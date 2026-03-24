L’ex Presidente cileno Boric forse non è stato il fallimento che si vuol far credere

Il Presidente cileno Gabriel Boric ha lasciato da poco il suo incarico, consegnando la presidenza all’estrema destra rappresentata da Jose Antonio Kast, vincitore delle elezioni presidenziali dello scorso dicembre. Kast ha presentato un’agenda diametralmente opposta a quella di Boric.

L’opinione dei più è che l’ormai ex Presidente sia stato un fallimento, che le sue promesse di trasformazione progressista non si siano mai concretizzate e che i cileni abbiano corretto la rotta tornando a destra.

È giusto ricordare che Boric non poteva ripresentarsi per un secondo mandato consecutivo e che aveva già sconfitto Kast nel 2021.

Per molti osservatori, questo verdetto è prematuro, affermando che si potrà conoscere la vera natura dell’eredità di Boric solo a lungo termine.

Stato delle cose quando Boric è entrato in carica

Quando Boric è entrato in carica all’inizio del 2022, si è trovato di fronte ad alte aspettative da parte di un Paese che attraversava un momento di grandi tensioni.

Dal 2019 il Cile viveva violente proteste scatenate dall’aumento delle tariffe della metropolitana della capitale, Santiago, alimentate da decenni di frustrazioni per la diseguaglianza, l’alto costo della vita e una Costituzione scritta sotto la dittatura di Pinochet.

Con un passato di leader delle proteste studentesche e membro della sinistra al Congresso da molto tempo, l’elezione di Boric nel 2021 è risultata essere il prodotto dello stesso movimento che ha guidato le proteste e la richiesta di riforme costituzionali.

A 35 anni, è anche stato il Presidente più giovane della storia del Cile.

Non ha fatto nulla per mitigare le aspettative del suo Paese per la sua Presidenza, dichiarando durante tutta la campagna elettorale che “se il Cile era stata la culla del neoliberismo, ora ne diventerà la tomba”.

Al suo insediamento, Boric ha promosso attivamente una nuova proposta di Costituzione redatta da una convenzione costituzionale dominata dalla sinistra.

Anche se il documento rappresentava una rottura definitiva con il precedente modello di governance cileno, quando fu sottoposto a referendum nel settembre del 2022, il 62% dei cileni lo ha respinto perché considerato troppo di sinistra.

La riforma costituzionale, l’inizio della fine

Questa scommessa persa ha cancellato il capitale politico di Boric, che aveva limitato la sua agenda legislativa in previsione di un ambiente più favorevole dopo il processo costituzionale.

Le forze di destra non hanno perso l’occasione per riprendere il controllo durante la seconda revisione costituzionale, producendo così una bozza più conservatrice che però neanche questa volta gli elettori hanno apprezzato, respingendola nel dicembre 2023.

Così, per due anni, l’ambiziosa agenda di riforme di Boric è stata congelata e poi annullata, preda del dibattito costituzionale che ha consumato tutto l’ossigeno della politica cilena, preservando alla fine lo status quo ante.

Giudicato per lo standard molto alto delle sue mire, volte a creare un nuovo sistema di governo per il Cile, Boric si è messo in una situazione che lo ha penalizzato sin dall’inizio.

Ma se analizziamo la sua agenda rispetto alle realtà di governare un Paese che viveva un momento di sconvolgimento istituzionale, esiste una linea molto più positiva per valutare la sua Presidenza.

A metà del suo mandato, con un indice di gradimento intorno al 30%, Boric ha avuto la lucidità di rendere la sua Agenda più moderata e tecnocratica.

È riuscito a migliorare la situazione della sicurezza del Paese ed è arrivato a far approvare una riforma pensionistica che in precedenza sarebbe stata considerata impossibile da ottenere.

Piccole grandi riforme poco apprezzate

All’inizio del mandato di Boric, il tasso di omicidi in Cile era di 6,7 ogni 100.000 persone – alto nella storia del Cile, anche se tra i più bassi di quell’emisfero.

Per contrastare la violenza, il governo di Boric ha approvato oltre 40 leggi relative alla sicurezza e ha creato il primo ufficio cileno del procuratore specializzato nella criminalità organizzata.

Nel 2025, il tasso di omicidi era sceso al 5,4, un calo del 20% rispetto al picco di pochi anni prima.

Ma Boric non è stato abile nel cavalcare l’onda di successo in questo campo e che non ha convinto l’opinione pubblica in fatto di crimine.

I rapimenti hanno in effetti raggiunto un massimo storico di 868 nel 2024. Gli omicidi su commissione oggi costituiscono circa la metà degli omicidi e incidenti di alto profilo,che hanno colpito soprattutto l’organizzazione criminale venezuelana Tren de Aragua arrivata in Cile insieme all’ondata di rifugiati venezuelani alla fine del 2010, hanno comunque plasmato l’opinione popolare e i dibattiti politici.

Indipendentemente dal fatto che le critiche fossero giustificate o meno, la campagna presidenziale di Kant ha avuto successo perché è andata a colpire le preoccupazioni dei cileni riguardo non solo il crimine ma anche l’immigrazione.

Ancora più dei suoi sforzi in campo di sicurezza, il risultato politico più significativo di Boric potrebbe essere la riforma delle pensioni approvata lo scorso anno.

