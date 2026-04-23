Solovyov, il conduttore che che chiama Giorgia Meloni “idiota patentata”
Maria Cilli
- Esteri

Solovyov, il conduttore che che chiama Giorgia Meloni “idiota patentata”

Solovyov, il conduttore che che chiama Giorgia Meloni “idiota patentata”

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Esteri - 23 Aprile 2026

di Maria Cilli

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