Oggi è Dantedì: la giornata nazionale di Dante Alighieri

Si celebra oggi il Dantedì, giornata nazionale istituita per celebrare Dante Alighieri. Secondo alcuni studiosi, sarebbe proprio il 25 marzo il giorno d’inizio del lungo viaggio della Divina Commedia. Tante sono le iniziative oggi in giro per l’Italia, soprattutto nelle città del cuore del poeta: Firenze e Ravenna.

Eventi Dantedì 2025 a Firenze e Ravenna

Foto: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Il Dantedì è la giornata in onore di Dante Alighieri, istituita ufficialmente solo da qualche anno. La proposta di questo omaggio annuale al Sommo Poeta è stata fatta nel 2017 dallo scrittore e giornalista Paolo Di Stefano. Con l’aiuto del linguista Francesco Sabatini per la scelta del nome, nel 2020 il Consiglio del Ministri, su proposta del Ministro della Cultura Dario Franceschini, ha ufficialmente istituito e riconosciuto il Dantedì.

Questa ricorrenza è onorata e celebrata in tutta Italia, con iniziative volte ad omaggiare Dante Alighieri. Due sono però le città in cui questa festa assume un ruolo più importante: Firenze e Ravenna. La prima è la città natale del poeta, mentre la seconda è dove visse i suoi ultimi anni e dove ha casa la sua tomba.

In occasione del Dantedì, a Firenze si potrà visitare con prezzo ridotto il Museo Casa di Dante. L’Accademia della Crusca nella sua sede di Villa medicea di Castello offre “Una dislettura per immagini della Commedia” tenuta da Andrea Mazzucchi. Il professore esplora le trasposizioni iconografiche dei due artisti napoletani Cyop&Kaf sulla Divina Commedia. La loro reinterpretazione, ispirata alle letture di Samuel Beckett, la Divina Commedia assume nuove significati portando nuove prospettive rispetto al testo e all’interpretazione originale. A seguire, sempre nella stessa location si terrà lo spettacolo “Dante e l’aragosta”, tratto da uno dei racconti di Samuel Beckett.

A Ravenna, la giornata aperta dalla performance musicale Haolong Chen, studente del Liceo Artistico Musicale Nervi-Severini, seguita dalla lettura del VI canto del Paradiso da parte del sindaco Fabio Sbaraglia, del funzionario dell’Ufficio scolastico territoriale Matteo Crocchianti e del prefetto Raffaele Ricciardi. Il Museo e la Casa di Dante saranno gratuiti per tutta la giornata a tutti i visitatori e fino al 30 marzo per tutte le scuole.In città tante anche le visite guidate, performance e conferenze per omaggiare il poeta.

Nonostante tante siano le attività offerte in tutta Italia per onorare il Sommo Poeta, Ravenna e Firenze permettono ai visitatori di sperimentare più profondamente le radici e le esperienze vissute in prima persona da Dante Alighieri nelle stesse città, ripercorrendo i passi della vita del poeta.