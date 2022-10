Bandito di Selma Lagerlöf

Quella di Sven Elversson è una vita caratterizzata da un susseguirsi di imprevedibili eventi:

dall’adozione di una coppia benestante britannica, che lo porterà lontano dal suo piccolo villaggio

in Svezia e dalla sua ingombrante famiglia, al ritorno a casa dopo una spedizione al Polo Nord,

finita male, nella quale consuma il peggiore dei peccati umani: il cannibalismo. Il senso di rifiuto è

una costante che accompagna Sven nel corso della narrazione; egli, una volta diffusasi la notizia

della riprovevole azione compiuta in spedizione, viene rifiutato dai suoi genitori adottivi e, a quel

punto, ritorna a casa, in quel villaggio sperduto, sull’isola di Grimö, dal quale mamma e papà lo

avevano allontanato da piccolo, con la speranza che tale scelta potesse riservargli un destino

migliore e i benefici di una vita agiata. Ed è proprio quel senso di colpa, sul quale tacciono e si

mentono a vicenda i genitori di Sven, che si trasforma in una rinnovata accoglienza a casa e in un

tentativo di recuperare il rapporto con il figlio. Nonostante gli sforzi del padre e dei fratelli di

riaccompagnarlo alla reintegrazione sociale, Sven viene rifiutato un’ulteriore volta dalla comunità

della chiesa del villaggio, in una pubblica accusa da parte del pastore. Da quel momento, Sven

viene bandito dall’animo della comunità cristiana dei pescatori dell’isola di Grimö.



Stavolta, però, da quell’ennesimo rifiuto nasce un incontro che stravolgerà la narrazione e la vita di

Sven: l’incontro con Sigrun, moglie del pastore. Nel suo sguardo, Sven Elversson si sente un uomo,

come gli altri, e non un’anima in cerca di espiazione del proprio peccato. Un intreccio di vite del

tutto inaspettato, un’unione di due cammini profondamente diversi.



Se la sensazione scomoda provata da lui durante tutta la sua vita, fino a quel momento, è stato il

senso di rifiuto, per Sigrun, invece, la costante della sua vita sono stati i limiti imposti dalla vita

matrimoniale alla sua indipendenza.



Una vita che sembrava essere già scritta: una splendida fanciulla cresciuta in un lontano paesino che

viene presa in sposa da un affascinante e determinato giovane pastore protestante. Sarà proprio suo

marito, il pastore, lo stesso che accusa Sven, a saldare le catene che impediscono a Sigrun di

prendere il volo verso la scoperta della sua persona, dei suoi sogni. Una vita matrimoniale che la

intrappola tra le mura della canonica, in cui la bella Sigrun trova conforto solo nei ricordi della sua

infanzia felice, una gelosia soffocante che viene giustificata -come avviene sempre- dal troppo

amore.



Ma Sigrun non ci sta e, con l’aiuto di Lotta, una sua amica di infanzia, escogita un modo per

sfuggire alla trappola di un matrimonio infelice, monotono e del tutto fragile. Sia la fuga di Sigrun,

che il ritorno a casa di Sven, segnano un’innegabile evoluzione dei personaggi e una voglia di

riscatto dalle costanti delle loro esistenze: il rifiuto, per lui, e i limiti alla sua indipendenza, per lei.

L’antagonismo del pastore nei confronti di entrambi i personaggi, potrebbe naturalmente

configurarsi in una metafora della fede cristiana, la quale, nonostante contempli i più aulici valori

del perdono e della sacralità del matrimonio, da un lato bandisce Sven dalla comunità, negandogli

di essere riaccolto tra i fedeli del villaggio, e dall’altro limita la figura di una donna piena di sogni

come Sigrun. Ed è in questo aspetto che la narrazione di Selma Lagerlöf risulta estremamente

attuale e mai scontata. Inoltre, fanno da sfondo al racconto, gli eventi cupi dell’avvenire della Prima

Guerra Mondiale in Svezia, come la povertà estrema e il vaiolo. Lo spettro del conflitto sembra una

nube lontana che, giorno dopo giorno, sta per avvicinarsi, portando con sé le minacce di un

inevitabile temporale.

Sebbene sembrino essere due persone con trascorsi estremamente differenti, la voglia di riscatto e il

desiderio di guardare al futuro in un estremo tentativo di fuga dal passato, li accomuna.

Bandito, edito da Iperoborea, segue una narrazione estremamente scorrevole ed avvincente, nella

quale i due protagonisti sembrano rincorrersi, capitolo dopo capitolo, senza incontrarsi, se non nel

finale. Un finale che, come la trama in sé, lascia il lettore senza fiato.