I prossimi Viaggi di Papa Leone XIV

Nicea, il viaggio che Francesco avrebbe dovuto compiere dopo le dimissioni dal policlinico Gemelli se il suo percorso di guarigione fosse andato diversamente. E poi la sfida di Pechino e Mosca, mete proibite finora non solo per Bergoglio ma per tutti i Pontefici. Dove inizierà il nuovo Papa nella sua attività pastorale in trasferta? Riprenderà il filo interrotto da Francesco e si recherà a Nicea per celebrare la ricorrenza dei 1700 anni del primo grande Concilio o si aprirà a nuovi territori in nome dell’ecumenismo? Francesco lo aveva detto il 28 novembre 2024 “Il Giubileo ci invita a riscoprire il volto di Cristo e a ricentrarci in Lui.”

Il 12 marzo, quando Francesco affrontava la lunga degenza al Gemelli per curare la polmonite bilaterale, e la sala stampa ricordava, mettendo un po’ le mani avanti, che la missione non era mai stata “annunciata” ufficialmente, i preparativi per il viaggio di Francesco andavano avanti spediti per permettere al Pontefice di fare quello che probabilmente sarebbe stato il suo ultimo viaggio apostolico. E Nicea potrebbe quindi essere anche il primo viaggio internazionale del nuovo Pontefice in segno di continuità. Si trattava di un viaggio fortemente voluto da Bergoglio, previsto per il 26 maggio, e a cui stava lavorando assieme al Patriarca Bartolomeo, suo grande amico, per mettere un nuovo mattone nel percorso dell’ecumenismo. Ma non è certamente l’unico viaggio che già si presentava come storico e che Francesco pregustava.

A Nicea, forse a novembre

Gli ultimi inviti sono stati fatti dal Patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, che ha anticipato in un’intervista al Tg2000, a margine dell’omaggio alla tomba di Papa Francesco comunicò che Leone XIV “Mi ha assicurato che vuol venire in Turchia per l’anniversario di Nicea. Non abbiamo fissato una data concreta, ma certamente quest’anno: può darsi il 30 novembre”.

L’appuntamento in Turchia è molto importante per il mondo cristiano, a Nicea si celebrano quest’anno i 1700 anni del primo Concilio ecumenico e l’anniversario del 2025 è una cruciale occasione di dialogo tra cattolici e ortodossi, un fattore importante anche da un punto di vista geopolitico e non solo spirituale. Tanto che il viaggio era nel cuore di Jorge Mario Bergoglio, poi reso impossibile dalla sua malattia.

Pechino e Mosca

Le due mete “proibite”, fino ad oggi, non solo a lui ma a tutti i Papi, restano invece Pechino e Mosca. Francesco, che da buon gesuita ha sempre guardato ad Oriente, fece capire fin da subito il suo forte desiderio di volare a Pechino, dove mai un Papa ha messo piede “Io in Cina? Ma subito”, disse ai giornalisti a bordo del volo che lo riportava in Vaticano dal viaggio in Corea del Sud il 18 agosto 2014, volo per il quale Pechino aveva concesso il sorvolo sulla sua area. Un segnale positivo come poi naturalmente, è stato anche l’accordo per le nomine dei vescovi, curato dal suo segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, che apriva la strada, un giorno, a un’impronta del Papa sul suolo cinese. Forse un’eredità che il nuovo Papa potrà cogliere.

Molto più difficile si realizzi la seconda meta proibita, quella di Mosca, sede del Patriarcato russo ortodosso. E’ vero che in un altro passaggio storico del pontificato, Francesco è il Papa che ha ricucito come nessuno prima con il Patriarca di Mosca, realizzando l’incontro storico con Kirill in una sede neutra come quella di Cuba, il 12 febbraio 2016. In quell’occasione firmarono anche un documento insieme e sembravano proprio aprirsi spiragli. Tuttavia, la guerra contro l’Ucraina ha increspato i rapporti fino a quel colloquio video tra il Papa e Kirill in cui Francesco, con una divergenza di vedute rispetto al patriarca moscovita, sottolineava che gli ecclesiastici non dovevano parlare la lingua della politica ma “la lingua di Gesù”.

Si intuì subito che un nuovo solco si era aperto. Al funerale di Francesco, Mosca ha inviato la ministra della Cultura e il patriarcato una delegazione guidata dal metropolita Antonij, capo del Dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne del Patriarcato di Mosca. Bergoglio sarebbe voluto andare a Mosca non solo perché sarebbe stata una tappa storica per un Papa ma anche per compiere le due visite, quella di Mosca e di Kiev insieme, per provare in prima persona a mediare tra i due Paesi. Questa prospettiva era però da tempo tramontata. Sia Kiev, sia Mosca non hanno voluto la mediazione diretta del Pontefice, lasciando comunque al Vaticano la possibilità di mediare sottotraccia attraverso le missioni umanitarie. infine, altre mete probabili sarebbero Fatima, in Portogallo, luogo che Robert Francis Prevost avrebbe dovuto visitare in questo periodo da cardinale. Così come, sullo sfondo, resta la possibilità di un viaggio desiderato tanto da Francesco, il Vietnam, dove però aveva detto che ci sarebbe andato “Giovanni XXIV”, per indicare il suo successore, o, ancor di più, la Cina. Soltanto sogni o mete che alla fine saranno visitate anche da un Papa?

In appena dieci giorni di Pontificato, Leone XIV ha già ricevuto diversi inviti, da parte di capi di Stato e autorità religiose, per recarsi in visita nei luoghi più diversi, a lui cari o emblematici e di alto valore simbolico per la storia che rappresentano.