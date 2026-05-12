Accountability e democrazia: il pilastro che stiamo lasciando sgretolare

C’è una domanda che attraversa come un filo rosso tutta la storia del pensiero politico occidentale: chi controlla chi governa? Non è una domanda retorica. È la domanda da cui dipende la tenuta di ogni sistema che voglia dirsi democratico. La risposta che le democrazie moderne hanno elaborato nel corso dei secoli si chiama accountability un termine inglese che la lingua italiana traduce solo approssimativamente con “responsabilità”, “rendicontazione”, “obbligo di risposta”.

L’accountability è il principio secondo il quale chi detiene il potere è tenuto a rispondere delle proprie azioni davanti a coloro in nome dei quali quel potere è esercitato: i cittadini. È la catena che lega il governante al governato. È la differenza, sottile ma cruciale, tra una democrazia viva e una democrazia di facciata. Oggi la responsabilizzazione si sta spezzando. E lo fa in silenzio, quasi invisibilmente, proprio mentre i governi continuano a celebrare i riti formali della democrazia: elezioni, parlamenti, costituzioni.

La Logica del Mandato

La democrazia moderna nasce da un’idea semplice nella sua formulazione, rivoluzionaria nelle sue implicazioni: il potere politico è legittimo solo se deriva dal consenso dei governati. Questa intuizione, che attraversa Locke, Montesquieu, Rousseau e i Padri Fondatori americani, ha prodotto la struttura istituzionale che conosciamo: elezioni periodiche, separazione dei poteri, diritti fondamentali, libertà di stampa.

Ma il consenso non basta. Un governo può essere eletto democraticamente e poi operare nell’opacità più totale. Può prendere decisioni che contraddicono le promesse elettorali, gestire le risorse pubbliche in modo discrezionale, favorire interessi particolari a scapito del bene comune, tutto senza che i cittadini abbiano gli strumenti per saperlo, capirlo, e intervenire. È qui che entra in gioco l’accountability: non come supplemento opzionale della democrazia, ma come sua condizione di possibilità.

Senza accountability, il voto diventa un atto cieco. I cittadini scelgono tra alternative che non riescono a valutare perché non dispongono delle informazioni necessarie. La delega che ogni elezione comporta diventa, di fatto, una cessione di sovranità senza garanzie di ritorno.

Le Tre Dimensioni dell’Accountability

Gli studiosi di scienza politica distinguono tradizionalmente tre forme di accountability, tra loro complementari e interdipendenti.

La prima è l’accountability verticale: il meccanismo attraverso il quale i cittadini, tramite le elezioni, possono premiare o punire i governanti. È la forma più diretta e visibile, quella a cui più spesso ci si riferisce quando si parla di “controllo democratico”. Ma è anche la forma più rozza: le elezioni avvengono ogni quattro o cinque anni, riguardano insiemi complessi di decisioni e di attori, e sono condizionate da asimmetrie informative enormi tra eletti ed elettori.

La seconda è l’accountability orizzontale: il sistema di controlli reciproci tra le istituzioni, il parlamento che supervisiona il governo, la magistratura che giudica la legalità degli atti, le corti costituzionali che verificano la conformità delle leggi alla carta fondamentale, le autorità indipendenti che vigilano su settori specifici. È la dimensione istituzionale dell’accountability, quella che Montesquieu aveva in mente quando teorizzava la separazione dei poteri: non solo dividerli, ma farli controllare l’uno dall’altro in una logica di check and balance.

La terza è l’accountability sociale: i meccanismi attraverso cui la società civile, giornalisti, organizzazioni non governative, movimenti, accademici, cittadini organizzati, esercita pressione sulle istituzioni, rende pubbliche le informazioni, solleva questioni che altrimenti resterebbero nell’ombra. È la dimensione più informale, ma spesso la più efficace nei sistemi in cui le istituzioni formali falliscono.

Una democrazia sana richiede che tutte e tre queste dimensioni funzionino. Quando una di esse si indebolisce, le altre subiscono una pressione crescente. Quando si indeboliscono tutte insieme, il sistema entra in crisi.

