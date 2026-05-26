Il Popolo Sovrano e i suoi fantasmi: democrazia rappresentativa, democrazia diretta e il miraggio digitale
Gabriele Mezzacapo
- Democrazia

Il Popolo Sovrano e i suoi fantasmi: democrazia rappresentativa, democrazia diretta e il miraggio digitale

Il Popolo Sovrano e i suoi fantasmi: democrazia rappresentativa, democrazia diretta e il miraggio digitale

foto-articolo
Democrazia - 26 Maggio 2026

di Gabriele Mezzacapo

Condividi: