Martedì 12 novembre, alle ore 10.30, in presenza dell’Ambasciatore di Francia, Martin Briens, il Consolato Generale di Francia a Napoli accoglierà il 4° Forum economico Francia – Mezzogiorno, che propone una mattinata di incontri e interventi sul tema dell’economia del mare, uno dei driver più strategici per la crescita del nostro Paese.

L’economia del mare, o “blue economy,” è un concetto che si riferisce all’insieme delle attività economiche che dipendono dal mare e dalle risorse marine. Include una vasta gamma di settori che vanno dalla pesca e acquacoltura, alla cantieristica navale, al turismo costiero, fino ai trasporti marittimi, all’estrazione di risorse minerarie e all’energia rinnovabile marina (come l’eolico offshore).

Il Forum Francia Mezzogiorno avviato nel 2021 ha l’obiettivo di favorire gli investimenti incrociati volti alla creazione di campioni industriali europei e mondiali che rafforzano la sovranità economica europea di Italia e Francia. Questa quarta edizione del Forum rappresenta inoltre l’occasione per illustrare le principali evidenze e i risultati emersi delle iniziative realizzate nell’ambito del Club Mezzogiorno. Per supportare l’obiettivo del Forum, è stato creato il Club Mezzogiorno, gestito dalla CCI France Italie, un luogo di dialogo permanente tra le Istituzioni nazionali e locali, gli operatori economici e le imprese francesi e italiane presenti nel sud Italia finalizzato allo sviluppo del business e alla creazione di posti di lavoro.

Il Club Mezzogiorno, presieduto da Vittorio Genna, vice-presidente di ALA e da Valentina Floro Flores, Amministratore Delegato di Aerosoft SpA, rappresenta oggi una comunità attiva di una ventina di membri coinvolta nel corso dell’anno in numerose occasioni di incontro e dibattito su argomenti di attualità e di interesse per il territorio. Gli incontri sono organizzati in modo da poter sempre valorizzare gli scambi e il networking tra i partecipanti.

Alla presenza di numerosi rappresentanti di aziende appartenenti ai settori strategici per il territorio come quello aeronautico, meccanico, automobilistico, tessile, chimico, o elettronico il quarto Forum Mezzogiorno intende ispirare e incentivare nuove iniziative volte a favorire la crescita, l’occupazione, l’innovazione sostenibile e l’inclusione, che Italia e Francia promuovono insieme con la stessa forza e costanza.