L’ombra del lupo: il Natale nero tra i leak di Kiev e i veleni di Mosca

La guerra invisibile

I cieli dell’Europa dell’Est si incendiano, non è una metafora poetica, è il bagliore reale di migliaia di proiettili che piovono come grandine d’acciaio.

Alzando lo sguardo dalle trincee, spostando l’attenzione dai campi di battaglia dove si contano ancora i morti a uno a uno, scopriamo che la vera guerra si sta combattendo altrove.

Nei corridoi di marmo del Cremlino, dove ogni passo risuona come un presagio. Nei bunker sotterranei della Bankova, dove le luci al neon illuminano volti stanchi che studiano carte geografiche come se fossero tarocchi. Questa non è più solo una guerra di artiglieria: è una partita a scacchi dove i pezzi sono generali in carne e ossa e le mosse si giocano con documenti riservati che valgono più di un battaglione.

Deep Cut: il piano nel cassetto

Esistono documenti che non dovrebbero vedere la luce, carte che parlano di operazioni che i governi preferiscono negare davanti alle telecamere. Le reti di monitoraggio dei segnali, quelle che captano le comunicazioni che attraversano l’etere come fantasmi elettronici, hanno intercettato qualcosa. I canali vicini all’intelligence militare ucraina lo confermano: esiste un piano.

Kiev ha individuato i nervi scoperti. Non quelli militari, quelli li conoscono tutti. Hanno trovato quelli veri: le infrastrutture che tengono insieme il tessuto psicologico di una nazione durante l’inverno. Non più solo raffinerie da bombardare e dimenticare. Questa volta l’obiettivo è diverso, più sottile, più crudele forse. I consiglieri di Zelensky non lo dicono apertamente, ma il messaggio filtra attraverso il silenzio ufficiale come acqua tra le crepe: se hanno spento la luce in Ucraina, è tempo di portare il gelo nelle case russe.

Il Cremlino e i sussurri mortali

Le agenzie russe continuano a proiettare stabilità. TASS, RIA Novosti: ogni comunicato è una roccia di certezze granitiche. Ma le intercettazioni raccontano un’altra storia, quella che nessuno vuole sentire in televisione.

Nei quartieri generali russi, il gossip è diventato letale. L’attentato al Generale Fanil Sarvarov non sarebbe stato solo opera dei servizi ucraini. Troppo facile, troppo pulito per essere solo questo. Le voci che filtrano dai reparti dell’intelligence militare russa sussurrano di una “fazione dei pragmatici” all’interno dello Stato Maggiore. Uomini stanchi, stanchi di un logoramento che sembra non avere fine.

E poi ci sono loro: i nordcoreani

I mercenari arrivati da Pyongyang con divise nuove e occhi vuoti. I russi li considerano ingestibili, cannon fodder da lanciare avanti quando serve qualcuno che muoia al posto loro. I nordcoreani, dal canto loro, accusano i russi di usarli come scudi umani per proteggere i reparti d’élite. Le frizioni sono violente, sotterranee, pericolose come le mine nei campi.

Pokrovsk: dove le mappe mentono

Sul fronte di Pokrovsk, arriva un rapporto che non avrebbe dovuto uscire dal bunker dove è stato redatto, ma che qualcuno ha fatto filtrare. Le parole sono crude, senza propaganda: “Il nemico non corre più verso di noi. Ora strisciano in gruppi di tre, si infiltrano tra le linee civili, usano uniformi di fortuna. È una guerriglia urbana che si sposta nel fango.”

I generali ucraini in prima linea sanno cosa i comunicati ufficiali omettono. Sanno che la guerra non è più quella delle grandi offensive, delle bandiere piantate sulle macerie. È diventata un gioco di ombre, dove il nemico non ha più nemmeno un’uniforme riconoscibile.

Dall’altra parte, il comando russo sta affrontando una crisi che nessuno ammette pubblicamente. La “pulizia” interna voluta dal Ministro Belousov ha spazzato via decine di colonnelli. Uomini con esperienza, con cicatrici guadagnate sul campo, sostituiti da ufficiali giovani che hanno studiato la guerra sui manuali ma non hanno mai sentito il fischio di un proiettile a dieci metri dalla testa. Questi ragazzi in divisa da comandante si affidano ai droni, alla forza bruta della tecnologia, perché la tattica è qualcosa che si impara con il tempo e il tempo non glielo hanno dato.

L’algoritmo del logoramento

Dietro la facciata dei proclami televisivi, dietro i numeri gonfiati e le vittorie dichiarate, resta il dato umano. Gli attentati esplosivi che scuotono le periferie moscovite come terremoti improvvisi. I missili ipersonici che martirizzano le città ucraine con una precisione chirurgica che sa di vendetta. In mezzo a tutto questo, il confine tra “vittoria” e “sopravvivenza” è svanito. Forse non è mai esistito davvero.

Il 2025 non si chiude con una parola di pace. Non ci sono strette di mano davanti ai fotografi, non ci sono trattati firmati con penne d’oro. Si chiude con un’immagine cruda, quasi cinematografica nella sua brutalità: consiglieri presidenziali seduti dietro vetri antiproiettile, protetti dal mondo che decidono di distruggere, che firmano ordini con mano ferma. Ordini che migliaia di uomini non vedranno mai realizzati, perché moriranno prima in un campo da qualche parte, con il fango nelle unghie e il nome di una città che non sanno nemmeno pronunciare.

La guerra è diventata un algoritmo di logoramento. Un calcolo freddo dove si sommano perdite e si sottraggono speranze. Dove l’unica certezza è l’incertezza del domani. E mentre i cieli continuano a incendiarsi, qualcuno, da qualche parte, sta già pianificando la prossima mossa su una scacchiera che non smette mai di espandersi.