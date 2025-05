Il ruolo di mediazione della Chiesa Cattolica di Papa Leone XIV nella guerra tra Russia e Ucraina, una rinnovata attività verso la pace

Nel drammatico scenario della guerra in Ucraina, iniziata con l’annessione della Crimea nel 2014 e trasformata in un conflitto su larga scala il 24 febbraio 2022 con l’invasione russa, la Santa Sede ha assunto un ruolo delicato ma significativo di mediazione morale e diplomatica. Papa Francesco, alla guida della Chiesa Cattolica, ha cercato fin dall’inizio di offrire alla comunità internazionale un’alternativa al linguaggio delle armi, promuovendo il dialogo e la riconciliazione.

La strategia della Santa Sede si è fondata su una “neutralità attiva”, ovvero non schierarsi formalmente con nessuna delle parti in guerra, ma agire costantemente per alleviare le sofferenze umane e aprire varchi al dialogo. Papa Francesco ha condannato con fermezza la “follia della guerra” e ha definito il conflitto un massacro insensato, senza però mai nominare direttamente Vladimir Putin o accusare apertamente il governo russo, nel tentativo di non interrompere i canali di comunicazione con Mosca.

Il Vaticano, pur riconoscendo la legittima difesa dell’Ucraina, ha insistito sulla necessità del negoziato come unica vera via d’uscita. Questo atteggiamento ha suscitato critiche da parte di alcuni settori politici e religiosi, specie in Ucraina, che hanno percepito le dichiarazioni pontificie come troppo caute. Tuttavia, proprio questa cautela ha permesso alla Santa Sede di rimanere una delle poche istituzioni globali ancora in grado di intrattenere rapporti formali con entrambe le parti.

Nel maggio 2023 Papa Francesco ha avviato una missione di pace affidata al cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, con lo scopo di favorire “iniziative umanitarie” e valutare le condizioni per un negoziato. Il cardinale Zuppi ha compiuto visite ufficiali a Kiev, Mosca, Washington e Pechino, cercando di coinvolgere anche le grandi potenze nella pressione diplomatica per un cessate il fuoco.

A Kiev, Zuppi ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky e vari rappresentanti della Chiesa greco-cattolica ucraina. A Mosca ha avuto colloqui con il patriarca Kirill e con l’inviato speciale del Cremlino per i rapporti religiosi. Sebbene da questi incontri non siano emersi risultati immediati, hanno mantenuto aperto un prezioso canale di comunicazione, soprattutto in merito allo scambio dei prigionieri e alla questione dei bambini ucraini deportati in Russia.

Uno dei risultati concreti di questa attività è stata la cooperazione nella restituzione di alcuni minori ucraini alle loro famiglie, riconosciuta anche da fonti governative ucraine come “un gesto umanitario importante”.

L’approccio spirituale e diplomatico della Santa Sede

Oltre all’azione diplomatica, Papa Francesco ha accompagnato il suo intervento con gesti altamente simbolici: giornate di preghiera per la pace, la consacrazione al Cuore Immacolato di Maria di Russia e Ucraina nel marzo 2022, e continui riferimenti alla sofferenza del popolo ucraino durante le udienze pubbliche.

Nel marzo 2024, durante il secondo anniversario dell’invasione, il Papa ha proposto la possibilità di un “negoziato giusto e sicuro”, sottolineando come la vera vittoria non sia militare ma diplomatica: “Chi ha il coraggio della pace è più forte di chi alza il tono delle minacce.”

Sulla falsariga dell’attività diplomatica posta in essere da Francesco, anche sotto la guida di Papa Leone XIV, la Santa Sede si è posta come attore terzo e neutrale, volto a favorire un clima di ascolto e riconciliazione tra le parti.

Fin dall’inizio del suo Pontificato, Papa Leone XIV ha adottato un linguaggio improntato alla compassione e alla solidarietà con le vittime della guerra, evitando tuttavia di assumere posizioni apertamente politiche o accusatorie, nel tentativo di preservare lo spazio per un dialogo multilaterale. Questo equilibrio, spesso criticato da una parte dell’opinione pubblica occidentale, è in realtà coerente con la tradizione diplomatica della Santa Sede, che mira a costruire ponti anche dove i canali ufficiali sono interrotti.

