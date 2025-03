San Francesco, nel segno della fede e della riscoperta dell’amore cristiano

La vita, o meglio, il cambio di vita di San Francesco d’Assisi è stato prodigioso. Figlio di mercanti della borghesia umbra, scopre la fede una volta lontano dall’agiatezza: nella prigione. In piazza lo prendono per folle, tutto ad un tratto si spoglia e annuncia di voler abbandonare tutte le sue ricchezze. La gente di Assisi non lo sa, in quel momento è nato il primo movimento pauperistico.

San Francesco passa i giorni seguenti circondato nella natura, vivendo di quel che trova per i boschi e abbracciando interamente una vita priva del lusso e delle comodità a cui era abituato in famiglia. Presto arriverà un seguito di uomini e donne pronti a seguire il suo esempio. Tra di loro figura Santa Chiara, sorella spirituale di San Francesco, la sua cosiddetta “Sorella Luna”.

Insieme all’ordine francescano, Francesco d’Assisi ci lascia uno dei più significativi poemi della letteratura italiana: il Cantico delle Creature. Per esprimere il suo stupore per il creato anche agli ultimi, non parla in latino come prima d’allora si era solito fare, ma nel volgare umbro. E’ il manifesto della sua devozione, umile ed esasperata fino al dolore psicofisico.

“Beati quelli che li sopporteranno serenamente, perché da te, Altissimo, saranno incoronati.” San Francesco professa amore per ogni creazione del Signore, perfino la più temuta, la morte. “Lodato sii, mio Signore, per la nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun uomo che vive può scappare; guai a quelli che moriranno mentre sono in peccato mortale.” Per la prima volta le parole di fede non sono rivolte ai grandi uomini di chiesa o alle corti, bensì ai contadini, i mendicanti, i lebbrosi. Tutti coloro che ne hanno sempre avuto bisogno le possono ascoltare e possono provare conforto in esse.

L’eredità di San Francesco sta sbiadendo col passare dei secoli e adesso, all’anniversario degli ottocento anni dalla sua morte, sarebbe opportuno riscoprire i valori e la lealtà tipica che i veri uomini e le donne di fede nutrono verso Dio. Come riportato da Il Giornale, «il Santo non ha trovato la pace nell’inseguimento della gloria e del titolo di cavaliere, bensì nella contemplazione».