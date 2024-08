Sabato 17 agosto 2024, al calar del sole, l’intera illuminazione elettrica del borgo di Lenola – paese in provincia di Latina – si è spenta per lasciare spazio a un affascinante percorso a lume di candela che ha abbracciato l’intero centro storico, esteso su una superficie di circa ventimila metri quadrati, animato da musica, spettacoli e degustazioni.

Foto di Stefano Orlando

Protagonista assoluto: il centro storico

Fin dal 2019, quando l’evento ha esordito con diecimila ceri, la Notte della Candele è cresciuta conquistando il cuore di residenti e visitatori, affascinati dal mosaico di luci in grado di trasformare e ridefinire i contorni di ogni vicolo, abitazione, piazza.

La capacità di celebrare la bellezza e la storia del borgo, inclusi la rinomata Scalinata della Pace e la Basilica Santuario Santa Maria del Colle, è affidata ogni anno all’inventiva e alla creatività delle associazioni, dei volontari e delle famiglie, ognuna delle quali ha potuto disporre di circa 500 candele per realizzare disposizioni fantasiose e accattivanti.

In quanto preziosa occasione di collaborazione spontanea, la manifestazione agisce da collante sociale tra i cittadini, adulti, anziani e bambini, tutti uniti nel lavoro corale finalizzato a regalare la magia di un borgo in grado di rinnovarsi ogni anno attraverso una luce nuova e una nuova bellezza.

Foto di Visit Lenola

Promosso dall’Associazione Pro Loco Lenola APS e patrocinato dal Comune di Lenola, con la collaborazione del Ministero della Cultura, del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Radio Show Italia 103.5 e finanziato dall’Unione Europea, l’evento rappresenta un significativo impulso per il turismo locale.

“La Notte delle Candele rappresenta un momento speciale per Lenola, un evento che non solo attira visitatori da tutta la regione, ma che unisce la nostra comunità in un progetto comune di bellezza e cultura“ha dichiarato il Sindaco di Lenola, Fernando Magnafico.”Vedere il borgo illuminato dalle candele è un’esperienza che tocca il cuore e rinnova il nostro legame con le nostre radici e la nostra storia“.

Foto di Stefano Orlando

Notte delle Candele 2024, il Programma

Anche quest’anno, la Notte delle Candele ha acceso un universo di luci ed emozioni, amplificate da appuntamenti imperdibili con concerti di musica dal vivo, artisti di strada e stand enogastronomici.

In particolare, a partire dalle ore 21:30, Piazza Cavour ha ospitato l’animazione di KAMIBU Racconta di Fuoco, uno spettacolo di danza, giocoleria e manipolazione di fiamme con Anna Maria Leonardi.

Sempre alle 21:30, in Piazza C. Ciano si è potuto assistere alla sensazionale esibizione del Quintrio, con G. Mastromanno al pianoforte, M. Civita Marrocco alla voce e al flauto, Adamo De Santis alla batteria e Francesco Licciardi al basso.

Presso la Basilica Santuario Maria S.S. del Colle ha preso vita la performance Duo Di Violini, mentre, in via Santuario Madonna del Colle e in Piazza Francesco Boccia, il pubblico ha potuto godere di musica live ad opera rispettivamente di un’Arpista e del duo musicale Andrea e Giuliano.

Alle ore 22:30 corso Garibaldi è stato animato da Bon Bon Rouge, uno spettacolo di teatro di strada e comicità con Donatella Morabito.

Infine, alle ore 23:15, è stato il turno dello spettacolo di animazione Dani e La Giocoliera Comica di Daniela Cardellini, previsto in Piazza Torquato Molinaro Ammiraglio. Un vero e proprio viaggio emozionale fra luci, suoni e sapori, assaporati nell’Area Gastronomica allestita presso il Parcheggio Vittime Civili di Guerra.

“Questo evento è il frutto del lavoro instancabile di molte persone e associazioni,” ha sottolineato il Presidente della Pro Loco Lenola APS, Sabrina Zizzo. “Ogni candela accesa rappresenta l’impegno e la passione di chi ama questo borgo e desidera valorizzarlo e promuoverlo. La Notte delle Candele è diventata un simbolo di ciò che possiamo realizzare quando lavoriamo insieme“.

Foto di Stefano Orlando

Dopo circa quattro ore di magia, mentre l’ultima candela si spegneva, l’illuminazione elettrica del borgo di Lenola si è riaccesa lasciando in tutti i partecipanti la certezza di quanto la Notte delle Candele sia molto più di un evento: è una celebrazione della bellezza, della comunità e della capacità di trasformare l’ordinario in straordinario, lasciando una scia di emozioni che restano nel cuore.

L’evento deve il proprio successo al contributo indispensabile dei cittadini residenti presso il centro storico di Lenola, del parroco della Basilica Santuario Santa Maria del Colle e di numerose associazioni locali, tra cui: l’Associazione Lenola Viva APS, la Biblioteca Comunale, l’Associazione Pietro Ingrao, l’Associazione Amici della Natura, il Complesso Bandistico Giovanni Molinaro, il Consiglio Comunale dei Bambini, l’Associazione Storico Culturale YNOLA, il gruppo di Azione Cattolica, il gruppo del Servizio Civile (Caritas), il Centro di Aiuto alla Vita CAV – “S. Maria del Colle – Giovanni Paolo II”, il Centro MSNA – Cooperativa L’Aquilone, l’Associazione Down in the Work – Formia, l’Associazione Nati per Leggere – Sud Pontino.

Link al video Notte delle Candele di Lenola (LT)

Link alla pagina Facebook Pro Loco Lenola APS

Leggi anche Turandot : una storia al tempo delle favole di Marianna Piccirillo