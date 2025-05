Papa Leone XIV: chi è il nuovo Pastore che guiderà la Chiesa Cattolica e il suo legame indissolubile con suo fratello John.

L’8 maggio 2025, la Chiesa cattolica ha eletto il suo 267º pontefice, ovvero Papa Leone XIV, nato Robert Francis Prevost. Con questa elezione, la Chiesa ha scelto per la prima volta un papa statunitense, appartenente all’Ordine di Sant’Agostino, con una profonda esperienza missionaria in America Latina. Nato il 14 settembre 1955 a Chicago, Illinois, da una famiglia di origini francesi, italiane e spagnole, Robert Prevost è cresciuto nella periferia sud di Chicago, dove ha mostrato fin da giovane una vocazione religiosa, entrando nel seminario minore degli Agostiniani e proseguendo gli studi presso la Villanova University, dove ha conseguito la laurea in matematica nel 1977. Ha poi studiato teologia presso la Catholic Theological Union di Chicago, entrando ufficialmente nell’Ordine di Sant’Agostino nel 1978. È stato ordinato sacerdote nel giugno 1982.

La sua vocazione missionaria lo ha portato in Perù, dove ha servito come parroco, insegnante di seminario e amministratore per oltre un decennio. Nel 2001 è stato eletto priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, incarico che ha ricoperto fino al 2013. Successivamente è tornato in Perù come vescovo di Chiclayo dal 2015 al 2023. Nel gennaio 2023, Papa Francesco lo ha nominato Prefetto del Dicastero per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina. È stato creato cardinale il 30 settembre 2023.

Il pontificato di Leone XIV: continuità e rinnovamento

Come da lui stesso spiegato nella sua prima uscita pubblica di domenica, Il nuovo papa ha scelto il nome Leone in omaggio a Leone XIII, noto per il suo impegno per la giustizia sociale e i diritti dei lavoratori. Nel suo primo discorso, ha sottolineato l’importanza della pace, dell’unità e della necessità per la Chiesa di essere una luce in un mondo segnato da oscurità, esprimendo al tempo stesso preoccupazione per una società che valorizza più la tecnologia, il denaro e il successo rispetto alla fede cristiana e alla dimensione umana.

Rispetto al Pontificato e alla guida della Chiesa da parte di Francesco, più politica e diretta, Leone XIV è considerato un moderato sebbene venga considerato in linea con l’approccio pastorale di Papa Francesco, e si prevede che continuerà a promuovere temi come la giustizia sociale, l’accoglienza dei migranti e l’attenzione ai poveri. La sua esperienza internazionale e la padronanza di diverse lingue lo rendono particolarmente adatto a guidare una Chiesa globale.

Il legame fraterno con John Prevost e l’importanza della famiglia.

Un aspetto toccante della vita di Papa Leone XIV è il suo rapporto con il fratello maggiore, John Prevost. John, che vive a Chicago, ha condiviso pubblicamente ricordi affettuosi del fratello, raccontando come Robert mostrasse già da bambino una vocazione al sacerdozio, simulando la celebrazione della Messa. Nonostante la nuova posizione del fratello, John ha dichiarato che continuerà a chiamarlo “Rob”, come ha sempre fatto. La sera prima del conclave, Robert, lasciandoci sfuggire la possibilità di una sua elezione, ha chiesto a John suggerimenti per un possibile nome papale, ribandendo lo strettissimo legame tra due fratelli. Dopo l’annuncio ufficiale, John ha espresso sorpresa e orgoglio, ricordando di aver appreso la notizia guardando la televisione insieme alla famiglia. Ha descritto il momento come surreale, dicendo, “Forse sto sognando”.

Non solo un legame strettissimo lega i due fratelli, ma anche la passione per gli sport e la passione per la squadra capitolina della As Roma, perché il Santo Padre prima di esser diventato Capo dello Stato Pontificio, è stato, e speriamo rimanga, un “lupacchiotto dal cuore mezzo giallo e mezzo rosso” e con lui anche suo fratello d’oltreoceano John. Il loro legame fraterno è stato ulteriormente evidenziato quando, poco dopo l’elezione, Papa Leone XIV ha chiamato John per condividere il momento. La telefonata, catturata da una telecamera, ha mostrato l’emozione e la semplicità del loro rapporto, offrendo al mondo uno sguardo intimo sulla vita del nuovo pontefice.

Con il papato di Papa Leone XIV, la Chiesa Cattolica proietterà una linea politica in una nuova combinazione unica di esperienza pastorale, impegno sociale, difatti, la sua elezione segna un momento storico per la Chiesa cattolica, rappresentando una continuità con l’eredità di Papa Francesco e aprendo nuove prospettive per il futuro della Chiesa nel mondo con attenzione nei prossimi anni alle sfide sempre più impellenti date dal turbo capitalismo, dagli squilibri sociali e dai nuovi equilibri geopolitici che stanno profondamente cambiando le logiche di potenza e le relazioni esterne- interne degli Stati Nazione.