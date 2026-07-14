Il prezzo della guerra: l’economia come campo di battaglia

Dall’economia di guerra alla weaponizzazione dell’economia

Per gran parte del Novecento, il concetto di economia di guerra ha coinciso con la mobilitazione straordinaria delle risorse nazionali. Gli Stati riconvertivano gli impianti industriali, razionavano i consumi, controllavano i prezzi, aumentavano la pressione fiscale e orientavano capitale e lavoro verso le esigenze militari.

Oggi questa definizione appare parziale. La competizione internazionale coinvolge direttamente le strutture economiche, tecnologiche e finanziarie. Sanzioni, restrizioni commerciali, dazi, controlli sulle esportazioni, esclusione dai sistemi di pagamento e limitazioni all’accesso alle tecnologie strategiche producono conseguenze paragonabili a quelle di un’azione militare.

L’economia diventa così uno strumento di pressione e di coercizione. La crescente integrazione delle catene globali del valore ha moltiplicato gli scambi, ridotto i costi e favorito la specializzazione produttiva. Allo stesso tempo, ha creato dipendenze reciproche che possono trasformarsi in vulnerabilità strategiche.

La filiera dei semiconduttori rappresenta uno degli esempi più significativi. La produzione di un microprocessore richiede attività di progettazione, software altamente specializzati, macchinari litografici, materiali ultrapuri, wafer, impianti di fabbricazione, assemblaggio, test e distribuzione. Queste fasi sono localizzate in Paesi diversi e dipendono da un numero ristretto di imprese dotate di competenze difficilmente sostituibili.

Una crisi concentrata in un singolo passaggio può propagarsi lungo l’intera filiera, rallentando la produzione automobilistica, l’elettronica, le telecomunicazioni, i sistemi di difesa e le infrastrutture digitali.

Dinamiche analoghe riguardano le tecnologie necessarie alla transizione energetica e digitale: batterie, terre rare, pannelli solari, reti elettriche, infrastrutture cloud e sistemi di intelligenza artificiale. Il confronto tra le potenze coinvolge l’intero ecosistema produttivo, dalle materie prime fino alle competenze, alla logistica, alla finanza e alla capacità di riconvertire rapidamente gli impianti.

In questo quadro assume rilievo il concetto di economy readiness, inteso come capacità di un sistema economico di assorbire uno shock geopolitico, garantire la continuità delle attività essenziali e mobilitare le proprie filiere produttive. La disponibilità di una fabbrica perde valore strategico quando mancano componenti, energia, personale qualificato, tecnologie o fornitori affidabili.

Gli effetti economici della guerra

Nel volume Il prezzo della guerra. Le conseguenze economiche delle crisi internazionali, scritto da Paolo Balduzzi e Andrea Bignami e pubblicato da Paesi Edizioni, il conflitto viene analizzato attraverso le sue conseguenze sistemiche.

La guerra modifica profondamente il funzionamento di un Paese e incide su alcuni pilastri fondamentali: produzione industriale, inflazione, occupazione e debito pubblico.

Il primo effetto riguarda la produzione. Gli impianti vengono riconvertiti, le risorse riallocate e gli investimenti civili ridimensionati. Lo Stato assume un ruolo crescente nella definizione delle priorità industriali, mentre capitale e lavoro vengono indirizzati verso i settori considerati strategici.

La quantità complessiva di beni prodotti può anche aumentare, ma cambia la composizione della produzione. Una parte sempre più ampia delle risorse viene destinata ad armamenti, mezzi militari e infrastrutture connesse allo sforzo bellico. La disponibilità di beni civili diminuisce e il sistema economico subisce una progressiva compressione dei consumi.

Il secondo effetto riguarda l’inflazione. La spesa pubblica aumenta rapidamente, mentre l’offerta di beni destinati alla popolazione si riduce. Questo squilibrio genera pressioni sui prezzi, spesso affrontate attraverso razionamenti, calmieri e controlli amministrativi.

