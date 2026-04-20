Hormuz, il blocco Usa apre un altro fronte con l’Iran

Quando una guerra smette di essere “limitata” lo si capisce da un dettaglio: le parole cambiano poco, le mosse molto. Il blocco navale annunciato da Donald Trump nello stretto di Hormuz rientra esattamente in questa categoria. Non serve alzare i toni, basta guardare la sostanza.

Il blocco, nella grammatica delle relazioni internazionali, non è una misura intermedia. Non è una sanzione rafforzata né un avvertimento. È un atto di guerra, anche quando viene presentato come operazione di sicurezza. Significa impedire a uno Stato – in questo caso l’Iran – di usare il mare per commerciare. E farlo con la forza, se necessario.

Washington lo giustifica con la necessità di garantire la libertà di navigazione. Formula collaudata, utile perché dice tutto e il contrario di tutto. Si interviene per mantenere aperto lo stretto, ma lo si fa militarizzandolo. Si parla di sicurezza, ma si introduce un elemento di interdizione.

Teheran, dal canto suo, evita le sfumature. I Pasdaran parlano di “vortice mortale”, espressione che può sembrare propagandistica ma ha una funzione precisa: segnalare che il terreno – in questo caso il mare – non sarà neutrale. Chi entra, entra sapendo che non controlla tutto.

E qui sta il punto che spesso sfugge nelle letture più lineari. Lo stretto di Hormuz non è un teatro dove vale la superiorità classica. Gli Stati Uniti hanno il controllo tecnologico, la capacità di proiezione, la presenza navale. L’Iran ha un’altra leva: la capacità di rendere instabile lo spazio. Mine, droni, missili antinave, unità leggere. Non serve dominare, basta complicare.

Il risultato è che il blocco rischia di funzionare in due direzioni. Ufficialmente è Washington a fermare le navi dirette verso l’Iran. In pratica, è lo stesso livello di tensione a ridurre il traffico complessivo. Le compagnie non aspettano di essere fermate: evitano il passaggio quando il rischio supera il margine.

Così il corridoio energetico più importante del mondo diventa un punto critico. Non chiuso formalmente, ma reso incerto. Ed è una differenza solo apparente, perché gli effetti si somigliano: meno transiti, costi più alti, mercati nervosi.

C’è poi la sequenza dei fatti, che racconta più delle dichiarazioni. Prima i negoziati, poi il fallimento, subito dopo il blocco. Non è una coincidenza. È una progressione. Quando il canale diplomatico si chiude, quello militare si allarga. Non per sostituirlo, ma per forzarlo.

Il problema è che questa logica funziona fino a un certo punto. La pressione può spingere al tavolo, ma può anche irrigidire le posizioni. Soprattutto quando tocca elementi considerati vitali. Per l’Iran, il controllo dello stretto è uno di questi. Non tanto per il traffico in sé, quanto per il valore strategico che rappresenta.

A questo si aggiunge un elemento operativo. Un blocco navale non è un gesto isolato, è una condizione permanente. Richiede presenza continua, regole d’ingaggio chiare e capacità di reazione immediata. Ogni nave intercettata, ogni rotta deviata, ogni avvicinamento sospetto diventa un potenziale incidente. E gli incidenti, in questi contesti, raramente restano tali.

Non serve immaginare scenari estremi. Basta una manovra interpretata male, una risposta eccessiva, un contatto ravvicinato. Il passaggio da tensione a scontro diretto è breve, soprattutto in uno spazio ristretto come Hormuz.

Nel frattempo, gli alleati osservano. Non tutti con lo stesso entusiasmo. Perché un conto è sostenere una linea politica, un altro è condividere i costi di una escalation. E qui i costi non sono solo militari: energia, commercio, stabilità regionale.

La scelta americana, quindi, ha un effetto che va oltre il rapporto con Teheran. Ridefinisce il contesto in cui si muovono tutti gli altri attori. Li costringe a prendere posizione, anche quando preferirebbero non farlo. Alla fine, il blocco navale non è solo una misura operativa. È un segnale politico. Dice che la fase della gestione indiretta è finita. Che il confronto passa a un livello più esplicito, meno mediato.

E soprattutto dice un’altra cosa, meno dichiarata: che si è entrati in una dinamica da cui uscire diventa più complicato. Perché certi strumenti, una volta utilizzati, creano un precedente. E i precedenti, nelle relazioni internazionali, tendono a ripresentarsi. Anche quando cambiano le condizioni. A quel punto, la differenza tra controllo e escalation diventa una linea sottile. E non sempre visibile in anticipo.