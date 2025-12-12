Sopravvivere alla Vigilia di Natale: Guida per Chi Finisce dai Suoceri

C’è un momento nella vita di ogni uomo in cui si trova di fronte a una scelta cruciale: passare il Natale con la propria famiglia, dove sei ancora il bambino che può farsi servire e mangiare in pigiama, oppure accettare l’invito ai “futuri suoceri” dove sarai scrutato come un politico in conferenza stampa.

Spoiler: non è mai una scelta. È un obbligo.

L’Arrivo: Il Girone dei Baci Infiniti

Alle 19:00 precise – perché arrivare alle 19:05 significa sentirsi dire “pensavamo vi foste persi!” – varchi la soglia di casa altrui. Inizia il rituale dei saluti. Zii che non hai mai visto ti abbracciano come se fossi tornato dalla guerra. Cugine che ti guardano con sospetto. E il nonno che ti stringe la mano con una forza tale da farti capire che sa esattamente dove nascondere un cadavere.

La tua ragazza scompare immediatamente in cucina con madre, nonna e zie. Tu resti in salotto con gli uomini, accomunati da un unico, potente legame: nessuno di voi vuole essere lì.

La Cena: Teatro dell’Assurdo

Ore 20:30. Tutti a tavola. Tu sei strategicamente posizionato tra la zia che parla solo di malattie e lo zio che ha “un’idea imprenditoriale geniale” da proporti ogni cinque minuti.

Il padre della tua ragazza ti serve vino con una generosità sospetta. Sta cercando di farti ubriacare per vedere chi sei veramente? O è un atto di pietà?

Poi arrivano i piatti. Sette antipasti. Quattro primi. Tre secondi. E tu che alle 18:00 hai fatto merenda pensando si mangiasse alle 21:00. Ora sei pieno al terzo antipasto ma devi continuare, perché rifiutare il cibo è un’offesa punibile con l’esilio.

“Ne vuoi ancora?”

“No grazie, sono davvero pieno.”

“Ma dai, è Natale! Cosa sono due tortellini?”

Le Domande Scomode, inevitabilmente, tra la panna cotta e il pandoro, arriva LEI. La zia rompicoglioni. Quella che tutti temono.

“Allora, quando vi sposate?”

Hai tre possibilità:

1. Ridere nervosamente

2. Fingere un attacco di tosse

3. Lanciare un “prima dobbiamo finire di arredare casa” e sperare che basti

Non basterà.

Il Dopo Cena: La Resistenza

Ore 23:00. Pensi sia finita? Illuso. Ora inizia il karaoke, oppure il gioco da tavolo che nessuno conoce ma tutti fingono di capire, o peggio ancora: LE FOTO DI FAMIGLIA.

La madre mostra foto della tua ragazza bambina. Normale. Dolce. Poi inizia con le foto tue che la tua ragazza ha misteriosamente condiviso. Tu con l’apparecchio. Tu con i capelli lunghi. Tu a una festa in costume travestito da ananas.

L’Uscita: Quasi Libero

Ore 01:30. Provi a dare segnali di congedo. Sbadigli esagerati. Guardi l’orologio. Dici “domani dobbiamo alzarci presto”. Ci vogliono ancora quarantacinque minuti per uscire. Perché devi:

– Salutare tutti di nuovo

– Accettare i tupperware con gli avanzi

– Promettere che tornerai presto

– Resistere all’ultimo tentativo della zia di darti un’altra fetta di panettone “per la strada”

In macchina, finalmente, tua regala ti guarda e dice: “È andato bene, no? Secondo me gli sei piaciuto.” Gli sei piaciuto. Come piace un dolore al dente. Con rassegnazione e la speranza che prima o poi passi. Ma sorridi, annuisci, e pensi: “L’anno prossimo tocca a casa mia. E allora sì che riderete, cari suoceri. Allora sì.”