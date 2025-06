Gli Emirati e il dominio silenzioso sull’oro nero

Nel cuore del deserto, dove il silenzio è interrotto solo dal rombare dei pozzi e dal suono ovattato delle trivelle, gli Emirati Arabi Uniti si sono trasformati in uno dei nodi più potenti del sistema energetico globale. Non è una potenza rumorosa: non mandano eserciti, ma barili. Non impongono diktat con carri armati, ma con contratti. Ogni giorno estraggono 3,09 milioni di barili di petrolio, cifra che segna il loro record storico del 2025, e puntano a raggiungere i 5 milioni bpd entro il 2027, portando la loro capacità a punte fino a 4,85 milioni bpd già oggi.

Il protagonista silenzioso di questo dominio è il Murban, il greggio “pivot” di Abu Dhabi. Nel maggio 2025, la produzione è balzata a 3,09 milioni bpd, con volumi record di esportazione verso l’Asia: 10 milioni di barili scambiati solo in quel mese attraverso il meccanismo Platts Market on Close. Il prezzo del Murban per luglio è stato fissato a 63,62 dollari al barile, in calo rispetto ai 67,73 dollari di giugno, una mossa precisa per sbaragliare la concorrenza e conquistare mercato. La conseguenza? WTI statunitense “scavalcato” dai volumi emiratini, più economici di circa 1 dollaro al barile sugli stessi lotti .

Dietro questo disegno strategico c’è ADNOC, una macchina statale potentissima che controlla tutto: produzione, raffinazione, trading, futures, e filiera. È una compagnia da oltre 4 milioni bpd, che ha ricevuto l’approvazione per arrivare a 5 milioni entro il 2027 e riserve stimate in 113 miliardi di barili, assieme a 290 TSCF di gas naturale. Di fatto, Abu Dhabi ha lo status di quarto maggiore produttore OPEC+ e già nel primo semestre 2025 ha incrementato la quota OPEC+ fino a 3,519 milioni bpd, guadagnando 300.000 bpd extra grazie a pressioni diplomatiche.

Questo potere si traduce in controllo strategico dei prezzi e orientamento dei flussi globali: il Murban diventa benchmark asiatico, l’UAE detta linee di produzione e contratta con Stati Uniti, Russia, India e Cina a parità. Dal WEF di Riyadh lo stesso Ministro dell’Energia Suhail Al Mazrouei ha spiegato chiaramente che OPEC+ sta cercando “di bilanciare il mercato”, ma bisogna tenere sempre d’occhio la crescita della domanda.

Il piano di Abu Dhabi, però, non si ferma al petrolio. Con i suoi proventi, ha investito in energia pulita, idrogeno, gas a basse emissioni e chimica, creando XRG, un “ramo internazionale” da oltre 80 miliardi di dollari e varando un piano da 440 miliardi $ di investimenti in USA entro il 2035 (oggi sono 70 miliardi). Il Ruwais Hub LNG, con capacità di raffinazione di 840.000 bpd (420.000 solo per greggi pesanti), è un altro tassello della strategia: mirata a controllare materia prima e valore aggiunto. Ecco il quadro geopolitico: Murban vola verso India, Cina, Giappone, Thailandia; +10 milioni barili venduti solo a maggio in Asia. Complessivamente, l’export OPEC+ verso l’India copre il 78 % del fabbisogno, mentre l’Asia importerà 24,2 milioni bpd nei primi cinque mesi del 2025, seppur in leggera flessione rispetto al 2024.

In questa partita, però, non mancano contraddizioni. L’UAE ospita la COP28 e proclama ambizioni green, mentre investe in gas naturale liquefatto, fertilizzanti e nuove trivellazioni, in un mix di narrazione e realpolitik fossile. Dai grattacieli pro clima ai condomini del petrolio, la coerenza resta un optional. Al cuore della strategia c’è una consapevolezza: niente carri armati, soltanto barili. Nessuna rivoluzione, solo controllo invisibile. I mercati – e la politica – reagiscono a ogni passaggio: la decisione di abbassare i prezzi del Murban o la riduzione programmata di 90.000 bpd a dicembre 2024 per manutenzione𑁋tutte mosse studiate per tenere i riflettori puntati sul piccolo ma potentissimo stato del Golfo.

Il risultato? Un potere silenzioso, ma totale. Un potere che si manifesta ogni volta che l’UAE decide di spremere ancora qualche barile: i mercati globali oscillano, le borse reagiscono, la benzina sale o scende. E noi, da Roma a New York, da Lagos a Sidney, paghiamo la bolletta. Questo dominio energetico non è un gioco di forza; è un gioco di numeri, di dati, di accessi ai mercati. Un gioco che Abu Dhabi conduce con rigore e freddezza. Nel deserto, ogni goccia di petrolio significa potere. Ogni dato, ogni cifra, è uno spostamento di equilibrio. E finché il mondo brucerà greggio, Abu Dhabi continuerà a muovere i fili. Un piccolo stato, con un piede nel petrolio e l’altro nella transizione, che ambisce a scrivere la nuova mappa geopolitica globale.