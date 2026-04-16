Trump è “scioccato” dalla sospensione del patto Italia-Israele
Maria Cilli
- Esteri

Trump è “scioccato” dalla sospensione del patto Italia-Israele

Trump è “scioccato” dalla sospensione del patto Italia-Israele

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Esteri - 16 Aprile 2026

di Maria Cilli

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