ListenToMI e AscoltaMI: I podcast del Circuito Case Museo per scoprire Milano

ListenToMI e AscoltaMI sono i nuovi podcast presentati dal Circuito delle Case Museo di Milano (Museo Bagatti Valsecchi, Casa Museo Boschi Di Stefano, FAI – Villa Necchi Campiglio, Museo Poldi Pezzoli). Sono stati realizzati grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, in collaborazione con il Comune di Milano, grazie anche al contributo di Yes Milano.

Le Case Museo sono gioielli preziosi di Milano, città che talvolta nasconde le sue bellezze. Fanno parte di un patrimonio culturale e storico importante perché vere miniere d’arte.

Se è vero che profondo è il pozzo del passato, come scriveva Thomas Mann, per sondarlo non servono sempre tecniche o archivi.

Gli elementi emozionali, passionali o estetici degli antichi proprietari in esse racchiuse, ci narrano infatti molto.

ListenToMI e AscoltaMI intendono raccontare la città attraverso percorsi in più tappe che si snodano tra le Case Museo e le vie di collegamento, promuovendo così il patrimonio culturale, urbano, architettonico e artistico della città.

Sono gratuiti e fruibili dal sito www.casemuseomilano.it.

ListenToMI pensato in inglese per potenziali turisti

I podcast, realizzati da Invisible Studio, sono rivolti ad un pubblico anglofono di futuri/potenziali turisti.

Raccontano una serie di percorsi culturali attraverso la voce di 21 ospiti d’eccezione ciascuno dei quali accompagnerà l’ascoltatore tra Arte Contemporanea, Architettura, Design, Moda, Musica e Letteratura. Si tratta infatti di interviste a donne e uomini coinvolti nelle industrie creative della città. Musicisti, architetti, designer, stilisti, scrittori e grafici sono stati affiancati a critici e storici, in modo da far emergere la diversità delle voci e delle esperienze.

Tra i protagonisti intervistati ne ricordiamo alcuni: Chiara Alessi, Stefano Bartezzaghi, Salvatore Gregoretti, Carla Sozzani, Anna Zegna

I podcast, sia in lingua italiana che inglese, sono messi a disposizione gratuitamente sul sito delle Case Museo e sulle principali piattaforme come Spotify e Apple Podcast. Lo stile degli episodi è rapido e dinamico; lo scopo è di invogliare alla visita e all’approfondimento.

AscoltaMI, pensato come strumento didattico per residenti stranieri

Realizzato da Aedo è un audiotour didattico pensato per nuovi cittadini non madrelingua residenti in città, finalizzato all’apprendimento della lingua italiana (L2).

Il podcast è stato pensato come un’esperienza estesa, in grado di entrare in dialogo con i destinatari prima, durante e dopo la visita delle quattro Case Museo, uno strumento nuovo e gratuito per migliorare la conoscenza della città e della lingua e facilitare così l’integrazione.

I due progetti si affiancano a quello della digitalizzazione della Case Museo Card, volto a facilitare le procedure di acquisto tramite e-ticketing, e a quello della promozione attraverso piattaforme social.

Nell’ottica di un ulteriore sviluppo internazionale del progetto poi, si è deciso di proporre la versione in lingua inglese del chatbot game “Case Museo Bot”, sviluppato da Invisible Studio. Un divertente gioco digitale che permette a chiunque acquista la Casa Museo Card di interagire con un sistema automatico che lo conduce in una caccia al tesoro nelle quattro case museo di Milano.

Inoltre, per favorire la capillare diffusione del progetto sul territorio giovedì 23 marzo verrà organizzato un educational rivolto agli operatori del settore turistico che ha l’obiettivo di sensibilizzare e far conoscere le iniziative delle Case Museo.

La grafica del progetto come quella del Circuito Case Museo di Milano è a cura di MStudio ed è coordinata con il sito, i materiali promozionali e con il trailer realizzato da Icastica.

Per ascoltare i podcast ListenToMI e AscoltaMI:

https://www.invisiblestudio.net/podcast | password: casemuseo

Case Museo Card. La card è valida per un anno dalla data di acquisto e include un ingresso per

ogni Casa Museo ed è personale. La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni. Il costo è

di 25 euro intero e 15 ridotto. Maggiori informazioni su www.casemuseomilano.it.

Coordinamento:

Stefania Rossi | rossi@museopoldipezzoli.it

Comunicazione ListenToMi

Laura Cometa | lauracometa.press@gmail.com