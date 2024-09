Le note dello tsugaru shamisen a Roma con Ohno Keisho

L’Ambasciata del Giappone in Italia e l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma, in collaborazione con l’Ente Nazionale del Turismo Giapponese (JNTO), presentano due imperdibili appuntamenti con il maestro Ohno Keisho che farà risuonare nella città eterna le note dello tsugaru shamisen, declinazione del celebre banjo giapponese a tre corde, shamisen, tipica dell’odierna Prefettura di Aomori. In programma lunedì 9 settembre alle ore 17:30 presso lo store Uniqlo, recentemente inaugurato in via del Corso, un’esibizione musicale ad ingresso libero di circa 30 minuti, accompagnata da un’esposizione di volumi sul tema e distribuzione di materiale turistico sul Giappone; il giorno successivo, martedì 10 settembre alle ore 18:30, invece, un concerto presso l’Istituto Giapponese di Cultura in Roma.

Lo shamisen è uno strumento tradizionale giapponese e lo tsugaru shamisen, in particolare, prende il nome dall’omonimo territorio, Tsugaru, odierna prefettura di Aomori, nella regione del Tohoku, che ne è la culla: variante a manico grosso, al di là delle canzoni proprie del folclore di Aomori, è valorizzato oggi in virtuosi assoli.

Ohno Keisho (大野敬正), originario della provincia di Niigata, inizia a suonare lo tsugaru shamisen all’età di otto anni, guadagnandosi, già a quattordici, il titolo di “discendente della scuola Chikuzan Bushi” riconosciuta dal grande maestro e compositore Takahashi Chikuzan, tra i fondatori dello stile tsugaru del tradizionale strumento. Avendo all’attivo concerti in oltre 100 città e 46 Paesi, si esibisce in tutto il mondo all’insegna del motto “rispettare la tradizione infrangendola”. Nel 2006 Ohno è il primo musicista di tsugaru shamisen della storia ad esibirsi in uno dei più grandi eventi live al mondo, il festival americano “SXSW”, per poi completare con successo il suo tour negli Stati Uniti. Il debutto discografico avviene l’anno successivo con “Shamisen-kon ̶ Shami Spirits”, seguito dal secondo album, “Samurai”. Nel 2010 si esibisce in occasione di un ricevimento per i Mondiali di calcio 2010 in Sudafrica, mentre l’anno successivo il brano “KAMOME” segna l’inizio del suo tour europeo. La sua musica rappresenta il Giappone anche in occasione di importanti congressi internazionali, quali la Conferenza Internazionale di Tokyo sullo Sviluppo Africano (TICAD) tenutasi in Etiopia nel 2013 o la Riunione Ministeriale OCSE svoltasi a Parigi nel 2014. In Italia partecipa a manifestazioni quali l’EXPO di Milano 2015, il “Lucca Comics & Games”, da solista nel 2016 e sul palco principale assieme ad una band nel 2017, e la manifestazione romana “L’Isola del Cinema”.