Tali strumenti possono limitare temporaneamente l’aumento dei prezzi ufficiali, senza risolvere le cause dello squilibrio. In molti casi emergono mercati paralleli, scarsità di prodotti e perdita di potere d’acquisto.

Anche il mercato del lavoro viene trasformato. La mobilitazione militare e l’espansione delle industrie belliche possono ridurre la disoccupazione. Parallelamente aumentano la carenza di manodopera, l’impiego di nuove categorie di lavoratori, la pressione sui salari reali e il controllo pubblico sulla mobilità professionale.

Infine, la guerra produce un forte aumento del debito pubblico. Le necessità militari richiedono risorse immediate e difficilmente possono essere finanziate attraverso le sole entrate ordinarie. Gli Stati ricorrono quindi alla tassazione, all’emissione di titoli e alla creazione monetaria.

Durante la Prima guerra mondiale, il Regno Unito introdusse l’Excess Profits Duty, un’imposta sui profitti aziendali superiori ai livelli precedenti al conflitto. La misura permetteva di raccogliere risorse e, allo stesso tempo, rispondeva alla necessità politica di limitare i guadagni straordinari ottenuti da alcune imprese durante la mobilitazione.

La tassazione assumeva quindi anche una funzione sociale. Il sacrificio richiesto alla popolazione risultava più accettabile quando i benefici economici prodotti dalla guerra venivano sottoposti a un prelievo specifico.

Durante la Seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti fecero ampio ricorso ai war bond, titoli del debito pubblico acquistati anche dalle famiglie. Le campagne promozionali presentavano il loro acquisto come una forma di partecipazione patriottica allo sforzo bellico.

I war bond consentivano al governo di raccogliere denaro e contribuivano ad assorbire una parte del reddito disponibile. In questo modo veniva contenuta la domanda di beni civili e si riduceva, almeno in parte, la pressione inflazionistica.

Nella Germania nazista, il riarmo venne finanziato anche attraverso le cambiali MEFO, emesse dalla Metallurgische Forschungsgesellschaft. Questa società svolgeva una funzione di copertura e permetteva di pagare le imprese produttrici di armamenti attraverso titoli garantiti dal Reich.

Il meccanismo consentì di occultare una parte dell’indebitamento pubblico, aggirare i vincoli finanziari interni e dissimulare l’ampiezza del programma di riarmo. Le cambiali MEFO rappresentano uno degli esempi più rilevanti di utilizzo creativo e opaco degli strumenti finanziari per sostenere una politica di potenza.

Questi casi dimostrano che il finanziamento della guerra implica sempre una scelta distributiva. Tassazione, inflazione e debito trasferiscono il costo del conflitto su gruppi sociali e generazioni differenti. Le decisioni finanziarie determinano quali soggetti sosterranno il sacrificio economico, con quale intensità e in quale momento.

Gli shock economici paragonabili ai conflitti bellici

La storia contemporanea ha conosciuto crisi capaci di produrre conseguenze economiche simili a quelle di una guerra, pur avendo origini differenti.

Il paragone richiede cautela. Una pandemia, una crisi finanziaria e un conflitto militare presentano responsabilità, dinamiche e costi umani profondamente diversi. Sul piano economico, tuttavia, possono attivare meccanismi comuni: interruzioni produttive, scarsità, crescita della spesa pubblica, aumento del debito, interventi straordinari dello Stato e riorganizzazione delle catene di approvvigionamento.

La Guerra fredda costituisce un primo esempio. Stati Uniti e Unione Sovietica evitarono uno scontro militare diretto su vasta scala, ma sostennero per decenni una competizione permanente attraverso la corsa agli armamenti, la ricerca scientifica, lo spionaggio, gli aiuti economici, la propaganda e le guerre per procura.

Le strutture industriali e tecnologiche delle due potenze furono condizionate dall’esigenza di mantenere una capacità militare superiore a quella dell’avversario. Settori come l’aerospazio, l’energia nucleare, l’elettronica e le telecomunicazioni ricevettero investimenti enormi, con effetti destinati a estendersi anche all’economia civile.

