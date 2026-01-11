Israele ha riconosciuto il Somaliland come mossa strategica per rafforzare la propria influenza nel Mar Rosso

Il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele è avvenuto formalmente il 26 dicembre ed è stata una decisione costruita dentro una logica di potenza che guarda all’importanza strategica della rotta marittima sul Mar Rosso.

Il riconoscimento dal punto di vista politica significa legittimare un’entità de facto non riconosciuta dalla comunità internazionale, accettando il costo di uno strappo rispetto alla linea dell’Unione Africana e di diversi attori arabi.

Il Somaliland offre una posizione avanzata da cui osservare i traffici navali, estendere il raggio operativo e proiettare capacità di sorveglianza lungo il Mar Rosso meridionale.

Occhi puntati sullo Yemen

Il vantaggio immediato per Israele si chiama Bab al-Mandeb, lo stretto che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Da qui passa una quota essenziale del traffico di risorse energetiche e commerciali globale, ed è qui che la presenza israeliana in Somaliland assume un valore strategico.

Le strutture di monitoraggio permettono di seguire i movimenti delle milizie, osservare gli sviluppi dei sistemi missilistici e valutare in tempo reale le dinamiche conflittuali legate allo Yemen. Allo stesso tempo, contribuiscono a proteggere una delle rotte più trafficate al mondo senza dover dispiegare grandi forze convenzionali.Il Somaliland diventa così un hub discreto, operativo e d’intelligence, perfettamente coerente con la strategia israeliana nel bacino del Mar Rosso.

Sfruttare l’infrastruttura EAU

A rendere questa posizione ancora più efficace è la convergenza con gli Emirati Arabi Uniti. Abu Dhabi ha costruito nel Somaliland una presenza infrastrutturale robusta costituita da porti, hub logistici e reti di trasporto, che oggi rappresenta una piattaforma già pronta su cui innestare interessi condivisi. Israele, di fatto, si inserisce dentro un’infrastruttura emiratina già esistente, riducendo i costi politici e operativi dell’esposizione diretta.

Integrando le proprie capacità di intelligence e sicurezza dentro questa rete, Israele ottiene profondità logistica e flessibilità operativa.Ne nasce una catena d’influenza che attraversa il Corno d’Africa e il Mar Rosso meridionale. Una strategia indiretta, ma estremamente efficace.

Abu Dhabi, a sua volta, usa la cooperazione con Israele per aumentare il proprio peso negoziale verso Washington, Riyadh, Il Cairo e Ankara, presentandosi come gestore indispensabile della sicurezza nel Mar Rosso.

La saldatura israelo‑emiratina nel Corno d’Africa rafforza l’idea di un asse pragmatico che privilegia corridoi, porti e supply chain rispetto alle vecchie narrative ideologiche del mondo arabo.

Socotra e la partita yemenita.

l Somaliland è solo uno dei tasselli di una mappa più ampia che comprende anche l’arcipelago di Socotra, posto all’ingresso del Golfo di Aden. Negli ultimi anni, gli Emirati hanno investito in infrastrutture e sistemi di sorveglianza sull’isola, rendendola un punto chiave per controllare i flussi tra Oceano Indiano e Mar Rosso.

L’obiettivo, nel lungo periodo, è favorire la formazione di aree semi-autonome nello Yemen, capaci di stabilizzare i corridoi strategici e limitare l’influenza di attori ostili. Israele beneficia indirettamente di questo assetto; ottiene, cioè, accesso a informazioni, reti logistiche e capacità operative senza intervenire in modo diretto sul terreno.

Ridimensionare Arabia Saudita ed Egitto.

Questa espansione ha anche una valenza all’interno degli equilibri tra paesi del Golfo Persico. La rete costruita dagli Emirati tra lo Yemen e il Corno d’Africa contribuisce a ridurre il tradizionale peso dell’Arabia Saudita nella gestione della sicurezza regionale.

Per Israele, sostenere o quantomeno favorire questo riequilibrio significa consolidare il rapporto con un alleato pragmatico come Abu Dhabi, meno vincolato a narrative ideologiche o religiose rispetto a Riyadh.

La mossa lambisce anche l’Egitto. La presenza israeliana in Somaliland consente infatti di osservare i movimenti navali diretti verso il Canale di Suez e di esercitare un’influenza discreta su un Cairo già provato da tensioni economiche e dalla disputa sul Nilo.

La sfida turca.

L’impronta israeliana nel Mar Rosso entra in traiettoria con quella turca. Negli ultimi anni Ankara ha investito in porti, basi e corridoi logistici nel Corno d’Africa, costruendo una rete di influenza economica e militare. L’espansione congiunta israelo-emiratina ridisegna ora lo spazio strategico dell’Africa orientale e restringe i margini di manovra turchi, spingendo Ankara a ricalibrare alleanze, progetti e priorità operative, ripensando investimenti e assetti geopolitici.

Sicurezza commerciale e vantaggi strategici.

Accanto alla dimensione militare, il riconoscimento del Somaliland risponde a una logica economica di fondo, quella della sicurezza delle rotte commerciali. Il Mar Rosso è essenziale per le importazioni energetiche e per le esportazioni israeliane. Avere un porto amico in Somaliland significa ridurre la vulnerabilità in caso di crisi nel Golfo, tensioni nello Yemen o interruzioni nel Canale di Suez.

È, in sostanza, un investimento sulla resilienza commerciale di lungo periodo.

Opportunità e rischi.

Sul piano politico, il riconoscimento del Somaliland segna anche l’ingresso esplicito di Israele nel gioco delle “sovranità selettive”.

Questa espansione strategica porta però con sé rischi non trascurabili. Il coinvolgimento di potenze esterne in contesti fragili come Somalia e Yemen può alimentare rivalità locali, tensioni separatiste e dinamiche di instabilità difficili da governare. Arabia Saudita, Iran e Turchia potrebbero rispondere con proprie contromosse, aprendo una fase di competizione sempre più rigida, in cui i guadagni di un attore si tradurrebbero in perdite per un altro. Il Mar Rosso rischierebbe così di diventare un terreno di confronto strategico permanente, più orientato all’equilibrio di forza che alla cooperazione.

Il vantaggio immediato in termini di influenza porta con sé anche un rischio. Nel medio-lungo periodo potrebbe tradursi in nuove vulnerabilità, perché una maggiore esposizione nello spazio del Mar Rosso significa assumere più responsabilità e più potenziali fattori di pressione.

In questo senso, il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele non è soltanto un gesto diplomatico, ma una vera e propria scommessa strategica di lungo periodo. Da un lato rafforza presenza, capacità d’intelligence e sicurezza economica lungo una delle rotte marittime più cruciali del mondo; dall’altro si inserisce dentro una competizione regionale più ampia, quella che riguarda il controllo politico, logistico e militare del Mar Rosso. Una partita che continuerà, inevitabilmente, a ridisegnare i rapporti di forza tra Medio Oriente, Corno d’Africa e mondo arabo.