Usa-Iran, negoziati sospesi: Trump cancella la missione in Pakistan
Davide Guacci
- Esteri

Usa-Iran, negoziati sospesi: Trump cancella la missione in Pakistan

Usa-Iran, negoziati sospesi: Trump cancella la missione in Pakistan

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Esteri - 27 Aprile 2026

di Davide Guacci

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