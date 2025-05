Re Carlo in Canada

Non capita tutti i giorni di vedere un re passeggiare sotto la pioggia canadese, stringere mani tra la folla e poi sedersi in Senato per leggere un discorso ufficiale. Eppure, è esattamente quello che è successo lo scorso fine settimana, quando Re Carlo III ha messo piede in Canada per la sua prima visita ufficiale da quando ha ereditato la corona. Un viaggio di due giorni, ma pieno di significati e, tra le righe, messaggi ben più profondi del protocollo.

A invitarlo è stato il nuovo primo ministro canadese, Mark Carney. Il momento scelto non è casuale: tra dichiarazioni assurde che arrivano dal sud del confine (sì, Trump ha davvero parlato di “accogliere il Canada come 51° stato”), tensioni globali e un clima politico interno in trasformazione, la presenza del re non era solo una formalità. È stato, per molti, un modo per ribadire che il Canada è sì parte del Commonwealth, ma è soprattutto una nazione con una propria identità, sovrana e ben salda.

E Re Carlo, dal canto suo, ha colto l’occasione per fare la sua parte. Si è presentato in Senato, perché secondo la tradizione non può mettere piede nella Camera dei Comuni, e ha pronunciato il Discorso dal Trono, aprendo simbolicamente i lavori parlamentari nel nuovo edificio legislativo di Ottawa. Un gesto che non si vedeva da quasi mezzo secolo. Silenzioso, ma potente.

Viaggio lampo

Durante le sue 48 ore canadesi, Carlo non si è limitato alle formalità. Con la regina Camilla al fianco, ha fatto tappa in diverse comunità locali, ha incontrato esponenti delle Prime Nazioni e ha preso parte ad alcuni eventi che, diciamolo, sono molto più “canadesi” della rigidità dei palazzi governativi.

Uno dei momenti che ha colpito di più è stato vedere il re assistere a una dimostrazione di hockey su strada, tra bambini entusiasti e famiglie al completo. Era chiaro il messaggio: voler essere vicino alla gente, non solo come figura istituzionale, ma anche come presenza reale, fisica, quasi familiare.

Anche gli incontri con i rappresentanti indigeni hanno avuto un peso simbolico forte. In un paese dove il tema della riconciliazione con le popolazioni originarie è più che mai attuale, Carlo ha cercato di ascoltare, comprendere, e, almeno in parte, riconoscere il dolore di una storia che ancora oggi lascia cicatrici profonde.

Non tutti, però, vedono la monarchia con gli stessi occhi. Una parte crescente dei canadesi si chiede sempre più spesso se abbia davvero senso mantenere un sovrano straniero come capo di Stato. I sondaggi mostrano un calo di entusiasmo, e l’idea di una possibile trasformazione in repubblica, sebbene complessa, non è più un tabù.

Obiettivi

Ma se c’è una cosa che questa visita ha mostrato chiaramente è che, almeno per ora, il re ha ancora un ruolo da giocare. Non nel senso del potere vero e proprio, ma come simbolo di continuità, di storia, e in certi casi anche di stabilità. E proprio in tempi incerti, i simboli possono contare più di quanto si pensi.

Alla fine, il viaggio di Re Carlo in Canada non è stato solo una visita di cortesia. È stato un momento per fare il punto su un legame antico ma in continua trasformazione. È stato anche un’occasione per ricordare che, tra le cerimonie ufficiali e le partite di hockey improvvisate, c’è ancora spazio per una monarchia che vuole, e forse deve, reinventarsi.

Un re che ascolta, che osserva, che prova ad adattarsi ai tempi. Non è poco, e forse non è nemmeno scontato. In un mondo che cambia in fretta, anche un vecchio simbolo può trovare nuova voce. Purché lo faccia con sincerità. E magari, ogni tanto, anche con un bastone da hockey in mano.