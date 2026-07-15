Vaticano Zero Day: Quando il sacro entra nella guerra degli algoritmi

Vaticano Zero Day di Luigi Ricci (edito Lindau) colloca un’istituzione antica di duemila anni nel cuore della competizione tecnologica del XXI secolo, sostenendo la tesi tanto provocatoria quanto affascinante che il Vaticano non sarebbe più soltanto il centro della cristianità cattolica, ma uno dei bersagli privilegiati della nuova guerra ibrida combattuta nell’ecosistema digitale.

Ricci non proviene dal mondo accademico della teologia né da quello dell’editoria religiosa. Statistico e analista di sistemi complessi, da oltre trent’anni si occupa di innovazione tecnologica, dinamiche di potere, sicurezza e guerre ibride.

Dopo una lunga esperienza come consulente strategico del TG1, oggi dirige la ricerca dell’Istituto Barometro di Roma e ha dedicato gran parte della propria attività allo studio della manipolazione dell’informazione e delle vulnerabilità delle grandi organizzazioni nell’era digitale. Questo bagaglio professionale conferisce al volume un’impronta fortemente interdisciplinare, nella quale la Chiesa viene osservata con gli strumenti dell’analista geopolitico più che con quelli dello storico o del teologo.

Il titolo rappresenta già una dichiarazione d’intenti. Nel linguaggio della cybersicurezza uno “zero day” indica una vulnerabilità ancora sconosciuta a chi dovrebbe difendersene. Ricci trasferisce questa immagine sul piano geopolitico e culturale, suggerendo che la Santa Sede stia affrontando una trasformazione epocale senza però possedere ancora gli strumenti necessari per comprenderla pienamente. Non si tratta semplicemente di cyberattacchi o campagne di disinformazione, ma di una mutazione dell’ambiente in cui il potere si esercita e il consenso si forma.

Il merito principale del volume consiste proprio nell’allargare il campo dell’analisi. Per decenni la sicurezza del Vaticano è stata interpretata quasi esclusivamente attraverso categorie tradizionali come terrorismo, diplomazia, intelligence o conflitti tra fazioni interne. L’autore propone invece una prospettiva diversa. La minaccia più insidiosa non sarebbe quella che colpisce le mura leonine, bensì quella che agisce sulle percezioni, sugli algoritmi, sulla capacità di orientare il dibattito pubblico e di ridefinire il significato stesso dell’autorità.

È qui che il libro si inserisce in una corrente di studi sempre più ampia dedicata alle guerre ibride. L’autore osserva come il terreno dello scontro contemporaneo si sia progressivamente spostato dalla guerra per il territorio alla guerra per l’attenzione. In questo scenario la Chiesa cattolica rappresenta una delle poche istituzioni globali capaci ancora di parlare contemporaneamente a miliardi di persone, mantenendo un’autorità che non deriva né dalla forza militare né dalla potenza economica. Proprio questa peculiarità, infatti, la renderebbe un obiettivo privilegiato di chi aspira a controllare le grandi narrazioni del nostro tempo.

L’IA occupa naturalmente un ruolo centrale nella narrazione contemporanea, descritta come un ambiente, un’infrastruttura cognitiva destinata a modificare il modo in cui gli individui costruiscono conoscenza, memoria e consenso. Il rischio, nella prospettiva del libro, non consiste soltanto nella diffusione dei deepfake o nell’automazione della propaganda, ma nella possibilità che gli algoritmi diventino progressivamente i nuovi mediatori della realtà. Se ciò accadesse, anche le grandi istituzioni religiose sarebbero costrette a ridefinire il proprio ruolo.

Uno degli aspetti più interessanti dell’opera è il tentativo di tenere insieme discipline che raramente dialogano tra loro. Geopolitica, cybersecurity, sociologia dei media, teologia, storia delle istituzioni e teoria dei sistemi complessi convivono all’interno di un’unica architettura interpretativa. È un approccio ambizioso che richiede al lettore una certa disponibilità ad accettare continui cambi di prospettiva, ma necessaria per offrire con onestà una visione più ampia del problema affrontato.

Naturalmente una costruzione teorica così estesa espone il volume ad alcune inevitabili criticità. In più occasioni la dimensione interpretativa tende a prevalere sulla dimostrazione empirica, chiedendo al lettore di condividere associazioni mentali che non sempre possono essere verificate con la stessa solidità documentale.

È il prezzo che spesso pagano i libri costruiti attorno a una grande tesi. Più che limitarsi a descrivere la realtà, cercano di offrirne una chiave di lettura complessiva. Si può condividere o meno la tesi dell’autore. È più difficile, invece, ignorare la domanda che attraversa ogni pagina del volume. Se la prossima grande vulnerabilità delle nostre società non fosse tecnologica, ma culturale?

Sarebbe tuttavia un errore leggere Vaticano Zero Day esclusivamente come un saggio sulla Chiesa. In realtà il Vaticano rappresenta soprattutto un laboratorio di supremo livello attraverso cui osservare trasformazioni molto profonde ed il cui vero oggetto di studio in questo caso è il rapporto tra tecnologia e potere. L’interrogativo che attraversa l’intera opera riguarda, infatti, la sopravvivenza delle grandi istituzioni analogiche all’interno di un ecosistema governato da piattaforme digitali, algoritmi e intelligenza artificiale.

Nonostante la resilienza dimostrata dalla Santa Sede nell’adattarsi, quando anche trarre vantaggio, dall’avvento dei nuovi media durante i secoli, dai giornali alla radio, dal cinema alla televisione, se perfino un’istituzione che attraversa due millenni di storia può trovarsi vulnerabile di fronte alle nuove architetture della comunicazione, nessun attore politico, economico o culturale può considerarsi immune.

L’impressione finale è che Ricci non voglia tanto prevedere il futuro della Chiesa quanto utilizzare la Santa Sede per porre una domanda più universale. Che cosa accade quando il potere simbolico incontra il potere algoritmico? È una domanda destinata a riguardare governi, università, giornali, imprese e cittadini ben oltre i confini del Vaticano.

La pubblicazione della prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata alla tutela della persona nell’epoca dell’intelligenza artificiale, insieme alla scelta simbolica di aprire un dialogo con Christopher Olah, cofondatore di Anthropic, dimostrano che la Santa Sede considera ormai la rivoluzione digitale una delle grandi questioni del proprio tempo.

Se la Rerum Novarum offrì una risposta alla rivoluzione industriale e il Concilio Vaticano II ridefinì il rapporto tra la Chiesa e la modernità, viene spontaneo chiedersi se l’era dell’intelligenza artificiale non richiederà, prima o poi, un momento di riflessione altrettanto profondo. L’ipotesi di un Concilio Vaticano III dedicato alle implicazioni antropologiche, etiche e sociali dell’IA può apparire oggi una provocazione, ma forse è proprio questo il tipo di sfida che il pontificato di Leone XIV sta iniziando a porre alla Chiesa del XXI secolo.

Ad ogni modo, la figura papale è presente, ma non centrale nel dibattito. Il libro guarda oltre il ruolo del Pontefice e più che interrogarsi sul mistero della fede, indaga il mistero del potere, concepito e raccontato più come collettivo che individuale. Allo stesso tempo, la Santa Sede viene osservata meno come cuore della cristianità e più come uno degli ultimi grandi attori capaci di esercitare un’influenza politica, diplomatica e simbolica sul pianeta. Lasciando il lettore con una domanda latente: per quanto ancora?