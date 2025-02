Trump propone il controllo della Striscia di Gaza: nuova direzione della politica estera statunitense

Nella recente conferenza stampa con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il nuovo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump mette in chiaro i suoi piani in Medio Oriente. Tra questi emerge quello di trasformare la Striscia di Gaza nella “Riviera del Medio Oriente”. Le sue prospettive future per il territorio prendono le distanze dalla linea seguita finora dal precedente Presidente Joe Biden.

Incontro tra i due leader

In questi giorni, si è tenuta la conferenza stampa con il Presidente degli Stati Uniti e il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu per discutere i nuovi equilibri geopolitici tra i territori interessati.

Durante l’incontro, il capo della Casa Bianca ha espresso la sua volontà di prendere il totale controllo a lungo termine della Striscia di Gaza, da sempre al centro di dibattiti di potere. L’idea è quella di ricostruire l’area distrutta, che il Presidente Trump ha definito come “un cumulo di macerie”, rendendola fiorente e definendola come “Riviera del Medio Oriente”. Ciò, secondo il Presidente Trump, porterà alla creazione di opportunità lavorative e maggiore stabilità economica nella regione. Inoltre, Trump non ha escluso la possibilità di un insediamento delle truppe statunitensi per garantire una maggiore sicurezza nell’area.

Il piano del Presidente statunitense ha però un “effetto collaterale”: il trasferimento permanente di tutti i palestinesi presenti nel territorio verso Paesi limitrofi, come l’Egitto e la Giordania. Questo significa privare le persone di vivere e di decidere se voler vivere nella propria terra.

Se i piani statunitensi venissero messi in atto potrebbero portare ad un effetto contrario alla “stabilità nell’area” che il Presidente Trump sostiene di voler raggiungere. Una riallocazione delle persone, insieme al controllo statunitense a lungo termine della Striscia di Gaza potrebbe tradursi in caos verso un’escalation di conflitti.

Una nuova strategia di politica estera in Medio Oriente

È evidente come la strategia politica estera statunitense attuale nella Striscia di Gaza prende una direzione diversa da quella seguita dal precedente Presidente Biden. Quest’ultimo ha avuto un approccio più diplomatico e mediatore nei rapporti col Medio Oriente, sostenendo una soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese. Nonostante i rapporti tesi con il Primo Ministro Netanyahu, dovuti alle sue preoccupazioni riguardanti l’espansione degli insediamenti, l’ex Presidente Biden ha mantenuto un forte sostegno verso il Paese. Inoltre, Biden ha giocato un ruolo di rilievo nell’invio di aiuti umanitari, nella mediazione di pause e nelle negoziazioni per il rilascio di ostaggi israeliani e di prigionieri palestinesi.

A differenza sua, Trump ha un approccio più radicale e orientato verso Israele. Questo tipo di linea politica si è consolidata maggiormente dopo il recente incontro col Primo Ministro israeliano. La sua idea è quella di risolvere il conflitto tra Israele e Palestina, senza il coinvolgimento di quest’ultimo. Il Presidente Trump è storicamente vicino al governo israeliano, come dimostrato anche in passato con il trasferimento dell’ambasciata americana a Gerusalemme, riconosciuta come capitale di Israele.

La recente conferenza stampa del Presidente Trump con il Primo Ministro israeliano Netanyahu evidenzia e conferma questo tipo di strategia di politica estera del primo anche per il nuovo mandato. La differenza tra il Presidente uscente Biden e quello entrante Trump è evidente: mentre il primo ha spesso optato per una linea più diplomatica, il secondo punta verso un allineamento verso Israele ed è meno interessato ad un ruolo da mediatore. Questo significa che la nuova strategia di politica estera statunitense è decisa a rimescolare gli equilibri nell’intero scenario mediorientale.