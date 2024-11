Moldavia. Maia Sandu vince le presidenziali

Le recenti elezioni presidenziali della Moldavia hanno confermato la vittoria dell’attuale presidente Maia Sandu, candidata filo-europeista, con il 54,9% dei voti al ballottaggio contro il rivale pro-Russia Alexandr Stoianoglo, che ha ottenuto il 45,1% dei consensi. Questa competizione si è tenuta in un clima di forte tensione, con accuse di interferenze e tentativi di destabilizzazione da parte di gruppi legati alla Russia. Il ballottaggio ha visto un’affluenza maggiore rispetto al primo turno, superando il livello minimo richiesto del 33,3% per la validità delle elezioni​.​

Durante la campagna elettorale, Sandu ha evidenziato la necessità di rafforzare la Moldavia come paese democratico, in linea con i valori europei. Ha promesso impegni per l’adesione all’Unione Europea, sostenendo che la stabilità del Paese dipende dall’allontanamento dall’influenza russa. Il primo turno delle elezioni si è tenuto il 20 ottobre, contemporaneamente a un referendum che ha sancito con un margine ristretto il sostegno all’integrazione europea, sottolineando la profonda polarizzazione della popolazione su questa tematica​.

Politicamente, le elezioni hanno rappresentato uno scontro tra schieramenti opposti: Sandu, sostenuta da partiti europeisti, e Stoianoglo, sostenuto dai socialisti filo-russi, che ha cercato di posizionarsi come garante di equità tra Europa e Russia. I partiti europeisti hanno intensificato la campagna elettorale, mentre dall’altra parte si sono registrate accuse di compravendita di voti e pressioni esterne, in particolare dal Cremlino, che il governo moldavo ha tentato di arginare con misure di sicurezza e inchieste su possibili brogli elettorali​.

L’opinione pubblica moldava si è divisa su questi temi, con la diaspora e i giovani a favore di Sandu e di una maggiore integrazione europea, mentre molte comunità rurali restano inclini verso candidati filorussi. La popolazione ha manifestato preoccupazione per la stabilità del Paese e per i problemi economici interni, fattori che alimentano le divergenze sul percorso da seguire​.

Guardando al futuro, Sandu si è impegnata a continuare le riforme democratiche e ad avanzare nel processo di adesione all’Unione Europea, obiettivi che considera fondamentali per garantire la crescita e la sicurezza della Moldavia. Tuttavia, dovrà affrontare un contesto interno polarizzato e le pressioni esterne che ostacolano la stabilità politica del Paese. La sua rielezione rappresenta un segnale di continuità per il fronte europeista, ma le sfide non mancano, specie in un quadro internazionale che potrebbe intensificare ulteriormente le tensioni tra l’Est e l’Ovest.