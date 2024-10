“La ricerca di frontiera in IA” a Palazzo Farnese il 5 novembre

Altro incontro per il ciclo di incontri italo-francesi sull’Intelligenza Artificiale a Palazzo Farnese, sede dell’Ambasciata francese a Roma. La conferenza “La ricerca di frontiera in IA” si terrà infatti il 5 novembre alle 18:30 e offrirà questa volta uno sguardo sulle ultime scoperte e innovazioni che stanno ridefinendo il campo dell’IA. Dalla robotica avanzata agli algoritmi di apprendimento profondo, verranno esplorate le tecnologie emergenti e il loro potenziale impatto sulla società, aprendo una finestra sul futuro della ricerca scientifica e delle sue applicazioni pratiche.

Alla discussione prenderanno parte Francis Bach, ricercatore presso l’INRIA, direttore del team di apprendimento statistico (machine learning) del Dipartimento di Informatica dell’ENS e socio dell’Académie des Sciences, e Nicolò Cesa-Bianchi, docente di Informatica presso la Statale di Milano e il Politecnico di Milano. Modera Enrica Battifoglia, giornalista scientifica dell’Ansa.

L’evento fa parte del ciclo di conferenze organizzate dall’Institut français Italia e l’Ambasciata di Francia nell’autunno 2024, dal titolo “I.NTELLIGENZ.A”. I convegni sono dunque dedicati al tema dell’intelligenza artificiale che, in un contesto politico e geopolitico in cui l’IA è al centro dell’agenda, si propone come un forum dinamico e inclusivo, che dà voce a una pluralità di prospettive per stimolare un dialogo informato e approfondito. L’evento del 5 novembre è organizzato in partenariato con l’Académie des Sciences e l’Accademia dei Lincei. L’iscrizione è obbligatoria, nel limite dei posti disponibili.