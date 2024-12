Charles de Bovelles, Il piccolo libro del nulla

Matematico e filosofo tra i più enigmatici del Rinascimento francese, Charles de Bovelles ha lasciato un’eredità intellettuale che continua a sfidare e ispirare.

Il piccolo libro del nulla, uno dei suoi scritti più affascinanti, rappresenta un’audace meditazione sul concetto di “nulla”, inteso non come assenza sterile, ma come principio generativo e potenziale infinito.

Questa straordinaria opera è disponibile in una nuova edizione italiana, curata da Piero Necchi e pubblicata da Luni Editrice nel marzo 2024.

Necchi, con rigore filologico e sensibilità interpretativa, riesce a rendere accessibile il pensiero di Bovelles ai lettori moderni, senza smorzarne la complessità o la profondità.

Inserito nella prestigiosa collana Grandi Pensatori, il volume invita il lettore a immergersi in una riflessione che, pur nata nel fervente crogiuolo culturale del Rinascimento, conserva una sorprendente attualità.

Il nulla come chiave di accesso per l’infinito

Tra la riscoperta delle fonti classiche, il pensiero cristiano e le nuove cosmologie emergenti, la filosofia rinascimentale di Bovelles si erge come un ponte tra tradizione e innovazione, attingendo alla scolastica medievale, al neoplatonismo e alla mistica cristiana.

Nel suo pensiero, il “nulla” si distacca dall’idea comune di mera assenza: esso si configura come simbolo denso di significati, incarnando al tempo stesso il limite umano e l’apertura al trascendente.

Bovelles concepisce il nulla come una condizione originaria, un “principio” che, anziché negare l’esistenza, ne costituisce la possibilità più autentica.

L’uomo, armonizzatore degli opposti

Tra le opere più celebri di Bovelles spicca il De sapiente (1510), un testo che riflette sull’uomo come centro del cosmo, in dialogo con il pensiero di Pico della Mirandola e Nicola Cusano.

In questa visione, l’essere umano si rivela duplice: da un lato parte integrante della natura (substantia), dall’altro custode del sapere (scientia), capace di mediare tra il mondo sensibile e quello spirituale.

È la figura del “sapiente”, centrale nel pensiero bovelliano, a incarnare questa tensione tra finito e infinito.

Riconoscendo l’impossibilità di afferrare l’assoluto attraverso il solo intelletto, egli si apre all’esperienza del trascendente ed accoglie il mistero e il paradosso come parti essenziali del cammino verso l’assoluto.

Il piccolo libro del nulla verso l’essenza del sapere

Ne Il Piccolo libro del nulla, Bovelles propone una sorta di viaggio interiore in cui il lettore è chiamato a riflettere non solo sui limiti della conoscenza, ma anche sulla possibilità di trascenderli, accettando l’incertezza e il mistero come parte integrante dell’esperienza umana.

In questa prospettiva, il “nulla” si trasforma da assenza a spazio di meditazione e rinascita, un luogo che supera i confini della razionalità per condurre verso il mistero dell’esistenza.

Il sapere umano, limitato e imperfetto, si contrappone al sapere divino, illimitato e assoluto; tuttavia Bovelles non si limita a sottolineare questa dicotomia: egli suggerisce una via per trascenderla, accettando il limite come porta d’accesso a una dimensione più alta.

Questa filosofia, intrisa di simboli e di suggestioni, mescola il rigore intellettuale alla poesia, regalando al lettore un’esperienza che non è solo intellettuale, ma profondamente emotiva.

Un pensiero senza tempo

In un presente sempre più orientato alla velocità e alla semplificazione, Il piccolo libro del nulla si pone come un invito prezioso a riscoprire le domande fondamentali.

Bovelles sollecita a guardare oltre la superficie, a indagare ciò che sfugge alla logica lineare e a trovare, nel “nulla”, un terreno fertile per il pensiero e per lo spirito.

La sua filosofia si rivela un antidoto alla superficialità, una chiamata alla profondità e al coraggio di confrontarsi con lo stupore di volta in volta rinnovato di fronte all’enigma dell’essere.

