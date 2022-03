Sorolla Pittore di luce, a Palazzo Reale Milano

Palazzo Reale dal 25 febbraio al 26 giugno 2022 porta a Milano una mostra a grosso respiro internazionale: Joaquín Sorolla Pittore di luce.

Sono circa 60 le opere del pittore spagnolo (1863-1923) ancora poco conosciuto in Italia che per il suo pennello “innamorato del sole e della luce” diventa presto modello per molti artisti. Le sue pennellate costruiscono una «latente luminosità delle ombre» e una «latente opacità della luce», grazie al sapiente controllo dei timbri cromatici, alla disposizione dei toni caldi e freddi, al dosaggio tra colori primari, secondari e complementari.

Pur restando profondamente legato a Valencia, sua terra natale si sposta molto. È in Francia, a Parigi, dove incontra la pittura impressionista, in Italia, Germania, Inghilterra per curare personalmente la promozione della sua pittura e la diffusione delle sue opere. In Italia lo troviamo a Roma, ancora studente dove ha come insegnanti artisti spagnoli di rilievo quali Emilio Sala, José Villegas Cordero e Francisco Pradilla. Da Roma si reca a visitare Venezia, Pisa, Firenze, Napoli, e anche Assisi.

È anche negli Stati Uniti, dove tra 1910 e 1911 riceve una committenza monumentale da parte di Huntington: la realizzazione del ciclo decorativo “Visione della Spagna” per la biblioteca dell’Hispanic Society of America. Si tratta di pannelli a olio di tre metri e mezzo d’altezza per una lunghezza complessiva di circa 70 metri, che illustra aspetti caratteristici della vita e della cultura spagnola attraverso le sue quindici Regioni.

Partecipa a numerose esposizioni, tra cui le biennali a Venezia, punti di scambi internazionali negli ultimi decenni del XIX, inizio XX secolo.

Grazie al suo virtuosismo cromatico ed alla sua costante ricerca apre la pittura spagnola, che ristagna tra modelli scolastici statici privi di emozione e ricerca del vero, a nuovi impulsi. La rapidità di esecuzione nella realizzazione non solo degli schizzi, ma anche dei suoi dipinti, nasconde la fatica, la preparazione e la ricerca interessata non alla poetica visiva di stampo impressionista o simbolista, quanto piuttosto a convogliare sulla tela l’immediatezza di uno stato d’animo, le sue sonorità emotive, affettive e sentimentali

Sorolla Pittore di luce: la mostra

La prima sezione della mostra è dedicata ai temi sociali che raccontano aspetti crudi e veritieri della realtà, quali prostituzione, povertà, disabilità, lavoro degli umili. Seguono poi ritratti:diventa infatti un ritrattista di fama come Boldini e Sargent.

Ma il mare, per lui nato a Valencia, sarà una sua grande costante. In mostra tra le tante opere: Cucendo la vela, Pomeriggio sulla spiaggia, Ritorno dalla pesca, Sulla spiaggia. Anche i giardini gli consentono di fissare su tela l’incanto della luce.

La mostra è promossa e prodotta da Palazzo Reale, Comune di Milano-Cultura e CMS.Cultura. La curatela è di Micol Forti e Consuelo Luca De Tena (Direttore per lungo tempo del Museo Sorolla di Madrid) con la direzione scientifica di Domenico Piraina e realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura e lo Sport della Spagna, il Museo Sorolla e la Fundación Museo Sorolla, grazie al prestito di un nucleo rilevante di opere. L’esposizione, infine, si avvale del Patrocinio dell’Ambasciata di Spagna in Italia, del Consolato Generale spagnolo a Milano, dell’Ente del Turismo spagnolo. Main sponsor il Gruppo Unipol.

Il catalogo, una ricca monografia, che esamina la figura e l’opera dell’artista nel contesto artistico e culturale spagnolo è di Skira.

Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12, Milano (sale piano nobile)

Sorolla Pittore di luce

Lunedì: chiuso

Martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica: 10.00 – 19.30

Giovedì: 10.00 – 22:30

(La biglietteria chiude un’ora prima)

Accesso tramite Green Pass rafforzato

Mascherina obbligatoria dai 6 anni

Mantieni la distanza di almeno 1 mt

All’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea. Se il valore è pari o superiore a 37,5 gradi non sarà consentito l’accesso

Prezzi

16 € – Open/regalo: è possibile acquistare un biglietto senza data, utilizzabile in qualsiasi giorno e orario di apertura fino al termine della mostra. Il biglietto può essere regalato.

• 14 € – Intero.

• Ridotto da 12 a 6 €