Perché l’Accountability è Costitutiva e non Accessoria ?

È importante comprendere che l’accountability non è un meccanismo aggiuntivo che migliora la democrazia, ma un elemento che la costituisce nel suo senso più profondo. Una democrazia senza accountability non è una democrazia imperfetta: è qualcosa d’altro, un sistema in cui le procedure formali del governo rappresentativo sopravvivono, ma ne è scomparsa la sostanza.

Il motivo è strutturale. Ogni sistema di governo si basa su una relazione di agenzia: chi governa (l’agente) opera per conto di chi è governato (il principale). Come in ogni relazione di agenzia, esiste un problema fondamentale: l’agente ha interessi propri che possono divergere da quelli del principale, e dispone di informazioni che il principale non ha. In assenza di meccanismi di controllo, l’agente tenderà a perseguire i propri interessi a spese del principale. L’accountability è precisamente l’insieme di quei meccanismi: è ciò che rende la relazione di agenzia *governabile*, che mantiene l’agente fedele al mandato ricevuto.

Un Declino Globale Documentato

Negli ultimi due decenni, gli indicatori della qualità democratica hanno registrato una tendenza preoccupante. Organizzazioni come Freedom House, il V-Dem Institute e l’Economist Intelligence Unit documentano, con metodologie diverse ma convergenti, un fenomeno che gli scienziati politici hanno chiamato democratic backsliding: un arretramento graduale, spesso privo di rotture traumatiche, della qualità democratica in un numero crescente di paesi.

Non si tratta, nella maggior parte dei casi, di colpi di stato o di svolte autoritarie esplicite. Le democrazie contemporanee raramente muoiono di morte violenta. Muoiono per consunzione: per l’erosione progressiva dei meccanismi di controllo, per l’indebolimento delle istituzioni di garanzia, per la degradazione dello spazio pubblico in cui i cittadini formano le proprie opinioni e esercitano la propria voce.

Il Paradosso della Complessità

Una delle ragioni strutturali della crisi è la crescente complessità dei processi di governo. Le decisioni politiche che contano, quelle che incidono sulla vita delle persone, che ridistribuiscono risorse, che definiscono le regole del gioco, sono sempre più tecniche, sempre più opache, sempre più difficili da valutare senza competenze specialistiche.

Le politiche monetarie vengono decise da banche centrali indipendenti i cui meccanismi decisionali sono accessibili a pochi tecnici. Le normative europee vengono negoziate in sedi multilaterali lontane dagli elettorati nazionali. I grandi contratti pubblici coinvolgono strutture giuridiche e finanziarie di tale complessità da rendere quasi impossibile il controllo parlamentare, figuriamoci quello civico. Le riforme del sistema sanitario, previdenziale, fiscale richiedono competenze attuariali ed econometriche che non fanno parte del bagaglio medio del cittadino né, spesso, del politico eletto.

Questa complessità non è in sé un problema: è il riflesso di un mondo complesso. Ma crea un’asimmetria informativa strutturale che mina la possibilità stessa dell’accountability. Come si giudica un governo di cui non si riesce a capire le decisioni? Come si vota consapevolmente quando i meccanismi attraverso cui il potere viene esercitato sono inaccessibili?

La Cattura delle Istituzioni di Controllo

Un secondo meccanismo di crisi riguarda le istituzioni di accountability orizzontale: i parlamenti, le magistrature, le autorità indipendenti, le corti. In molti paesi democratici, queste istituzioni stanno sperimentando processi di cattura, non nel senso di una conquista violenta, ma in quello, più sottile, di un’infiltrazione progressiva da parte di interessi particolari o di fazioni politiche che ne indeboliscono l’indipendenza e l’efficacia.

I parlamenti vengono svuotati di funzioni attraverso il ricorso sistematico alla decretazione d’urgenza, alle questioni di fiducia, alle deleghe legislative ampie. Le nomine nelle autorità indipendenti diventano strumento di spartizione politica. I procedimenti giudiziari vengono rallentati o sabotati da riforme processuali che ne riducono l’efficacia. Le corti costituzionali vengono popolate con giudici scelti per la loro fedeltà partitica più che per la loro indipendenza intellettuale.

