Trump annuncia accordo con Tokyo

Donald Trump ha annunciato poco fa l’avvio di un accordo commerciale con il Giappone, che investirà 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti e pagherà dazi al 15%. E’ “l’accordo forse più importante mai fatto. Creerà migliaia di posti di lavoro”, afferma Trump sul suo social Truth. L’indice Nikkei della Borsa di Tokyo è balzato così di oltre il 3% dopo l’accordo commerciale con gli Stati Uniti, consolidando i suoi guadagni in scia all’accordo sui dazi al 15% raggiunto dal Giappone con gli Usa, meno del 25% minacciato dal presidente americano Donald Trump a partire dal primo agosto. Per chi se lo stesse chiedendo, l’indice Nikkei è il principale indice della Borsa di Tokyo e misura l’andamento delle 225 principali aziende giapponesi quotate.

Il nuovo accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone non ha incluso però la spesa per la difesa, come ha chiarito il negoziatore giapponese. “L’accordo non contiene nulla riguardo alla spesa per la difesa”, ha dichiarato Ryosei Akazawa ai giornalisti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva invitato il Giappone, stretto alleato degli Stati Uniti, ad aumentare la sua spesa militare, e alcuni ipotizzavano che questo requisito sarebbe stato incluso in un accordo commerciale più ampio.

Il premier Shigeru Ishiba, parlando con i media, ha spiegato che Tokyo aumenterà anche le importazioni di riso dall’America entro il limite di quella che è nota come quota di “accesso minimo”, rimarcando l’assenza di concessioni che potrebbero indebolire il settore agricolo del Paese a conclusione di un aspro dibattito maturato a livello nazionale. Shigeru Ishiba ha dichiarato di aver bisogno di esaminare i dettagli dell’accordo prima di commentare. “Per quanto riguarda l’esito dei negoziati, non posso discuterne prima di aver esaminato attentamente i dettagli dei negoziati e dell’accordo”, ha dichiarato ai giornalisti a Tokyo dopo l’annuncio di Trump. “Come governo, riteniamo che (l’accordo) proteggerà gli interessi nazionali”, ha aggiunto. L’annuncio di Trump è arrivato mentre l’inviato commerciale di Ishiba, Ryosei Akazawa, era al suo ottavo viaggio a Washington, dove ha incontrato alti funzionari statunitensi. “Missione compiuta”, ha esultato Akazawa su X.

Il premier giapponese Shigeru Ishiba ha smentito le notizie riportate da diversi media nipponici sulle sue dimissioni pianificate entro la fine di agosto, a seguito della debacle di domenica nella tornata elettorale di rinnovo della Camera alta, con la coalizione di governo Jiminto-New Komeito ha perso la maggioranza. Lo riporta il network pubblico Nhk, secondo cui Ishiba ha ribadito la sua intenzione “di rimanere in carica”, affermando di non voler creare un vuoto politico in un momento in cui è “necessaria un’azione decisa per affrontare le urgenti sfide politiche”.

Intanto anche per l’Unione europea si avvicina la scadenza dell’ultimatum lanciato da Trump. “Sul fronte commerciale, stiamo lavorando per ristabilire il nostro partenariato con gli Stati Uniti su basi più solide. Ma sappiamo anche che l’87% del commercio globale avviene con altri Paesi, molti dei quali alla ricerca di stabilità e opportunità”, ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ricevendo la laurea honoris causa dall’università di Keio, a Tokyo. “Sono qui in Giappone per approfondire i nostri legami”, “Paesi da tutto il mondo vengono da noi per fare affari: dall’India all’Indonesia, dal Sud America alla Corea del Sud, dal Canada alla Nuova Zelanda. Stiamo tutti cercando di forgiare la nostra forza e la nostra indipendenza. Solo lavorando insieme possiamo farlo”, ha aggiunto.