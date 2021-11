Raffaella Roversi - Cultura

Realismo Magico: una dimensione eterna

Realismo Magico è la magnifica mostra che Palazzo Reale di Milano presenta dal 19 ottobre 2021 al 27 febbraio 2022. È questa una corrente artistica che si sviluppa in Italia nel ventennio tra le due guerre, poco conosciuta perchè adombrata dal fascismo. Si ispira all’arte del Quattrocento, ma aggiunge atmosfere enigmatiche, un senso di sospensione che sembra stridere, anche se in silenzio, con la realtà rappresentata. Si ha l'impressione di trovarsi dentro un momento sospeso e cristallizzato che crea spaesamento, inquietudine. Per questo nel 1927 Massimo Bontempelli definì il Realismo Magico, così chiamato dal critico d'arte monacense Franz Roh nel 1925, un ossimoro. Da una parte il realismo precisissimo, con finitura di dettagli e colori smaltati, dall'altra un’atmosfera di stupore, sospesa in una dimensione eterna, sottratta allo scorrere del tempo.