La Vigilia Silenziosa: quando non si ha voglia di festeggiare

C’è qualcosa di paradossale nella vigilia di Capodanno. Mentre il mondo si prepara a esplodere in fuochi d’artificio, brindisi e abbracci a mezzanotte, c’è chi si ritrova seduto sul divano di casa, con un libro in mano o davanti alla televisione, chiedendosi perché non riesca a sentire quell’entusiasmo che sembra obbligatorio in questa data cerchiata in rosso sul calendario.

Non è depressione, non necessariamente. È semplicemente l’assenza di quella febbre collettiva che dovrebbe contagiare tutti il 31 dicembre. È guardare le chat di gruppo che si riempiono di inviti, proposte, piani per la serata perfetta, e sentire solo una stanchezza profonda al solo pensiero di dover indossare un vestito elegante, truccarsi, uscire nel freddo.

Il Peso delle Aspettative

Forse è proprio questo il problema: le aspettative. Capodanno è diventato l’ultima possibilità dell’anno per divertirsi, l’occasione che non si può sprecare, la notte in cui bisogna assolutamente fare qualcosa di memorabile. Come se dodici mesi di vita si giudicassero dall’ultima sera, come se non festeggiare equivalesse a fallire anche in questo.

Ma chi l’ha detto che ogni fine dell’anno debba essere celebrata con champagne e countdown? Chi ha stabilito che restare a casa significhi essere tristi, soli o sfigati? A volte la voglia di non festeggiare è semplicemente il desiderio di non fingere un’allegria che non si sente, di non conformarsi a un copione già scritto.

Il Diritto alla Quiete

C’è una dignità nel riconoscere i propri limiti emotivi. Se quest’anno è stato pesante, se si è dato tutto quello che si aveva, se si è semplicemente stanchi, perché dovremmo costringerci a indossare una maschera di festa proprio nell’ultima notte? La vigilia di Capodanno può essere anche il momento per concedersi il lusso del silenzio, della riflessione, di un ritmo diverso da quello imposto.

Restare a casa non significa arrendersi alla malinconia. Può significare scegliere una forma diversa di benessere: una cena tranquilla, un film che si voleva vedere da tempo, la compagnia di chi davvero conta senza l’obbligo della performance sociale. Può essere un atto di gentilezza verso se stessi.

La Libertà di Non Celebrare

Viviamo in una società che celebra costantemente qualcosa, che ci impone un calendario emotivo fatto di momenti in cui dovremmo sentirci in un certo modo. Natale dev’essere magico, Capodanno dev’essere esplosivo, l’estate dev’essere indimenticabile. Ma la vita vera, quella autentica, non segue sempre questi copioni.

A volte la fine dell’anno arriva e ci si sente semplicemente vuoti, o neutri, o desiderosi di nient’altro che di lasciarsi scivolare addosso questa data come tutte le altre. E va bene così. Non c’è niente di sbagliato in questo sentire, o meglio, in questo non sentire.

Il Capodanno che Vorremmo

Forse quello di cui avremmo bisogno è un Capodanno senza pressioni, senza l’obbligo del divertimento, senza la necessità di postare la foto del brindisi perfetto. Un passaggio d’anno che possa essere celebrato nel modo che davvero rispecchia il nostro stato d’animo: che sia una festa rumorosa o un silenzio meditativo, una cena con amici o una serata solitaria con la propria serie tv preferita.

La vigilia di Capodanno dovrebbe essere la notte della libertà, non dell’obbligo. La libertà di festeggiare come vogliamo, o di non festeggiare affatto. Perché a volte il vero regalo che possiamo farci è l’autenticità di ammettere: “Quest’anno non ne ho voglia, e va bene così.” E quando la mezzanotte arriverà, che ci trovi ovunque vogliamo essere, facendo esattamente quello che ci fa stare bene. Anche se è semplicemente dormire