2026: dalla cortina di ferro a quella di silicio

Il braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti non è più questione di dazi doganali. Tra i due giganti si sta erigendo un muro invisibile ma concreto: restrizioni tecnologiche, embarghi sui semiconduttori, controlli strategici sulle filiere produttive. La posta in palio? Il dominio del secolo tecnologico, nientemeno.

Washington ha imposto restrizioni draconiane sull’esportazione verso Pechino dei chip più avanzati – quelli che servono per intelligenza artificiale, supercomputer, applicazioni militari di ultima generazione. L’obiettivo dichiarato è rallentare (congelare magari) la corsa del Dragone nei settori critici per la sicurezza nazionale. Pechino risponde a tono: blocca l’export di gallio e germanio (2023), metalli rari indispensabili per semiconduttori avanzati, pannelli solari, tecnologie militari. Una mossa che ha mostrato a tutti quanto noi occidentali siamo altamente vulnerabile nella catena di approvvigionamento.

Il campo di gioco è Taiwan

Ventitré milioni di abitanti su un’isola che controlla il monopolio dei semiconduttori avanzati. TSMC – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – produce quasi il 90% dei chip più sofisticati al mondo, quelli con processi sotto i 7 nanometri. Essenziali per smartphone, data center, intelligenza artificiale, sistemi d’arma. Senza Taiwan l’economia digitale globale si spegne. Fine.

Questa dipendenza ha trasformato l’isola in quello che gli analisti chiamano “lo scudo di silicio”. La sua importanza è talmente critica che un’invasione cinese provocherebbe un collasso economico totale. Ma lo scudo è anche una tentazione enorme. Per Pechino mettere le mani su Taiwan significa completare l’unificazione nazionale e, allo stesso tempo, mettere le mani sulla risorsa strategica più importante del XXI secolo: la capacità di produrre i cervelli elettronici che governano tutto, dalle automobili ai missili ipersonici. Per Washington sarebbe la sconfitta definitiva, un danno che potrebbe risultare fatale.

La strategia americana è limpida: rendere la Cina tecnologicamente obsoleta prima che diventi militarmente imbattibile. Se Pechino non accede ai chip avanzati, il suo sviluppo in AI, computazione quantistica e sistemi d’arma autonomi rallenta strutturalmente. Corsa contro il tempo, ma necessaria.

Le conseguenze di questa frattura sono profonde. Irreversibili, probabilmente. Stiamo assistendo alla fine della globalizzazione tecnologica come l’abbiamo conosciuta. Si stanno creando due ecosistemi digitali separati e incompatibili: uno americano, uno cinese. Derby tra potenze. Due internet, due standard di telecomunicazione, due architetture di intelligenza artificiale, due catene di approvvigionamento separate. Sta già succedendo.

Oggi i paesi devono scegliere: infrastrutture 5G occidentali o Huawei? Chip americani o alternative cinesi? Standard di Washington o di Pechino? Non è una scelta tecnica, è geopolitica. Ridisegna le alleanze.

Finestra di vulnerabilità: 2025-2027

Gli analisti della difesa concordano su un dato allarmante. Il rischio di conflitto su Taiwan ha raggiunto livelli mai visti dalla crisi dello Stretto del 1996. La “finestra di vulnerabilità” si colloca tra il 2025 e il 2027: la Cina potrebbe avere capacità militari sufficienti per tentare l’operazione, ma prima che l’Occidente (Europa in crisi compresa) completi la riorganizzazione delle proprie catene tecnologiche.

Le aziende della difesa occidentali stanno già reagendo. Accelerazione senza precedenti negli stock di semiconduttori avanzati, contratti pluriennali con TSMC per garantirsi forniture anche in caso di blocco totale. I programmi di reshoring – fabbriche in Arizona, Texas, Ohio, Europa – procedono a ritmo forzato. Ma servono anni per renderle operative.

Il Pentagono ha messo nei suoi scenari la possibilità che le fab di Taiwan vengano distrutte. Da attacco cinese o da politica di terra bruciata per impedire a Pechino di prenderle intatte. In entrambi i casi: catastrofe.

Sul fronte economico, la duplicazione forzata delle filiere sta generando quella che gli economisti chiamano “inflazione tecnologica strutturale”. Ogni dispositivo – dal tostapane in cucina al sistema missilistico – ha semiconduttori dentro. Rompere la catena di produzione globale integrata e mantenere due catene separate fa lievitare i prezzi. Ovvio.

Le stime parlano di incrementi oltre il 10% per molti prodotti tecnologici nei prossimi anni. Ma il costo reale potrebbe essere più alto se consideriamo il rallentamento dell’innovazione. La competizione tecnologica globale – ricercatori e aziende che collaboravano oltre le frontiere – ha prodotto l’accelerazione incredibile degli ultimi trent’anni. La balcanizzazione tecnologica rischia di rallentare questo progresso, duplicando sforzi e risorse su entrambi i lati del muro digitale. Senza contare possibili scenari di guerra su media/larga scala.

A differenza della Guerra Fredda (sfere d’influenza geograficamente separate), questa rivalità attraversa ogni aspetto della quotidianità di tutti e su tutti i strati sociali. Dalla tecnologia nelle nostre tasche ai sistemi che governano le infrastrutture critiche. Washington e Pechino si preparano a un confronto decennale, e il mondo deve scegliere da che parte del muro digitale stare. Il prezzo – economico, tecnologico, potenzialmente umano – potrebbe essere più alto di quanto realmente immaginiamo.

Gli intermediari necessari

In questo scenario di blocchi contro blocchi emerge un elemento sottovalutato: servono intermediari capaci di navigare nelle sanzioni incrociate. La Cina ha licenze di esportazione bloccate per ritorsione, gli Stati Uniti sanzionano chiunque tocchi tecnologia sensibile. Risultato paradossale: le terre rare cinesi, indispensabili per l’industria occidentale, restano bloccate da barriere burocratiche. Rischio di paralizzare intere filiere produttive e su gran parte dei campi di mercato.

Stanno emergendo modelli di business ibridi. Società che si posizionano come “filtri” regolatori tra i due blocchi. Prendiamo Bethar, per citare una società italiana, la norvegese Elkem o la spagnola FerroAtlàntica: realtà che operano esattamente in questo ramo di mercato. La strategia è duplice – da un lato joint venture con partner cinesi per ottenere le licenze locali all’export, dall’altro operare sul versante americano in stretta conformità con l’OFAC (Office of Foreign Assets Control), garantendo che i materiali importati non violino i requisiti di sicurezza nazionale.

La difficoltà sta nella gestione della burocrazia: trasformare terre rare cinesi in “componentistica semilavorata” attraverso un arbitraggio regolatorio che permette alle fabbriche occidentali di non fermarsi.

In un mondo fratturato in due ecosistemi tecnologici incompatibili, realtà come queste diventeranno strategiche quanto i materiali che trasportano.