Il risultato è un sistema in cui le istituzioni di controllo esistono formalmente, ma non funzionano sostanzialmente. Un governo può fare riferimento alla magistratura, al parlamento, alle autorità indipendenti per dimostrare di operare in un contesto di rule of law mentre quelle stesse istituzioni sono state rese incapaci di esercitare un controllo reale.

Il Crollo dell’Intermediazione Informativa

La terza dimensione della crisi riguarda l’ecosistema dell’informazione. Per decenni, il giornalismo di qualità ha svolto una funzione essenziale nell’accountability democratica: quello che gli anglosassoni chiamano il ruolo del watchdog, il cane da guardia che controlla il potere, indaga, documenta, rende pubblico ciò che i governi vorrebbero tenere nell’ombra.

Questo sistema è in crisi profonda. La ristrutturazione economica dell’industria editoriale, accelerata dall’avvento di internet e dei social media, ha distrutto i modelli di business che finanziavano il giornalismo investigativo. Le redazioni si sono ridotte. Le inchieste richiedono tempo e risorse che pochi possono permettersi. Il giornalismo locale, quello più vicino ai luoghi dove il potere viene effettivamente esercitato, è in molte democrazie quasi scomparso.

Al suo posto si è espanso un ecosistema informativo radicalmente diverso: frammentato, polarizzato, dominato dalla logica dell‘engagement piuttosto che da quella della verità. In questo nuovo ecosistema, la disinformazione circola liberamente, le narrazioni si biforcano in bolle separate, e la capacità dei cittadini di formare giudizi fondati sull’operato dei governi si riduce progressivamente. Non solo: in molti paesi i governi hanno imparato a usare questo ecosistema attivamente, attraverso campagne di comunicazione sofisticate, il controllo di media compiacenti, la diffusione deliberata di notizie false, per rendere ancora più difficile la valutazione indipendente del loro operato.

La Disintermediazione del Potere Politico

Una quarta dinamica riguarda il cambiamento nei modelli di esercizio del potere politico. In molte democrazie contemporanee si osserva una tendenza alla personalizzazione e alla concentrazione del potere nelle mani dei leader, a scapito delle istituzioni collettive, i partiti, i parlamenti, le organizzazioni sociali che storicamente hanno svolto funzioni di controllo interno.

I partiti politici, che nel Novecento erano organizzazioni radicate nella società con strutture interne di dibattito e controllo, si sono trasformati in macchine elettorali personalistiche. La dialettica interna, che era una forma di accountability tra eletti e base, è scomparsa. I parlamentari, che dovrebbero esercitare controllo sul governo, sono sempre più spesso semplici esecutori della linea del leader, la cui carriera dipende dalla fedeltà più che dall’indipendenza di giudizio.

Il risultato è che i meccanismi informali di accountability che operavano all’interno delle istituzioni politiche, e che spesso erano più efficaci di quelli formali, sono stati erosi. Chi governa risponde sempre meno a strutture collettive, e sempre più direttamente, e in modo sempre più mediato, a un elettorato che fatica a valutarne l’operato.

“La Democrazia Svuotata”

La conseguenza più visibile della crisi dell’accountability è ciò che gli scienziati politici chiamano “democrazia illiberale” o “democrazia elettorale” — un sistema in cui le elezioni si tengono regolarmente, ma i meccanismi di controllo che danno sostanza alla democrazia sono stati sistematicamente indeboliti. I cittadini votano, ma senza le informazioni necessarie per scegliere consapevolmente. Le istituzioni di garanzia esistono, ma non funzionano. Il potere viene esercitato senza un controllo reale.

