Mattarella domani scioglierà le camere, addio Ius Soli

Il presidente della Repubblica Mattarella sta ormai per firmare il decreto con cui scioglierà le due camere e porrà fine alla legislatura, probabilmente già domani. Dopo aver riunito e discusso con i due presidenti delle camere, Boldrini e Grasso, Mattarella potrà mettere in moto la procedura per lo scioglimento delle camere. Il Consiglio dei ministri si riunirà invece domani per discutere di missioni all’estero e forse anche per varare il decreto che deciderà il giorno delle elezioni per il 4 marzo, al massimo venerdì.

L’annuncio arriverà da un comunicato ufficiale del quirinale «Sentiti il presidente del Senato della Repubblica e il presidente della Camera dei deputati, il Senato e la Camera sono sciolti», dopo il quale ci sarà un incontro tra Mattarella e l’attuale presidente del Consiglio Gentiloni, al quale, dopo i ringraziamenti sarà chiesto di rimanere ancora in carica per gli ultimi lavori da svolgere.

Pare dunque impossibile ormai l’approvazione dello ius soli, in particolar modo dopo il flop al Senato la legge per la cittadinanza non ha più alcuna speranza di essere ratificata. Inutile dunque l’ultimo appello di “Italiani senza cittadinanza”, Verdi, Radicali ed alcuni esponenti del PD.

Se la data per le elezioni sarà annunciata domani, con la fissazione di tutti i criteri inerenti, come la durata della campagna elettorale, si darà ufficialmente inizio alla “corsa” al parlamento, che avverrà tramite la nuova legge elettorale, il Rosatellum, sulla quale il presidente Mattarella ha espresso fiducia, probabilmente anche per cercare di combattere il problema che già da tempo affligge la politica italiana: l’astensionismo «Ridurre astensionismo elettorale e disaffezione per la vita pubblica», ricordando inoltre a chi l’aveva accusato di aver firmato una legge incostituzionale come questa sia comunque il risultato del lavoro del Parlamento.