Ali Khamenei: chi è il leader alla guida dell’Iran

Sentire e pronunciare la parola “guerra”, negli ultimi anni, è diventato qualcosa di fin troppo normale. Sembra quasi che, col tempo, ci si abitui a sentire parlare di conflitti tra Paesi che degenerano in attacchi armati. Tutti temiamo il peggio. E mentre continuiamo le nostre vite con l’ombra della guerra a poche centinaia di chilometri da noi, le bombe cadono sulla testa di civili innocenti. Come è noto negli ultimi giorni, un nuovo fronte di guerra si è riaperto in Medio Oriente, e, questa volta, il rischio che il conflitto possa coinvolgere direttamente l’Occidente sembra più concreto che mai.

Stavolta al centro della scena, accanto all’ormai noto Benjamin Netanyahu, è emersa con forza la figura di Ali Khamenei, Guida Suprema dell’Iran. Del nuovo scontro tra Israele e la Repubblica Islamica si parla da giorni senza sosta, ma non tutti sanno davvero chi sia l’uomo che guida Teheran.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea.

Chi è Ali Khamenei, l’ayatollah che concentra su di sé tutto il potere della Repubblica Islamica in Iran e che non sembra disposto ad arretrare di fronte a nulla?

Chi è Ali Khamenei, l’uomo che guida l’Iran?

Nato nel 1939 nel nord dell’Iran, in una famiglia sciita profondamente religiosa, Ali Khamenei è oggi la figura più potente del Paese. Superiore per autorità al presidente, al parlamento e alla magistratura, Khamenei controlla le forze armate, nomina i vertici del sistema giudiziario, dei media statali e delle principali agenzie di sicurezza. Ha il potere di destituire funzionari eletti, bloccare leggi approvate e dichiarare guerra o pace.

Cresciuto sotto l’influenza del padre, fortemente religioso, intraprese fin da giovane gli studi teologici. Dopo la scuola elementare si formò nei seminari sciiti, proseguendo poi gli studi ecclesiastici a Qom dal 1958 al 1964. Fu in quegli anni che si avvicinò alle idee rivoluzionarie dell’ayatollah Ruhollah Khomeini, diventandone un fedele seguace e partecipando, già nel 1962, al movimento di opposizione contro lo Scià di Persia. Arrestato più volte per la sua attività politica e religiosa, Khamenei divenne una figura chiave della rivoluzione islamica del 1979. Dopo la caduta dello Scià, ricoprì diversi incarichi di rilievo fino a diventare presidente dell’Iran dal 1981 al 1989. Alla morte di Khomeini, nel 1989, fu scelto come suo successore, assumendo il ruolo di Guida Suprema.

Un’ascesa controversa

Quando Ali Khamenei fu nominato Guida Suprema dell’Iran nel 1989, non mancarono di certo le critiche. All’epoca, la Costituzione richiedeva che la carica fosse riservata a un marja’ taqlid, cioè ad una delle massime autorità religiose dell’Islam sciita, e Khamanei non ne possedeva il titolo. Molti esponenti religiosi lo consideravano un leader teologicamente non all’altezza e preferivano a lui altri esponenti sciiti. La sua nomina, poi, fu resa possibile solo grazie a un emendamento costituzionale, approvato con un referendum pochi giorni dopo la morte di Khomeini che abbassò i requisiti. Bastava essere un faqih, ovvero un esperto di giurisprudenza islamica per essere nominato. Questa mossa fu vista da molti come una forzatura costruita su misura per legittimare la sua ascesa, e alimentò fin da subito dubbi sulla legittimità religiosa del suo ruolo.

Nonostante sia riuscito a consolidare il suo potere nei deceni, la sua figura sia all’estreno che all’interno del paese, rimane una figura controversa. Per i suoi sostenitori è il garante della rivoluzione islamica e della sovranità nazionale. E’ colui che protegge l’Iran dalle ingerenze esterne e dai “nemici” dell’Occidente. Per molti oppositori, invece, rappresenta un potere autoritario che limita le libertà civili e reprime il dissenso, alimentando tensioni interne e crisi economiche. Negli ultimi anni, le proteste e il malcontento popolare hanno sfidato la sua leadership, ma il suo controllo sui principali apparati di sicurezza gli ha permesso di mantenere saldamente il potere.

Una visione radicale dell’Occidente

Uno degli aspetti più critici della sua leadership è la sua visione del mondo occidentale. Khamenei considera gli Stati Uniti, Israele e buona parte dell’Europa come nemici dell’Iran e dell’Islam sciita. La sua retorica è spesso intrisa di un profondo anti-occidentalismo: accusa l’Occidente di essere ipocrita, imperialista, corrotto e ostile alla vera indipendenza delle nazioni musulmane. Ha più volte invitato i Paesi islamici a “non fidarsi dell’Occidente”, etichettando gli Stati Uniti come “il Grande Satana” e definendo le potenze europee “complici nei crimini contro l’umanità”.

Secondo Khamenei, la Repubblica Islamica ha il dovere di resistere a ogni forma di ingerenza occidentale, anche a costo di uno scontro diretto. Ecco perché il suo nome continua a emergere ogni volta che il Medio Oriente si infiamma: non è solo un leader politico e religioso, ma il simbolo stesso di una sfida ideologica e geopolitica che dura da decenni.

In un mondo già attraversato da troppe tensioni, la figura di Ali Khamenei rappresenta quindi un elemento di ulteriore instabilità. È il volto di un regime che ha fatto della resistenza all’Occidente la propria bandiera, e che non sembra intenzionato a fare passi indietro. Mentre la diplomazia fatica a trovare spazi di mediazione, il rischio che un conflitto locale si estenda oltre i suoi confini è più reale che mai.