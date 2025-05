Il ruolo diplomatico di papa Leone XIV nella guerra in Ucraina

Lunedì sera, in seguito a una telefonata con Vladimir Putin, Donald Trump ha sorpreso la comunità internazionale pubblicando sul social Truth un messaggio in cui annunciava che «Russia e Ucraina inizieranno immediatamente i negoziati per un cessate il fuoco» e che «il Vaticano, come detto dal Papa, ha dichiarato che sarebbe molto interessato a ospitare i negoziati. Che il tutto abbia inizio». L’annuncio ha colto di sorpresa non solo i governi europei, ma anche alcuni funzionari della Santa Sede, più per i modi e i tempi scelti da Trump che per l’idea in sé, già discussa in sedi riservate. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha infatti sottolineato che sarebbe stato preferibile mantenere la riservatezza in questa fase delicata, evitando un’esposizione prematura del pontefice Leone XIV e del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano e figura chiave della diplomazia della Santa Sede.

Nonostante resti incerto se effettivamente Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky si incontreranno presto presso la Santa Sede, l’ipotesi sta guadagnando credibilità. Fino a poche settimane fa sarebbe sembrata irrealistica, ma l’elezione di Leone XIV ha impresso un nuovo slancio alla diplomazia vaticana. Già nel suo discorso inaugurale, il 14 maggio, il pontefice aveva indicato la pace come priorità, affermando: «Perché la pace si diffonda, metterò in campo ogni sforzo. La Santa Sede è pronta a fare da ponte affinché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi». Dichiarazioni poi seguite da incontri di alto profilo con esponenti della politica statunitense come il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio, oltre al cardinale Parolin e al cardinale Matteo Zuppi, attuale presidente della CEI.

Il cambiamento di approccio della Santa Sede rispetto al conflitto in Ucraina appare evidente se confrontato con la linea tenuta da papa Francesco. Durante il suo pontificato, la posizione del Vaticano era apparsa spesso ambigua, generando frustrazione tra i sostenitori di Kiev. Francesco aveva evitato una netta condanna della Russia, attribuendo più volte il conflitto a dinamiche geopolitiche legate all’espansionismo della NATO.

Inoltre, aveva sempre condizionato una sua visita a Kiev alla possibilità di recarsi prima a Mosca, cosa che non si è mai concretizzata. I due incontri ufficiali tra Francesco e Zelensky – nel maggio 2023 e nell’ottobre 2024 – e il successivo colloquio al G7 di Borgo Egnazia si erano conclusi senza passi avanti significativi. Anche il tentativo di mediazione affidato nel 2023 al cardinale Zuppi non aveva portato frutti concreti, anche per la sovrapposizione del suo incarico con quello del Segretario di Stato Parolin e per l’assenza di una strategia diplomatica coerente da parte del papa.

Alla luce di tutto questo, i primi passi compiuti da Leone XIV sono stati accolti con cauto ottimismo dalla diplomazia ucraina, che vede in lui un interlocutore più determinato e trasparente. A differenza del predecessore, il nuovo pontefice sembra voler restituire ordine alla macchina diplomatica vaticana, riaffermando il ruolo del Vaticano come facilitatore credibile e imparziale in un contesto internazionale sempre più frammentato.

Articolo di Cristiana Mugnaini