Negli ultimi mesi è emerso un elemento forse sottovalutato del conflitto in Ucraina: non soltanto i missili, i droni e le grandi manovre militari definiscono la guerra, ma anche il modo in cui il Cremlino racconta e interpreta se stesso e il mondo. La rivista Razvedchik, mensile ufficialmente legato al servizio di intelligence estera russo (SVR) con base a Mosca, non è un semplice documento interno per addetti ai lavori, ma un potente strumento di narrativa strategica pensato per plasmare la percezione del conflitto e della politica globale secondo gli interessi di Mosca. Da un lato, Razvedchik si presenta con una grafica curata e articoli di ampio respiro: storia, economia, profili di intelligence e analisi geopolitiche. Dall’altro, la narrazione costruita al suo interno segue un filo revisionista e ideologico, in cui l’Occidente – e gli Stati Uniti in particolare – rappresentano il “nemico eterno”, responsabile di un ordine mondiale ostile alla Russia e alla sua grandezza storica. Su questa base la guerra in Ucraina non è descritta come un’aggressione, ma come lotta per la “corretta” memoria storica e il ristabilimento di un equilibrio globale post-1945 di fatto scardinato dall’egemonia occidentale. Il conflitto ucraino, nella visione proposta dalla rivista, non è una guerra limitata a un teatro locale, ma un vasto confronto che riguarda l’intero equilibrio internazionale; gli ucraini sono talvolta ritratti come fascisti o strumenti di manipolazione occidentale, mentre la Russia assume il ruolo di liberatrice e difensore di valori tradizionali. Questa rappresentazione trova eco anche nelle recenti analisi di intelligence occidentali, che vedono nella leadership di Mosca non tanto una volontà di negoziare una pace stabile, quanto piuttosto l’intento di rivedere l’attuale architettura di sicurezza globale e di testare le “linee rosse” dell’Occidente con operazioni ibride, influenze e pressione militare costante anche oltre il teatro ucraino. È in questo contesto cognitivo e informativo che vanno comprese le dinamiche reali dei negoziati internazionali: l’incontro di Ginevra del 17-18 febbraio scorso ha confermato la difficoltà di trasformare posizioni massimaliste in compromessi concreti, con Mosca che resta ferma sui suoi obiettivi e l’Occidente diviso tra sostegno militare, pressioni diplomatiche e timori per implicazioni più ampie. In definitiva, Razvedchik, dietro la maschera di una pubblicazione specialistica, è in realtà un pezzo del più vasto arsenale informativo del Cremlino, dove la guerra si combatte anche con parole, simboli e memorie riscritte. Capirne i contenuti e la funzione aiuta a leggere non solo ciò che Mosca fa, ma come vuole essere compresa, in un mondo dove la percezione può essere tanto importante quanto il fronte sul terreno.