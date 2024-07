Sotto le stelle del cinema romeno

Nel periodo che va dal 5 al 7 luglio, l’Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, l’Associazione Dacin Sara di Bucarest, il Centro Nazionale della Cinematografia di Bucarest e l’Accademia di Romania in Roma, in partenariato con la Casa del Cinema – Roma, la Biblioteca Europea – Roma e Digital World Printing – Roma e con il patrocinio della Presidenza della Commissione Cultura della Camera dei Deputati e dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, organizzano Le Giornate del Cinema Romeno presso la Casa del Cinema di Roma.

La ceremonia d’apertura delle Giornate del Cinema Romeno di Roma avrà luogo venerdì 5 luglio 2024, ore 21:00, presso il Teatro all’Aperto della Casa del Cinema di Roma (Largo Marcello Mastroianni, 1) e sarà preceduta dalla presentazione del film Libertà nella presenza dell’attore romeno Iulian Postelnicu e della sceneggiatrice romena Cecilia Ștefănescu. La cerimonia d’apertura sarà seguita dalla proiezione del film Libertà nella regia di Tudor Giurgiu (Romania 2023). Il programma delle Giornate del Cinema Romeno a Roma prevede 5 proiezioni, in romeno con sottotitoli in italiano.



Sabato alle ore 16.30 sarà il turno del film “Gente per bene” di Paul Negoescu (Romania 2022), seguirà, alle ore 19.00, la proiezione del film “A Snagov” di Cristian Comeagă (Romania 2024).

Domenica, invece, si avvicenderanno “War Boy” di Marian Crisan (Romania 2023) e “Il Sogno” di Cătălin Saizescu, primo lungometraggio romeno girato nel penitenziario di Rahova, con il sostegno dell’Amministrazione Penitenziaria Romena, che racconta, tra l’altro, il potere dell’arte di trasformare persone e destini.