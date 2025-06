“+Viaggi +Leggi”: l’iniziativa dell’ATAC a Roma che fa leggere gratis

L’ATAC di Roma, azienda che gestisce i trasporti pubblici nella capitale, sta promuovendo una nuova iniziativa: “+Viaggi +Leggi”. I passeggeri, durante le attese per i mezzi di trasporto possono leggere gratuitamente libri in diverse lingue e divisi in diversi generi.

Cos’è “+Viaggi +Leggi” e come funziona

Le attese per i mezzi pubblici a Roma spesso possono essere eterne. Non c’è bisogno più di scoraggiarsi, perché l’ATAC dà la possibilità ai propri abbonati di poter usufruire di libri digitali gratuiti per tutti. Il progetto prende il nome di “+Viaggi +Leggi”, in collaborazione con Forum del Libro, Biblioteche di Roma, l’Associazione Liber Liber e Clear Channel Italia.

L’azienda di trasporti pubblici romana ha l’intenzione di promuovere la cultura, combinandosi con il maggiore uso di mezzi pubblici a favore dell’ambiente. Come il nome dell’iniziativa suggerisce, il punto di forza del viaggiare con ATAC è quello di leggere maggiormente. I viaggi in autobus o metro saranno un’occasione in più per immergersi nella lettura.

Per ottenere l’accesso ai libri digitali gratuiti si deve raggiungere una delle circa 200 pensiline presenti nelle stazioni della metro A, B e C: davanti agli occhi del passeggero ci saranno tantissime copertine di libri.

Foto: Canaledieci.it

Accanto ad ogni copertina del libro si trova un QR code che dovrà essere inquadrato col proprio cellulare o tablet per scaricare il libro desiderato. Il download richiederà pochi secondi, per ottenere un libro completamente gratuito, oltre che ad essere un grande compagno di viaggio.

Nella parete costellata da copertine di diversi libri, ci sono tantissimi generi per accontentare i gusti di tutte le età: romanzi, grandi classici per ragazzi, opere teatrali, poesie, saggi, o libri da viaggio. Inoltre, la parete del progetto “+Viaggi +Leggi” offre anche la possibilità di scaricare audiolibri e musica sinfonica e da camera.

Non c’è da scoraggiarsi per i viaggiatori stranieri o per chi vuole leggere in altre lingue: nella pensilina dedicata al progetto c’è un’area indicata da una bandiera con contenuti in

inglese, francese, spagnolo, bengali e rumeno.

Se invece si decide di voler leggere qualcosa che occupi giusto il tempo del viaggio in metro o in bus, c’è la sezione “Libri da viaggio” che dà possibilità di scaricare racconti brevi.

Con questa iniziativa culturale, l’ATAC promuove un’esperienza qualitativamente migliore di viaggio per i propri abbonati. Allo stesso tempo, l’azienda di trasporti romana incoraggia i passeggeri, attraverso la lettura, all’utilizzo maggiore dei mezzi pubblici. La promozione della cultura, insieme a quella di una consapevolezza verso il rispetto dell’ambiente sono due punti cruciali al giorno d’oggi.