Questo sistema è stabile nel breve periodo: i governi che vi operano godono di legittimità elettorale, che usano come scudo contro le critiche istituzionali. Ma è fragile nel lungo periodo: senza meccanismi di correzione funzionanti, gli errori si accumulano, la corruzione si espande, la fiducia dei cittadini erode. Il risultato finale è spesso una crisi di governabilità profonda, dalla quale le democrazie faticano a riprendersi.

La Spirale della Sfiducia

La crisi dell’accountability alimenta una spirale di sfiducia che è, a sua volta, una delle cause del suo approfondimento. Quando i cittadini percepiscono che i meccanismi di controllo non funzionano, che i politici non rispondono delle loro azioni, che il potere è esercitato in modo opaco e discrezionale, la risposta è un ritiro dalla partecipazione politica attiva.

Questo ritiro indebolisce ulteriormente i meccanismi di accountability sociale: meno cittadini organizzati, meno pressione civica, meno watchdog capaci di tenere sotto controllo il potere. Si crea così un circolo vizioso: la crisi dell’accountability produce sfiducia, la sfiducia indebolisce la partecipazione, la partecipazione ridotta approfondisce la crisi dell’accountability.

In questo spazio si inseriscono i populismi di diversa natura, che capitalizzano la sfiducia offrendo soluzioni semplicistiche: non più controllo del potere, ma un potere “finalmente” non controllato da élite corrotte, che risponde “direttamente” alla volontà del popolo. È una soluzione che aggrava il problema fingendo di risolverlo.

La Crisi della Legittimità

Nel lungo periodo, la crisi dell’accountability si traduce in una crisi di legittimità democratica. La legittimità non è qualcosa che un sistema possiede o non possiede: è qualcosa che produce continuamente attraverso il proprio funzionamento. Un sistema democratico è legittimo non solo perché i cittadini lo accettano, ma perché funziona e perché prende decisioni che possono essere valutate, corrette, contestate.

Quando questo meccanismo di produzione della legittimità si inceppa, la crisi diventa più profonda. Non si tratta più di un’insoddisfazione verso un governo specifico, ma di una perdita di fiducia nel sistema stesso. E un sistema privo di legittimità è un sistema vulnerabile: alle derive autoritarie, alle soluzioni tecnocratiche che bypassano la politica, alle tentazioni di chi promette ordine in cambio di libertà.

Una soluzione alla crisi della responsabilizzazione è possibile ?

Non esiste una soluzione tecnica alla crisi dell’accountability. Essa richiede scelte politiche precise, che implicano resistenza a interessi consolidati e capacità di pensiero strategico di lungo periodo. Richiede di rafforzare le istituzioni di controllo dotandole di risorse, di indipendenza reale, di autorità effettiva contro la tendenza di ogni governo a preferire istituzioni di garanzia deboli e compiacenti.

Richiede di investire nell’ecosistema dell’informazione sostenendo il giornalismo di qualità, combattendo la disinformazione, educando i cittadini nell’avere spirito critico nei confronti delle informazioni veicolate sui social media contro la comodità di un’informazione frammentata e manipolabile.

Richiede di ridurre le asimmetrie informative — attraverso politiche di trasparenza ambiziose, open data, accessibilità dei processi decisionali — contro la tendenza naturale del potere a operare nell’ombra.

Richiede, infine, di rinnovare la partecipazione civica ricostruendo le infrastrutture della democrazia deliberativa, reinvestendo nel capitale sociale che rende possibile il controllo collettivo del potere contro la passivizzazione dei cittadini ridotti a spettatori di una politica che non riescono più a influenzare.

La posta in gioco non è astratta. Le democrazie che non riescono a garantire l’accountability dei loro governi non scompaiono dalla sera alla mattina. Si svuotano lentamente, mantenendo le forme mentre perdono la sostanza. Si trasformano in sistemi in cui il potere viene esercitato senza controllo reale, in nome di un popolo che non ha gli strumenti per esercitare la propria sovranità.

Difendere l’accountability è, in questo senso, difendere la democrazia stessa non come ideale astratto, ma come pratica quotidiana di governo che risponde ai governati. È il lavoro più importante, e il meno spettacolare, della politica democratica contemporanea.