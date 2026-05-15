Il silenzio dei corpi intermedi: crisi di rappresentanza e fragilità della democrazia occidentale

La democrazia moderna non è mai stata un rapporto diretto tra il cittadino e il potere. Tra i due si è sempre frapposto un tessuto fitto di istituzioni, organismi e associazioni che la scienza politica chiama corpi intermedi: partiti politici, sindacati, ordini professionali, chiese, associazioni di categoria, movimenti civici, cooperative, enti locali. Questi soggetti hanno storicamente svolto una funzione doppia e insostituibile: aggregare interessi frammentati in domande politiche coerenti e, al tempo stesso, trasmettere ai cittadini i vincoli e le ragioni delle decisioni collettive.

Oggi questo tessuto si sta lacerando. Partiti svuotati di militanti, sindacati in declino strutturale, corpi professionali percepiti come élite corporative, chiese che perdono fedeli e autorevolezza pubblica: i segnali della crisi sono ovunque, e le democrazie occidentali ne portano le conseguenze in piena luce. Astensionismo record, populismi in ascesa, polarizzazione crescente, sfiducia endemica nelle istituzioni — tutto ciò non è il prodotto del caso, ma il risultato prevedibile di un sistema democratico che ha perso i suoi ammortizzatori sociali.

Che cosa sono i corpi intermedi e perché sono essenziali

Il concetto affonda le radici nella tradizione liberale e in quella cristiano-sociale. Alexis de Tocqueville, nella sua analisi della democrazia americana dell’Ottocento, identificava nelle associazioni civili il vero segreto della vitalità democratica americana: la capacità dei cittadini di organizzarsi autonomamente, al di fuori dello Stato, per perseguire scopi comuni. Senza questa rete associativa, avvertiva Tocqueville, il dispotismo democratico, il potere “mite e tutelare” di uno Stato che si sostituisce all’iniziativa individuale e collettiva, diventa una minaccia reale.

Sul versante cattolico, la dottrina sociale della Chiesa ha elaborato il principio di sussidiarietà: le decisioni devono essere prese al livello più basso possibile, e i corpi intermedi, la famiglia, la parrocchia, il comune, il sindacato, devono godere di un’autonomia che lo Stato è tenuto a rispettare e sostenere, non a sostituire.

In entrambe le tradizioni, i corpi intermedi assolvono almeno tre funzioni democratiche fondamentali:

Aggregazione degli interessi: La politica democratica richiede che le preferenze individuali, spesso contraddittorie e inarticolate, vengano tradotte in domande collettive. Questo lavoro di sintesi è storicamente compiuto dai partiti e dai sindacati: senza di essi, ciò che rimane sono impulsi grezzi, risentimenti non elaborati, proteste prive di progetto.

Socializzazione politica. I corpi intermedi sono scuole di democrazia. Chi milita in un partito, in un sindacato o in un’associazione impara le regole del confronto, della mediazione, del compromesso. Apprende che il dissenso si gestisce con le parole, non con la demonizzazione dell’avversario.

Legittimazione del sistema. Quando un cittadino si sente rappresentato — quando riconosce nella voce di un sindacato o di un partito qualcosa di simile alla propria esperienza e ai propri interessi — accetta più facilmente le decisioni che non lo soddisfano pienamente. La sconfitta è sopportabile se ci si sente parte del gioco. Quando la rappresentanza si dissolve, la sconfitta diventa umiliazione, e l’umiliazione produce rancore antidemocratico.

La frammentazione sociale post-fordista

Il fordismo aveva costruito identità sociali robuste e omogenee: l’operaio di fabbrica, il contadino, il piccolo commerciante. Queste identità erano la materia prima dei grandi partiti di massa e delle organizzazioni sindacali. La transizione verso un’economia post-industriale, flessibile e globalizzata ha polverizzato queste identità. Il lavoratore precario della gig economy non appartiene a nessuna categoria professionale stabile; il consumatore globalizzato non ha lealtà di classe; il cittadino metropolitano vive in una rete di appartenenze mobili e spesso contraddittorie.

In questo contesto, le organizzazioni tradizionali, costruite su identità stabili e confini chiari, faticano a intercettare e aggregare una società sempre più liquida.

La personalizzazione e la mediatizzazione della politica

L’avvento della televisione prima, e dei social media poi, ha radicalmente trasformato la comunicazione politica. Il partito come organizzazione territoriale, con le sue sezioni, i suoi congressi, i suoi quadri intermedi, è stato progressivamente sostituito dal partito personale, costruito attorno alla figura carismatica di un leader e alla sua capacità di comunicare direttamente con i cittadini attraverso i media.

Questa evoluzione ha impoverito la democrazia interna dei partiti, ridotto il ruolo dei militanti a claque e portato alla scomparsa di quella cultura politica diffusa che era il vero prodotto della partecipazione organizzata. Il tweet del leader ha preso il posto del dibattito nella sezione.

Il tecnocratismo e lo svuotamento della politica

La cessione di sovranità a istituzioni sovranazionali, l’Unione Europea, la BCE, il FMI, l’OMC, ha sottratto intere aree di policy al dibattito democratico. Quando si dice ai cittadini che le grandi scelte economiche sono vincolate da trattati internazionali o da parametri tecnici, si comunica implicitamente che la politica è irrilevante. Se la politica è irrilevante, la partecipazione ai corpi che la abitano diventa razionalmente insensata.

La conseguenza paradossale è che il tecnocratismo, pensato per garantire decisioni più razionali, ha alimentato le stesse pulsioni irrazionali e antipolitiche che intendeva neutralizzare.

