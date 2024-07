La Colombia al Festival della Letteratura LEA per la commemorazione de “La Voragine”

Con una pietra miliare della letteratura colombiana, il Festival Letteratura ad Atene (LEA) prosegue con una conferenza all’Istituto Cervantes di Atene.

Nell’ambito del prestigioso Festival di Letteratura LEA, e come parte del Piano di Promozione della Colombia all’estero del Ministero degli Affari Esteri colombiano, l’Ambasciata di Colombia in Italia, in concomitanza con la Grecia, è lieta di annunciare lo svolgimento di un dibattito sul libro “La Vorágine” di José Eustasio Rivera nella città di Atene.

L’evento ha visto l’illustre presenza di Pilar Reyes, rinomata editrice colombiana, e di Víctor Mallarino, importante regista e attore colombiano. Questo evento non solo ha celebrato l’opera di Rivera, ma è stato anche parte della commemorazione del centenario della sua pubblicazione, una delle più importanti del XX secolo nella letteratura latinoamericana.

La commemorazione del centenario de “La Vorágine” si estende per tutto il 2024 e mira a generare una profonda conversazione su questioni di interesse globale ispirate dal romanzo, come l’emergenza climatica, il razzismo, l’estrattivismo e l’esclusione. Allo stesso tempo, questa celebrazione mette in evidenza la forza della natura e il potere trasformativo delle arti, promuovendo la speranza e la ricostruzione attraverso la letteratura.

Il LEA Festival ha fornito una piattaforma preziosa per questo omaggio, permettendo al pubblico greco e internazionale di avvicinarsi a questo capolavoro e di riflettere sulle sfide contemporanee della nostra società. La presentazione de “La Vorágine” ad Atene riafferma l’impegno della Colombia a promuovere il suo ricco patrimonio culturale e letterario nell’arena globale.