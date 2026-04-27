Re Carlo III e la Regina Camilla in visita in America

La data odierna, 27 aprile 2026, segna la prima data della visita di Stato in America di Re Carlo III d’Inghilterra, accompagnato dalla regina consorte Camilla. La coppia reale visiterà molteplici città degli Stati Uniti per celebrare il 250esimo anniversario dell’indipendenza americana.

Washington D.C., New York City e la Virginia. Queste le tappe principali del viaggio dei due monarchi, che si svolgerà dal 27 al 30 aprile. Si tratta della prima visita ufficiale negli States da parte di Carlo dopo l’ascesa al trono.

Sua madre, la Regina Elisabetta II, visitò gli Stati Uniti in veste ufficiale nel 1957, 1976, 1991, e 2007.

L’accoglienza di Donald Trump

“Re Carlo sta arrivando, è un grande e non vediamo l’ora di riceverlo. È una persona davvero fantastica e un ottimo rappresentante di stato.”

Queste le parole del presidente Donald Trump in occasione della visita del monarca d’Inghilterra. Le parole del presidente non sono certo casuali, e mandano un messaggio preciso. Il recente attentato alla vita di Trump, avvenuto durante la cena dei corrsipondenti della Casa Bianca all’Hilton Hotel, non ostacolerà in alcun modo l’andamento della vita istituzionale americana.

E proprio Trump accoglierà personalmente i reali d’Inghilterra, affiancato come sempre dalla first lady Melania, per un tè in privato seguito da una parata militare. In seguito Re Carlo interverrà presso il Congresso degli Stati Uniti. Si tratterà della seconda volta nella storia in cui un monarca d’Inghilterra si rivolgerà al Congresso, dopo l’intervento della Regina Elisabetta nel 1991.

Le altre tappe del viaggio

Il re e la regina si sposteranno poi a New York City, dove porgeranno i loro omaggi alle vittime degli attentati dell’11 settembre, del quale ricorre il venticinquesimo anniversario. Re Carlo visiterà poi un’organizzazione comunitaria atta a iniziare i bambini all’agricoltura urbana sostenibile, mentre la Regina Camilla presenzierà ad un evento celebrativo per la letteratura, in particolare per il centenario di Winnie The Pooh.

L’ultima tappa sarà la Virginia, dove si celebreranno i 250 anni dell’indipendenza Americana, sancita dall’antenato del re Giorgio III. Qui il re visiterà le comunità indigene impegnate nella conservazione del popolo nativo americano.

“Siamo amici da molto tempo. Quando arriverà passeremo dei grandi momenti insieme. Rappresenta il suo paese come nessun altro potrebbe fare.”

Questi i commenti entusiastici di Donald Trump ai microfoni di Fox News Sunday.