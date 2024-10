Dal 29 ottobre al 3 novembre, Daria Deflorian porterà in scena lo spettacolo “La vegetariana”, al Romaeuropa Festival, in qualità di regista e attrice protagonista. La produzione è ispirata all’omonimo romanzo della scrittrice sudcoreana e Premio Nobel, Han Kang.

La protagonista è Yeong-hye, una donna che sceglie di non mangiare più carne, dopo una notte da incubo.

Fonte: Teatro Vascello

“La vegetariana”, dal libro al palco

«Ho fatto un sogno» è la frase da cui parte l’intera vicenda di Yeong-hye, protagonista de “La vegetariana”, romanzo della scrittrice sudcoreana Han Kang.

Sangue, boschi oscuri, una notte di sogni cruenti. Tutto questo porta Yeong-hye a un improvviso rifiuto per la carne, sopraffatta dalla consapevolezza della brutalità del genere umano.

Tale scelta obbligata porta la donna a una vera e propria metamorfosi personale, che provoca però la perplessità e rabbia della sua famiglia, in particolare del marito, del cognato e della sorella.

Mentre Yeong-hye cambia, cambia anche il mondo che la circonda. Il racconto di Han Kang si colora così di orrore e bellezza allo stesso tempo, mentre i confini del reale diventano sempre più labili.

Il lettore entra perciò in un sogno, come la protagonista, la quale si dissolve progressivamente in vegetazione: diventa indifferenza.

Vegetarian (2009).

Comparso per la prima volta nel 2007, il libro è stato tradotto in una ventina di paesi. Nel 2009, ha dato poi vita all’omonimo film Vegetarian (Chaesikjuuija), diretto da Lim Woo-Seong, un’opera che unisce body horror, body art ed erotismo.

A quasi vent’anni dalla pubblicazione del romanzo, La vegetariana arriverà al Teatro Vascello della Capitale, sotto forma di spettacolo co-creato da Daria Deflorian, Paolo Musio, Monica Piseddu, Gabriele Portoghese.

La produzione andrà in scena nell’ambito del Romaeuropa Festival, dal 29 ottobre al 3 novembre, dal martedì al venerdì alle ore 21, il sabato alle ore 19 e la domenica alle ore 17.