La crisi petrolifera successiva alla guerra del Kippur mostrò invece la capacità di un conflitto regionale di produrre conseguenze globali attraverso il controllo di una risorsa strategica.

L’aumento del prezzo del petrolio provocò inflazione, rallentamento della produzione, peggioramento delle bilance commerciali e riduzione del potere d’acquisto. L’energia divenne uno strumento di pressione politica e il mercato petrolifero assunse una funzione direttamente geopolitica.

La pandemia di Covid-19 ha presentato alcuni elementi tipici della mobilitazione economica. Gli Stati hanno limitato gli spostamenti, sostenuto direttamente imprese e lavoratori, aumentato la spesa pubblica e promosso la produzione di dispositivi medici, vaccini e beni essenziali.

La pandemia ha evidenziato la fragilità di numerose catene del valore. Mascherine, farmaci, componenti elettronici e materie prime sono diventati oggetto di competizione internazionale. Dipendenze produttive considerate efficienti in condizioni ordinarie hanno rivelato un elevato livello di rischio durante l’emergenza.

La crisi dei mutui subprime e la successiva crisi dei debiti sovrani europei seguirono una dinamica differente. Lo shock si originò nel sistema finanziario e si diffuse rapidamente verso l’economia reale.

Il fallimento di intermediari, il blocco del credito, la contrazione degli investimenti e l’aumento della disoccupazione imposero un intervento pubblico di eccezionale ampiezza. Gli Stati agirono come garanti, finanziatori e assicuratori di ultima istanza, assumendo rischi inizialmente concentrati nel settore privato.

In tutti questi casi, l’emergenza ha ampliato il ruolo dello Stato e modificato il rapporto tra istituzioni pubbliche e mercato. La sicurezza delle forniture, la stabilità finanziaria e la continuità produttiva sono diventate priorità superiori rispetto all’efficienza di breve periodo.

L’interesse del confronto risiede nella possibilità di individuare meccanismi economici ricorrenti. Mobilitazione, scarsità, indebitamento, controllo dei settori strategici e riorganizzazione industriale emergono ogni volta che una società percepisce una minaccia capace di compromettere il proprio equilibrio.

La globalizzazione nell’interregno geopolitico

La weaponizzazione dell’economia rappresenta uno degli aspetti centrali dell’attuale fase di interregno geopolitico. L’ordine internazionale costruito dopo la fine della Guerra fredda mostra crescenti difficoltà, mentre un nuovo equilibrio tra le potenze non si è ancora consolidato.

La globalizzazione sta modificando la propria geografia. Le catene del valore vengono riorganizzate secondo criteri che includono sicurezza, resilienza, affidabilità politica e prossimità strategica.

Le imprese e gli Stati cercano di ridurre la dipendenza da singoli fornitori, creare scorte, diversificare le rotte commerciali e trasferire alcune attività verso Paesi considerati più affidabili. In questo contesto acquistano importanza concetti come friend-shoring, near-shoring e de-risking.

La ricerca della massima efficienza produttiva viene affiancata dalla necessità di garantire la continuità delle forniture. Il modello del just in time lascia spazio a sistemi capaci di mantenere scorte, capacità produttiva inutilizzata e fornitori alternativi.

Anche il diritto assume una funzione geopolitica. Sanzioni, controlli sulle esportazioni, norme extraterritoriali, standard tecnologici e obblighi di conformità permettono agli Stati di esercitare influenza oltre i propri confini.

Il geodiritto diventa quindi uno strumento attraverso il quale lo spazio economico viene organizzato, delimitato e controllato. Le regole determinano quali imprese possono accedere a un mercato, quali tecnologie possono essere trasferite e quali soggetti possono partecipare alle reti finanziarie internazionali.

In questa fase, la sovranità economica coincide con la capacità di conoscere e gestire le proprie dipendenze. Un sistema resiliente deve individuare i propri punti critici, diversificare gli approvvigionamenti, proteggere le infrastrutture strategiche e mantenere una base industriale capace di adattarsi rapidamente.