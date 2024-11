“Esplorare l’intelligenza artificiale” a Palazzo Farnese

Nuovo evento per il ciclo di incontri italo-francesi sull’Intelligenza Artificiale a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata francese a Roma. La conferenza “Esplorare l’intelligenza artificiale: storia, strumenti e prospettive future” si terrà infatti il 4 dicembre alle ore 10:30, offrendo uno sguardo quanto più esaustivo sull’intelligenza artificiale. La conferenza si aprirà con un viaggio nel passato dell’IA, attraverso una panoramica che ne ripercorre l’evoluzione per comprendere le tappe fondamentali che ci hanno portato alle tecnologie odierne. Seguirà una dimostrazione pratica di strumenti e applicazioni basati sull’IA, che ci mostrerà come queste innovazioni stiano modellando il nostro presente. Il cuore dell’evento sarà un dialogo vivace e articolato: da un lato, il potenziale entusiasmante dell’IA; dall’altro, le implicazioni critiche che pone. Un’occasione per affrontare i grandi interrogativi e riflettere sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella società contemporanea. In chiusura, i partecipanti potranno mettersi alla prova con strumenti interattivi come il Freddiemeter, sperimentando in prima persona il funzionamento delle tecnologie presentate. Un’opportunità imperdibile per approfondire il passato, il presente e le prospettive future dell’Intelligenza Artificiale, intrecciando scienza, filosofia e innovazione.

Vincenzo Bonifaci è professore associato in Informatica al Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università di Roma Tre. Si occupa di informatica teorica, algoritmi, complessità computazionale, incluso algoritmi di ottimizzazione e machine learning. Ha conseguito il doppio dottorato in Ingegneria fisica tra La Sapienza – Università di Roma e l’Università di Eindhoven.

Laura Sibony, autrice di Fantasia – Contes et légendes de l’intelligence artificielle (Grasset, 2024) non intende spiegare né giudicare l’intelligenza artificiale, ma prima di tutto raccontarla, per farne vedere i diversi aspetti: cosa è e cosa non è, cosa cambia e cosa non cambierà mai. Dopo la maturità scientifica, ha compiuto un percorso di studi tra Sciences Po e la Sorbona, in Scienze umane e sociali, indirizzo

Filosofia. Ha scoperto in quell’ambito i concorsi d’eloquenza, che hanno ispirato il suo primo libro: L’École de la Parole. La domanda “Come consigliare un libro a qualcuno?” l’ha portata a scoprire la

raccomandazione dall’IA e a lavorare poi per Google Arts & Culture. Da sei anni insegna l’IA tramite le collezioni artistiche nelle Grandes Écoles francesi e nelle imprese.

Roberta Fulci, matematica di formazione, è redattrice e conduttrice a Radio3Scienza. Con Vichi De Marchi e Giulia Sagramola è autrice di «Ragazze con i numeri» (Editoriale scienza, 2018) e «Ragazze per

l’ambiente» (Editoriale scienza, 2018). Il suo ultimo libro «Il male detto. Che cosa chiamiamo dolore» (Codice, 2023), si è classificato secondo al Science Book of the Year 2023 e al Premio Galileo 2024.

L’evento è organizzato in partenariato con il LYSM. L’iscrizione è obbligatoria nel limite dei posti disponibili, cliccando qui.