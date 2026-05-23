Spagna, il modello economico che sorprende l’Europa

Mentre molte economie europee continuano a crescere lentamente, la Spagna si distingue come uno dei Paesi più dinamici dell’Eurozona. Tra il 2022 e il 2025 il PIL spagnolo è aumentato complessivamente del 9%, oltre quattro volte la crescita registrata dall’Italia nello stesso periodo, ferma al 2,3%. Un risultato che non appare casuale, ma legato a una combinazione di riforme, investimenti e trasformazioni strutturali che stanno cambiando il volto dell’economia iberica.

Uno degli elementi centrali di questa crescita riguarda il mercato del lavoro. Negli ultimi dieci anni il tasso di disoccupazione si è dimezzato, pur restando ancora elevato attorno all’11,4%. Parallelamente, il tasso di occupazione ha raggiunto circa l’80%, segnando un deciso miglioramento rispetto al passato. L’aumento degli occupati ha avuto effetti diretti sui consumi e quindi sulla crescita economica: più persone al lavoro significano salari più diffusi e una maggiore capacità di spesa delle famiglie.

A favorire questo andamento sono state diverse misure adottate dal governo spagnolo, tra cui la riduzione dell’utilizzo dei contratti temporanei, programmi di formazione professionale, incentivi alle assunzioni e sostegno all’autoimpiego. Politiche che hanno contribuito a rendere il mercato del lavoro più stabile e ad ampliare la platea degli occupati.

A sostenere la domanda interna è stata anche la crescita demografica. Tra il 2022 e il 2025 la popolazione in età lavorativa, compresa tra i 15 e i 64 anni, è aumentata del 4,6%, grazie soprattutto all’incremento degli stranieri regolari, cresciuti del 22,3%. L’aumento della popolazione attiva ha avuto un doppio effetto: da un lato ha ampliato la forza lavoro disponibile, dall’altro ha rafforzato i consumi interni.

Nello stesso periodo i redditi reali sono aumentati del 14,8%, contribuendo alla crescita dei consumi privati, saliti del 6,8%. Anche le esportazioni hanno mantenuto un andamento positivo, con un incremento del 3,6%, confermando la competitività del sistema produttivo spagnolo sui mercati internazionali.

Un ruolo importante è stato giocato anche dagli investimenti in innovazione e produttività. La Spagna ha incrementato in particolare gli investimenti immateriali, destinando risorse a ricerca e sviluppo, software, innovazione tecnologica e formazione del capitale umano. Una strategia che ha reso il Paese sempre più attrattivo per le multinazionali straniere, interessate sia ai comparti tradizionali, come agricoltura e servizi, sia al settore industriale.

L’industria automobilistica rappresenta uno dei punti di forza dell’economia spagnola: oggi il Paese è il secondo produttore di automobili in Europa dopo la Germania. Un comparto che contribuisce in modo significativo sia al PIL sia alla crescita delle esportazioni. Parallelamente, la Spagna sta consolidando la propria presenza nei settori a maggiore contenuto tecnologico, migliorando la capacità di intercettare la domanda internazionale.

Determinante anche la strategia energetica. Negli ultimi anni la Spagna ha investito nelle energie rinnovabili, riducendo la dipendenza da petrolio e gas. Una scelta che ha permesso di contenere i costi energetici e di rendere più competitivo il sistema produttivo, facilitando anche la nascita di nuove attività economiche.

La crescita spagnola nasce dunque dall’intreccio di più fattori: riforme del lavoro, dinamismo demografico, investimenti in innovazione e transizione energetica. Un modello che oggi viene osservato con attenzione da un’Europa ancora alla ricerca di nuove strategie per rilanciare la propria economia.