Il sistema pensionistico privato del Cile creato sotto Pinochet aveva prodotto per decenni redditi pensionistici inadeguati, con il 72% delle pensioni che cadeva sotto i limiti di salario minimo e 1 pensionato su 4 che viveva con meno di 270 dollari al mese.

Sei precedenti tentativi di riforma erano falliti dal 2015 ad oggi.

Alla luce di ciò, Boric ha abbandonato il suo progetto iniziale che voleva l’abolizione dell’intero sistema, per arrivare ad una soluzione ibrida pubblico-privato che aumenterà le pensioni per 2,8 milioni di pensionati, con nuove tutele per le donne – che spesso se la cavavano male a causa della riduzione del tempo a loro concesso nel mondo del lavoro – e miglioramenti alla pensione universale garantita.

La riforma è stata approvata nel gennaio 2025 con il consenso bipartisan, incluso il Partito di centrodestra Chile Vamos.

Anche se imperfetta, è stata la prima soluzione dopo uno stallo decennale.

Ci sono state altre piccole vittorie politiche.

Boric ha aumentato il salario minimo e ridotto la settimana lavorativa a 40 ore, tutto senza aumentare l’inflazione.

Ha negoziato una partnership pubblico-privata tra la società statale del rame Codelco e il produttore privato di litio SQM che garantirà al governo cileno l’85% degli utili operativi derivanti dalla produzione di litio fino al 2060.

Ha implementato una politica di “co-pagamento zero” sull’assistenza sanitaria, garantendo accesso gratuito alla rete ospedaliera pubblica per tutti i membri dell’assicuratore pubblico cileno, rappresentando una significativa espansione dell’accesso per i cileni a basso reddito.

Tutti questi successi politici sono però arrivati fuori tempo massimo, quando Boric aveva già perso potere negoziale, influenza e popolarità per colpa della fallita riforma costituzionale.

Ironia della sorte, un rivoluzionario di nome ma non di fatto

Più importante di qualsiasi risultato politico, tuttavia, è il fatto che proprio il Presidente che aveva promesso una rivoluzione politica abbia invece guidato con calma il Cile attraverso un periodo incredibilmente difficile, dandogli comunque una certa stabilità democratica.

La sorte non è stata dalla sua parte.

Nel corso del mandato di Boric, il Cile ha attraversato due processi di riforma costituzionale falliti, un’ondata di criminalità, risultati economicipoco performanti e tensioni all’interno della coalizione di governo, senzaperò mai vivere alcun crollo istituzionale come hanno invece fatto democrazie altrove nella Regione.

Non c’è stata alcuna esplosione sociale, come accadde sotto il suo predecessore Sebastian Pinera.

L’inflazione è stata messa sotto controllo. La situazione fiscale può migliorare, ma il debito sovrano cileno continua ad essere valutato come “investment grade” e cioè un investimento relativamente sicuro, con rating pari o superiore a BBB (nella scala Standard &Poors), anche dopo gli eccessi dell’era pandemica, cosa che non è da poco vista la situazione economica di molti Paesi suoi vicini.

I cileni si lamentano comunque e Boric non ha mai riconquistato il sostegno popolare durante la sua Presidenza.

Ma lui e i suoi avversari politici hanno di fatto riconosciuto la legittimità reciproca e mantenuto intatte le istituzioni politiche del Paese.

Quando lo scorso dicembre Kast ha sconfitto la candidata di sinistra Jeannette Jara, Boric ha fatto esattamente ciò che ogni Presidente cileno ha fatto dal ritorno della democrazia 37 anni fa: ha immediatamente riconosciuto il risultato e ha impegnato la sua Amministrazione a garantire una transizione senza intralci.

Boric, durante la sua presidenza, è riuscito a mostrare una realtà di cui la sinistra latino-americanaaveva molto bisogno: la coerenza di principio in materia di diritti umani.

In una Regione dove troppi leader di sinistra hanno mantenuto il silenzio, se non rapporti di amicizia, nei confronti di governi autoritari con affinità ideologiche, Boric è l’unico che ha mantenuto un atteggiamento critico nei confronti di chi violava i diritti umani, indipendentemente dall’ideologia.

Ha condannato l’invasione russa in Ucraina e definito Venezuela e Nicaragua dittature.

Inoltre, Boric ha apertamente dichiarato essere convinto ambientalista e femminista, a suo agio nel criticare l’autocrazia, ma anche aperto al dialogo e ai compromessi per portare avanti la sua Agenda.

Questa è un’identità politica coerente della quale la sinistra latino-americanaha bisogno.

Il futuro di Boric

Boric lascia la Presidenza a soli 40 anni, più di dieci anni in meno della media dei Presidenti suoi vicini.

Come suggeriscono gli osservatori, potrebbe trasformare la sua post-presidenza in una eredità ancora più grande, oppure candidarsi per un secondo mandato non consecutivo nel 2029, in un momento in cui il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrà finito il suo mandato e il pendolo ideologico della Regione potrebbe tornare a sinistra come ciclicamente accade.

Come la storia del Cile insegna, tentare un secondo mandato potrebbe essere rischioso: sia Michelle Bachelet che Pinera lo hanno fatto andando molto peggio nei loro secondi mandati. Ma potrebbe dare a Boric la possibilità di riprendere da subito la sua Agenda politica, evitando di inciampare negli ostacoliche hanno paralizzato i primi anni del suo mandato.

Tuttavia, alla fine, l’eredità di Boric non può essere definita oggi semplicemente perché ancora non del tutto scritta.