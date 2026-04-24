La tregua tra Libano e Israele estesa di 3 settimane
Valeria Todaro
- Esteri

La tregua tra Libano e Israele estesa di 3 settimane

La tregua tra Libano e Israele estesa di 3 settimane

foto-articolo
Esteri - 24 Aprile 2026

di Valeria Todaro

Condividi: