Il conflitto di interesse e la crisi silenziosa della democrazia

Esiste una patologia profonda e spesso invisibile che corrode le democrazie contemporanee dall’interno, con la stessa discrezione con cui l’umidità sgretola le fondamenta di un edificio. Non è il colpo di Stato, non è la rivoluzione armata, non è la dittatura che si annuncia con fanfare e proclami: è il conflitto di interesse, quella condizione in cui chi è chiamato a decidere nell’interesse collettivo detiene contemporaneamente un interesse privato che potrebbe — o dovrebbe — orientare quella decisione in tutt’altra direzione.

Il conflitto di interesse non è un accidente della modernità. Aristotele già intuiva che il governante corrotto è tale non perché malvagio per natura, ma perché il sistema non lo costringe a scegliere tra il bene comune e il proprio tornaconto. La novità dei sistemi democratici avanzati — o almeno la loro promessa — consisteva precisamente nel creare quella costrizione attraverso leggi, controlli, separazione dei poteri, trasparenza. Eppure, guardando alle democrazie del XXI secolo, quella promessa appare sistematicamente tradita, non tanto per eccezionale malvagità degli attori politici, quanto per una strutturale inadeguatezza degli strumenti di tutela.

La promiscuità tra potere politico e potere economico

Il primo e più evidente fronte del conflitto di interesse riguarda il rapporto tra classe politica e mondo imprenditoriale. In molte democrazie occidentali, inclusa l’Italia, la compenetrazione tra chi legifera, chi tassa, chi distribuisce risorse pubbliche e chi di quelle risorse è beneficiario diretto o indiretto ha assunto dimensioni strutturali. Un parlamentare che possiede quote in un’impresa del settore energetico e vota la legge di regolamentazione di quel settore non sta semplicemente violando una norma etica: sta svuotando il principio rappresentativo alla radice, sostituendo la voce del cittadino con quella del proprio portafoglio.

Il problema, tuttavia, non si esaurisce nella proprietà diretta. Le forme più sofisticate di conflitto di interesse operano attraverso canali meno visibili: i fondi di investimento intestati a parenti, le partecipazioni societarie schermata da holding opache, i compensi da amministratore indipendente percepiti da consiglieri di gruppi industriali che poi finanziano campagne elettorali. La legge italiana sul conflitto di interesse — la celebre e discussa legge Frattini del 2004 — ha mostrato nei suoi vent’anni di applicazione tutti i limiti di una normativa pensata più per regolamentare apparenze che sostanze, più per rispondere a una pressione politica contingente che per costruire un sistema di garanzie robusto.

Il risultato è che la politica economica di un Paese può diventare la proiezione amplificata degli interessi di una ristretta cerchia di soggetti che siedono simultaneamente nei consigli di amministrazione e nelle aule parlamentari. Le grandi riforme strutturali — quelle che ridisegnerebbero la distribuzione del potere economico, che romperebbero i monopoli, che aprirebbero mercati chiusi — si arenano sistematicamente, non perché tecnicamente impossibili, ma perché chi dovrebbe promuoverle ha tutto l’interesse a non farlo.

Il girotondo tra pubblico e privato: la “porta girevole”

Un secondo piano del fenomeno, altrettanto pervasivo, riguarda quello che i teorici anglosassoni chiamano revolving door, la porta girevole tra le istituzioni pubbliche e il settore privato. Un alto funzionario del Ministero delle Infrastrutture che, concluso il proprio mandato, viene assunto come direttore delle relazioni istituzionali da una grande impresa di costruzioni che ha beneficiato di appalti durante la sua gestione non viola necessariamente nessuna norma vigente, eppure incarna in forma quasi esemplare il conflitto di interesse nella sua versione differita.

Il meccanismo è sottile e potente: la prospettiva di una lucrosissima carriera nel settore privato al termine del mandato pubblico non corrompe necessariamente il funzionario nel senso volgare del termine. Non occorre alcuna tangente, nessun atto formalmente illegale. Basta che, nel corso degli anni di servizio pubblico, quel funzionario sviluppi una sensibilità naturale verso le esigenze delle imprese con cui potrebbe un giorno collaborare, che interpreti le normative con un occhio di riguardo verso chi poi potrà offrirgli una posizione dirigenziale, che costruisca reti di relazione che varranno oro nel mercato del lavoro privato.

In Italia il fenomeno è regolato dal cosiddetto pantouflage — il divieto per i dipendenti pubblici di passare a imprese con cui hanno avuto rapporti nelle funzioni svolte — introdotto dal decreto legislativo 39/2013 e poi rafforzato dalla normativa anticorruzione. Ma l’esperienza applicativa ha dimostrato quanto sia difficile presidiare confini che per loro natura sono porosi: la contiguità tra chi regola e chi è regolato produce inevitabilmente quella cattura del regolatore che trasforma l’organo di controllo in un’appendice degli interessi che dovrebbe vigilare.

La dirigenza pubblica e la neutralità impossibile

Il conflitto di interesse nella dirigenza pubblica presenta una peculiarità che lo distingue nettamente da quello che affligge la classe politica: mentre il politico è eletto e risponde — almeno in teoria — ai propri elettori, il dirigente pubblico è una figura tecnica chiamata a incarnare l’imparzialità dell’amministrazione. Quando questa neutralità viene compromessa, non c’è elezione che possa riparare il danno.

