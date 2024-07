DIHAD+ Roma convoca i leader umanitari globali all’Università Luiss

La tematica era di quelle importanti, se non fondamentali: le relazioni internazionali e il concetto di cittadino globale positivo. Ieri, 1° luglio 2024, si è tenuta “DIHAD+ Roma”, un’importante iniziativa globale dedicata alla promozione degli aiuti umanitari e dello sviluppo, ospitata dall’Università Luiss Guido Carli. L’evento ha attirato i migliori professionisti ed esperti e ha messo in evidenza l’importanza del ruolo degli individui e delle comunità nel promuovere un mondo più interconnesso e come le azioni positive a livello locale possano creare cambiamenti positivi e significativi su scala globale.

L’evento è iniziato con un discorso di apertura di S.E. Amb. Dr. Abdulsalam AlMadani, Presidente dell’Organizzazione umanitaria sostenibile DIHAD e Presidente del DISAB; Ambasciatore itinerante PAM per la regione del CCG, seguito da un discorso di benvenuto del Prof. Raffaele Marchetti, Vice Rettore

per l’Internazionalizzazione dell’Università Luiss.

Da parte sua, S.E. Amb. Dr. Abdulsalam AlMadani ha sottolineato l’importanza di promuovere la cooperazione globale e il ruolo centrale di istituzioni educative come l’Università Luiss nel portare avanti gli sforzi umanitari. Ha dichiarato: “Siamo qui riuniti per unire le nostre forze e collaborare per un mondo più sostenibile e compassionevole. La nostra visione condivisa e il nostro impegno per le cause umanitarie sono i pilastri che ci spingono a raggiungere soluzioni d’impatto. Noi di DIHAD siamo ispirati dalla profonda unità e dalla dedizione condivisa tra gli esperti globali dell’Università Luiss. Questi eventi sottolineano il ruolo vitale della collaborazione internazionale nell’affrontare le sfide umanitarie e nel forgiare soluzioni durature”.

Inoltre, il Prof. Raffaele Marchetti, Vice Rettore per l’Internazionalizzazione dell’Università Luiss, ha sottolineato l’impegno dell’istituzione nell’impegno globale e il ruolo fondamentale della collaborazione internazionale nelle iniziative umanitarie. Ha dichiarato: “L’Università Luiss Guido Carli è impegnata a essere leader nell’innovazione e nell’eccellenza accademica, soprattutto negli studi politici e internazionali. Il rafforzamento dei partenariati con l’Organizzazione umanitaria sostenibile DIHAD è fondamentale per promuovere un futuro più promettente per l’umanità”.

L’ing. Khaled Al Attar, Direttore generale dell’Organizzazione umanitaria sostenibile DIHAD, ha tenuto una conferenza in cui ha sottolineato l’importanza di promuovere una mentalità positiva di cittadinanza globale e di enfatizzare il ruolo degli individui e delle organizzazioni nel contribuire a una comunità globale più positiva e cooperativa per affrontare le sfide più pressanti di oggi.

A DIHAD+ Roma hanno partecipato Tariq AlMadani, membro del Consiglio di Amministrazione dell’Organizzazione Umanitaria Sostenibile DIHAD, S.E. Monsignor Yoannis Lahzi Gaid, Rappresentante della Santa Sede presso l’Alto Comitato della Fraternità Umana, Presidente dell’Associazione Bambino Gesù e della Fondazione Fraternità Umana, e l’Onorevole Gennaro Migliore, Direttore del Centro Studi Globali PAM di San Marino, oltre a funzionari, docenti, ricercatori e studenti dell’Università Luiss.

S.E. Amb. Dr. Abdulsalam AlMadani, a fine intervento, ha inoltre visitato il campus dell’Università Luiss, sottolineando il loro impegno collettivo nel promuovere le iniziative umanitarie ed evidenziando il significato dell’evento.