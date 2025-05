Forse un drago nascerà, il progetto di inclusione della Pinacoteca Brera

La Pinacoteca di Brera a Milano, con il progetto Forse un drago nascerà, trasforma il Museo in uno spazio di benessere, immaginazione e stimolo per bambini e adulti con disabilità intellettiva e autismo, proseguendo così il suo percorso di inclusione.

L’iniziativa è realizzata da L’abilità Onlus insieme ai Servizi Educativi del museo e sostenuta da I Bambini delle Fate, impresa sociale che dal 2005 supporta concretamente oltre 100 progetti di inclusione attivi in tutta Italia, con più di 4800 famiglie sostenute e oltre 4000 aziende coinvolte.

Fondata nel 2005 da Franco Antonello, padre di Andrea ragazzo autistico classe 1993, questa impresa sociale assicura un contributo continuativo a progetti di inclusione sociale. Solo grazie a questo meccanismo virtuoso di raccolta fondi regolare, con reti solide di sostenitori, possono essere infatti assicurati e pianificati progetti di inclusione ed autonomia.

Grazie all’amore, all’attenzione, all’energia del padre, Andrea “fa arte” tramite un percorso di arteterapia, divertendosi e allargando gli schemi abituali. In occasione della presentazione del progetto Forse un drago nascerà, ha esposto le sue belle opere il 16 e 17 maggio all’interno della biblioteca Braidense.

Forse un drago nascerà partirà a ottobre 2025 e si svilupperà fino a giugno 2026 su piani diversi.

Sono previsti infatti: un percorso di laboratori ludico-creativi della durata di un anno, che coinvolge un gruppo di bambini con autismo; un percorso di visite guidate dedicate a gruppi di giovani e adulti con disabilità intellettiva; corsi di formazione al personale della Pinacoteca per l’accoglienza di visitatori con disabilità.

Bambini e adulti torneranno più volte al museo, per scoprire il potere dell’arte e dare voce alle loro emozioni. La Pinacoteca rappresenterà così uno spazio libero dove potersi esprimere, dando forma a quello che è stato definito il proprio “drago interiore”.

Per questa prima annualità i partecipanti saranno selezionati tra le famiglie seguite da L’abilità e dagli enti che collaborano con L’abilità stessa.

Questa associazione, nata a Milano nel 1998, promuove una cultura inclusiva ed innovativa prendendosi cura ogni giorno delle bambine/i con disabilità e delle loro famiglie.

Studia percorsi personalizzati per favorire oltre che educazione e comunicazione, anche il sostegno per le famiglie.

Fra i vari progetti ricordiamo Le piccole case, un servizio riabilitativo pensato per bambini con disturbo di spettro autistico dai 2 agli 11 anni. E Museo per tutti, importante iniziativa nata per rendere i Musei, luoghi di cultura accessibili a tutti.

“Siamo molto felici di accogliere alla Pinacoteca di Brera un progetto così importante e di respiro sociale che accompagnerà i ragazzi, gli adulti e tutte le famiglie coinvolte in un viaggio appassionante alla scoperta del nostro museo, dichiara Angelo Crespi, direttore generale della Pinacoteca di Brera, Palazzo Citterio e Biblioteca Nazionale Braidense”.