La crisi di fiducia e gli scandali

In Italia come in Francia, in Germania come nel Regno Unito, la corruzione politica e i comportamenti opportunistici delle élite organizzate hanno eroso la fiducia nei corpi intermedi come agenti di interesse generale. Il partito corrotto, il sindacato che difende i privilegiati interni a scapito dei precari esterni, l’ordine professionale percepito come cartello che tutela i propri iscritti contro il mercato: queste immagini, spesso esagerate, ma non sempre false, hanno alimentato un antipoliticismo che colpisce indiscriminatamente il buono e il cattivo della rappresentanza organizzata.

Il declino dei corpi intermedi non ha prodotto una democrazia più diretta e autentica, come talvolta si è sperato. Ha prodotto qualcosa di più pericoloso: un vuoto di mediazione che è stato rapidamente occupato da attori e dinamiche che la democrazia liberale faticava ad anticipare.

L’ascesa del populismo e la polarizzazione senza mediazione data dall’assenza dei corpi intermedi

Il populismo, nelle sue varianti di destra e di sinistra, si nutre esattamente del vuoto lasciato dai corpi intermedi. Laddove il partito tradizionale diceva “ti rappresento attraverso un programma e un’organizzazione”, il leader populista dice “io sono il popolo, gli intermediari sono traditori”. Questa retorica è tanto più efficace quanto più i corpi intermedi reali sono percepiti come distanti, autoreferenziali e corrotti.

I corpi intermedi, in quanto luoghi di confronto e compromesso, hanno tradizionalmente svolto una funzione di moderazione del conflitto politico. Il sindacato che negozia con la controparte datoriale, il partito che deve tenere insieme anime diverse, l’associazione civile che deve costruire consenso intorno a un progetto: tutte queste esperienze insegnano che il conflitto ha delle regole e che il compromesso non è tradimento.

Senza questi laboratori di mediazione, il conflitto politico tende alla polarizzazione tribale. L’avversario diventa nemico, il dibattito si trasforma in guerra culturale, e la democrazia, che è essenzialmente un metodo per gestire il disaccordo, perde la sua grammatica.

L’astensionismo crescente nelle democrazie occidentali non è solo indifferenza: è spesso rifiuto attivo, una secessione silenziosa da un sistema percepito come non rappresentativo. Chi non va a votare non sta esercitando un diritto: sta dichiarando che il sistema non lo riguarda. Questa percezione si radica esattamente nelle classi e nei territori che hanno perso i corpi intermedi che li rappresentavano, le periferie urbane, le aree deindustrializzate, i lavoratori precari senza sindacato.

La democrazia che perde pezzi di popolo senza reagire è una democrazia che si restringe, che diventa il regime di chi è già incluso.

Sarebbe ingenuo pensare di poter semplicemente “restaurare” i corpi intermedi del Novecento. Le condizioni che li avevano generati, la società industriale di massa, le identità collettive stabili, la comunicazione unidirezionale, sono definitivamente tramontate. La sfida è diversa: costruire nuove forme di mediazione adeguate alla società contemporanea, senza abbandonare la funzione che le forme precedenti assolvevano.

Rifondare i partiti come spazio di partecipazione reale. La deriva verso il partito personale può essere contrastata con norme che incentivino la democrazia interna, la formazione politica e il radicamento territoriale. Un partito che vota i propri leader attraverso procedure trasparenti e competitive è più legittimo e più robusto di uno che consegna il potere a un guru carismatico.

Valorizzare le nuove forme di associazionismo. Il vuoto lasciato dai corpi intermedi tradizionali è stato in parte riempito da nuove forme di organizzazione civica — le comunità di pratiche, il volontariato organizzato, le piattaforme cooperative, i movimenti sociali post-ideologici. Queste esperienze vanno riconosciute, supportate e connesse al sistema politico formale.

Restituire contenuto alla politica democratica. La rimunicipalizzazione di alcune decisioni oggi delegate a livelli tecnocratici superiori — senza abbandonare i vantaggi del coordinamento sovranazionale — può restituire senso alla partecipazione democratica locale, dove i corpi intermedi sono più facilmente radicati.

Investire nell’educazione civica e politica. Le democrazie sane non si improvvisano: richiedono cittadini capaci di ragionare in termini di interesse collettivo, di accettare le regole del confronto, di distinguere tra avversario e nemico. Queste competenze si trasmettono attraverso esperienze di partecipazione organizzata, a cominciare dalla scuola.

La democrazia liberale è un sistema elaborato, fragile, storicamente raro. Non funziona per inerzia: richiede istituzioni che la sostengano, culture che la alimentino, corpi intermedi che la incarnino nella vita quotidiana dei cittadini. Quando questi corpi si dissolvono, la democrazia non scompare di colpo, si svuota lentamente, perde sostanza, diventa un guscio formale abitato da procedure senza partecipazione.

La crisi dei corpi intermedi è dunque, in ultima analisi, una crisi dell’architettura democratica. Non basta più difendere le istituzioni formali, il Parlamento, le elezioni, lo stato di diritto, se il substrato sociale che le anima si sta erodendo. La risposta non può essere solo istituzionale: deve essere culturale, civica, associativa.

Il populismo e l’antipolitica non si combattono demonizzando chi li vota, ma ricostruendo le condizioni in cui la politica organizzata torna a essere un’esperienza significativa per milioni di persone. È un lavoro lungo, faticoso, privo di scorciatoie. Ma è l’unico che la democrazia può permettersi di fare.