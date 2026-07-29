Pandolfini supera i 20 milioni di euro nel primo semestre 2026
David Marini
- Arte

Pandolfini supera i 20 milioni di euro nel primo semestre 2026

Dipinti antichi, arte contemporanea, gioielli e orologi hanno sostenuto la crescita della casa d’aste fiorentina

Pandolfini supera i 20 milioni di euro nel primo semestre 2026

Dipinti antichi, arte contemporanea, gioielli e orologi hanno sostenuto la crescita della casa d’aste fiorentina
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Arte - 29 Luglio 2026

di David Marini

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