La nomina fiduciaria dei dirigenti apicali — una pratica consolidata in Italia a tutti i livelli di governo — introduce una prima forma sistemica di conflitto di interesse: il dirigente che deve la propria posizione alla benevolenza di un ministro o di un presidente di regione non è nella condizione di esercitare liberamente le proprie funzioni quando gli interessi dell’amministratore politico collidono con quelli dell’amministrazione. La sua valutazione sarà inevitabilmente distorta dalla consapevolezza che il rinnovo del contratto dipende da scelte gradite al proprio referente politico.

A questo si aggiunge la questione degli incarichi extraistituzionali. Un dirigente di un’Asl che siede nel consiglio di amministrazione di una fondazione privata che gestisce strutture sanitarie convenzionate si trova in una posizione di conflitto permanente: ogni decisione sull’accreditamento, sui tetti di spesa, sui controlli di qualità è potenzialmente inquinata dalla sovrapposizione di ruoli. La normativa sulle incompatibilità esiste, ma la sua applicazione dipende da autorizzazioni che spesso vengono concesse con eccessiva disinvoltura e da controlli che raramente vengono esercitati con il necessario rigore.

La democrazia svuotata: quando la rappresentanza è una finzione

Il punto più grave — e meno discusso — del conflitto di interesse non è giuridico né etico in senso stretto: è costituzionale, nel senso più profondo del termine. Una democrazia rappresentativa poggia sull’assunzione che chi viene eletto o nominato per governare eserciti il potere nell’interesse di chi rappresenta. Quando questa catena si spezza — quando il decisore pubblico è strutturalmente portato a orientare le proprie scelte verso interessi privati che non coincidono con quelli collettivi — il contratto democratico viene violato nella sua essenza, non nei suoi aspetti formali.

La crisi che ne deriva è tanto più pericolosa quanto più è silenziosa. Un regime autoritario che sopprime la libertà di stampa o scioglie i partiti di opposizione provoca una reazione visibile, misurabile, documentabile. Il conflitto di interesse che distorce una gara d’appalto, che orienta una delibera urbanistica, che ammorbidisce una norma fiscale non lascia tracce facilmente leggibili dai comuni cittadini. Il risultato — l’arricchimento di pochi a spese di molti, la redistribuzione occulta di risorse pubbliche verso cerchie privilegiate — viene percepito nella vita quotidiana come un generico malfunzionamento del sistema, alimentando sfiducia, astensionismo, cinismo politico.

È in questo contesto che prosperano le derive populiste: non perché le diagnosi populiste siano corrette, ma perché intercettano una sofferenza reale prodotta da un sistema politico-economico che ha perso la capacità di rappresentare davvero l’interesse generale. Quando la democrazia smette di funzionare come dovrebbe, i cittadini non scelgono necessariamente soluzioni migliori: spesso scelgono la protesta, e la protesta senza progetto può aprire la strada a patologie ben peggiori.

Comparazioni scomode: cosa fanno gli altri

Guardare alle esperienze internazionali è utile non per indulgere in un’autocommiserazione nazionale, ma per capire che soluzioni più robuste esistono e funzionano. Negli Stati Uniti l’Ethics in Government Act impone ai funzionari di alto livello di liquidare gli investimenti in conflitto con le proprie funzioni o di affidarli a un blind trust genuinamente cieco. In Canada un commissario etico indipendente dispone di poteri investigativi reali e può raccomandare sanzioni vincolanti. In Francia l’Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique raccoglie e pubblica le dichiarazioni patrimoniali di migliaia di decisori pubblici, rendendo possibile il controllo da parte della società civile e del giornalismo d’inchiesta.

Nessuno di questi sistemi è perfetto; tutti presentano lacune, aggiramenti, zone d’ombra. Ma tutti condividono un’architettura istituzionale fondata su tre pilastri che l’Italia applica in modo incompleto e discontinuo: la disclosure obbligatoria e genuinamente trasparente, un’autorità di controllo dotata di reale indipendenza e di poteri sanzionatori effettivi, e una cultura civica che consideri il conflitto di interesse non una questione tecnico-giuridica ma un problema politico di prima grandezza.

La questione culturale che precede quella normativa

Sarebbe tuttavia semplicistico concludere che il problema si risolva con una legge migliore. Prima ancora della norma viene la cultura politica e civica che attribuisce al conflitto di interesse il peso che merita. In molte democrazie — e l’Italia non fa eccezione — sopravvive una tolleranza di fatto verso la commistione tra interessi pubblici e privati, una sorta di realismo cinico che considera inevitabile, quasi naturale, che il potere si serva di se stesso.

Questa tolleranza ha radici profonde: nella tradizione clientelare di alcune regioni del Paese, nella debolezza storica di una società civile capace di esercitare pressione organizzata sui propri rappresentanti, in una cultura politica che ha a lungo confuso la fedeltà partitica con la virtù pubblica. Finché il conflitto di interesse viene percepito come una questione da addetti ai lavori — avvocati, giuristi, moralisti — e non come un attacco diretto alla qualità della propria vita, alla qualità dei servizi pubblici che si ricevono, all’equità delle opportunità che si hanno, il cambiamento resterà superficiale.

La vera sfida democratica non è scrivere una norma più stringente, anche se questo è necessario: è costruire una consapevolezza collettiva che riconosca nel conflitto di interesse non un’astratta violazione etica, ma la forma concreta attraverso cui la democrazia viene quotidianamente derubata del proprio senso.

Il conflitto di interesse è lo specchio in cui la democrazia guarda il proprio volto e stenta a riconoscersi. Finché quel riconoscimento tarda, il rischio non è il collasso improvviso delle istituzioni, ma qualcosa di più insidioso: la loro progressiva e impercettibile trasformazione in scenografia di un potere che ha smesso di servire il bene comune.