Trump, Putin e Zelensky accolgono con favore la via Vaticana

L’offerta di mediazione che Leone XIV ha fatto per la soluzione del conflitto russo ucraino, a differenza di quanto avvenuto, purtroppo, con Francesco, è stata presa in seria considerazione da tutti gli attori principali. “Mi piace il Papa e suo fratello che è Maga”, ha affermato il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, sottolineando di non poter pensare a un posto migliore del Vaticano per le possibili trattative tra l’Ucraina e la Russia. Dello stesso avviso anche l’ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, che si è detto molto favorevole alla mediazione offerta da Prevost.

Il Pontefice ha ribadito la sua posizione anche nella messa di inizio del suo pontificato “In questo nostro tempo, vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall’odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della Terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere, dentro questa pasta, un piccolo lievito di unità, di comunione, di fraternità”.

Parole inequivocabili che sono state accompagnate da gesti molto eloquenti. Il giorno della messa di inizio del suo pontificato, alla quale erano presenti sia il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, sia il vicepresidente degli Stati Uniti d’America, James David Vance, Leone XIV, subito dopo la celebrazione, ha ricevuto in udienza privata il leader del Paese aggredito dalla Russia con la moglie Olena.

Sarà, inoltre, molto interessante vedere quale sarà il rapporto tra Leone XIV e il Patriarca ortodosso di Mosca, Kirill. Lo snodo ecumenico è fondamentale per riavvicinare il presidente russo Vladimir Putin alla Santa Sede. Il leader del Cremlino, infatti, era stato ricevuto tre volte in udienza privata da Francesco e il clima tra i due sembrava abbastanza cordiale. Poi, il conflitto russo ucraino ha interrotto bruscamente ogni dialogo. Prevost ora ha l’occasione di ricucire il rapporto con Mosca anche attraverso il Patriarcato ortodosso russo. Ora a Leone XIV la possibilità di un nuovo incontro con Kirill per contribuire anche alla ripresa di un dialogo concreto con Putin.

I tentativi di mediazione

Uno dei momenti più significativi è stato il tentativo, promosso dal Vaticano, di organizzare un incontro informale tra rappresentanti russi e ucraini in un contesto neutro, come la Svizzera o un Paese dell’America Latina. Sebbene tali incontri non abbiano ancora prodotto risultati concreti, il fatto stesso che entrambe le parti abbiano accettato di partecipare, anche solo con osservatori, rappresenta un segnale di apertura che la Santa Sede intende coltivare.

La prospettiva di negoziati di pace appare oggi complessa, ma non impossibile. Le posizioni ufficiali di Mosca e Kiev restano distanti, soprattutto in merito alla sovranità dei territori occupati e alle condizioni per il cessate il fuoco. Tuttavia, il protrarsi del conflitto, con le sue conseguenze economiche e umanitarie devastanti, potrebbe spingere le parti a considerare vie alternative.

In questo contesto, la Santa Sede rappresenta uno dei pochi attori globali che può ancora dialogare con entrambe le fazioni senza essere percepito come partigiano. La credibilità morale della Chiesa, la sua struttura internazionale e il suo impegno per la pace possono costituire elementi determinanti per preparare il terreno a una soluzione negoziata.

Papa Leone XIV, con la sua azione silenziosa ma tenace, ha riaffermato il ruolo della Chiesa come artigiana di pace. Pur consapevole dei limiti dell’influenza vaticana sul piano geopolitico, egli ha scelto di non rinunciare alla speranza del dialogo. Se il futuro porterà a una cessazione delle ostilità, sarà probabile che uno dei semi sia stato gettato proprio da questa diplomazia della misericordia. La pace, come ha detto più volte il Pontefice, non si impone, ma si costruisce, parola dopo parola, gesto dopo gesto. E in questo, il Vaticano continua a indicare una strada.